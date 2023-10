Galaxy S23, prezzo scontatissimo su Amazon: meglio affrettarsi

Nonostante manchino ancora circa 4 mesi al lancio ufficiale si fa già un gran parlare dei Galaxy S24, ovvero dei prossimi top di gamma di Samsung. Tuttavia i fan del colosso di Seul sono ancora molto attratti dai Galaxy S23 presentati lo scorso febbraio: i tre dispositivi – Galaxy S23 ‘standard’, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra – sono certamente tra i migliori telefoni Android del 2023.

Tuttavia, tanti appassionati dei prodotti Samsung non sono ancora riusciti ad accaparrarsi uno di questi prodotti a causa del prezzo elevato. Ecco perché lo sconto appena comparso sul sito di Amazon per uno di questi device ha catturato l’attenzione di tanti potenziali acquirenti.

Sul portale del colosso dell’e-commerce è spuntata un’offerta davvero interessante per il Galaxy S23, che viene proposto con uno sconto del 23%. Grazie a questa offerta il dispositivo viene messo in vendita a 749,90 euro, consentendo agli utenti di risparmiare ben 230 euro sul prezzo di partenza. E non è tutto, perché è anche possibile pagare il telefono in cinque rate mensili.

Si tratta di una promozione da non farsi assolutamente scappare, dato che parliamo di uno degli smartphone migliori in circolazione. Il modello in questione è quello da 128 GB e si presenta con un display da 6,1 pollici AMOLED, con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il processore che alimenta questo dispositivo è un chip Snapdragon 8 Gen 2 che assicura un livello prestazionale molto elevato.

Samsung ha lavorato molto bene anche dal punto di vista fotografico, posizionando tre sensori sul retro del Galaxy S23: spicca soprattutto la fotocamera principale da 50 MP. Infine, il Galaxy S23 da 128 GB proposto scontato da Amazon ha Android 13 come sistema operativo con personalizzazione One UI.