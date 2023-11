Galaxy S23, sconto pazzesco su Amazon: risparmi 250 euro!

I fan di Samsung attendono con ansia di conoscere ogni dettaglio sui Galaxy S24, i nuovi telefoni che il colosso di Seul presenterà quasi sicuramente a gennaio 2024 (con un mese di anticipo rispetto al solito). Tuttavia molti appassionati dei prodotti Samsung sanno già che i prezzi saranno molto elevati e per questo guardano con attenzione a qualche possibile sconto, che magari può riguardare anche i telefoni della generazione precedente.

Non a caso proprio in queste ore è comparsa su Amazon un’offerta che vede protagonista il Galaxy S23. Lo smartphone è senza dubbio uno dei telefoni Android più venduti dell’anno grazie alla sua ottima scheda tecnica. Sul sito del colosso dell’e-commerce viene messo in vendita a soli 729 euro: un vero affare per chi punta su un top di gamma dalle tantissime funzionalità.

Lo sconto del 26% permette quindi di risparmiare la bellezza di 250 euro sull’acquisto di uno dei migliori telefoni mai realizzati da Samsung. Basta dare uno sguardo alle specifiche per rendersi conto dell’elevata qualità di questo prodotto.

Il Samsung Galaxy S23 può infatti contare sul processore Snapdragon 8 Gen 2, che assicura un livello prestazionale davvero sensazionale. Il chip è abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il display Dynamic AMOLED 2X da 6.1 pollici è un’altra perla di questo telefono, capace di garantire un’esperienza visiva senza eguali. Un altro dettaglio molto interessante è la fotocamera principale da 50 MP, posizionata sul retro, che assicura immagini di grandissima qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Infine, la batteria da 3.900 mAh del Galaxy S23 dovrebbe riuscire a far funzionare il telefono per tutto l’arco della giornata.

