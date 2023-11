Galaxy S23 Plus, prezzo super su Amazon: risparmi oltre 400 euro!

Tra i fan di Samsung cresce l’attesa per i Galaxy S24, ovvero i nuovi telefoni che Samsung presenterà quasi sicuramente a gennaio 2024, anticipando di un mese rispetto a quanto avvenuto con i precedenti dispositivi della serie Galaxy S.

Tuttavia, il colosso di Seul fa registrare ancora ottimi risultati in termini di vendite per i telefoni Galaxy S23. In molti, tra i fan di Samsung, vanno alla ricerca soprattutto del Galaxy S23 Plus, magari sperando in qualche sconto per accaparrarsi questo ottimo prodotto a un prezzo un po’ più basso.

La bella notizia è che proprio in queste ore il Galaxy S23 Plus viene proposto sul sito di Amazon a un prezzo davvero irrinunciabile. L’eccellente smartphone di Samsung viene infatti messo in vendita a 919 euro: lo sconto consente agli utenti di risparmiare più di 400 euro sull’acquisto di questo prodotto.

Siamo quindi già in clima Black Friday su Amazon e il Galaxy S23 Plus a questo prezzo così basso rappresenta davvero un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Questo ottimo telefono di Samsung è dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,6 pollici che consente di godere di un’esperienza di visualizzazione davvero superlativa: la frequenza di aggiornamento è da 120 Hz e lo schermo dispone anche della protezione Gorilla Glass Victus Plus.

Il processore che alimenta questo device è un chip Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, abbinato a una GPU Adreno 740, 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il comparto foto è caratterizzato da tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 MP accompagnato a un sensore secondario da 10 MP e un terzo sensore da 12 MP. Sul davanti il Galaxy S23 Plus ha una fotocamera da 12 MP.

La batteria che equipaggia questo smartphone di Samsung è da 4.700 mAh, in grado quindi di garantire autonomia per tutto il giorno. Completa il quadro la presenza di Android 13 come sistema operativo, con personalizzazione Samsung One UI.

Per tutte le altre offerte è possibile consultare il nostro canale Telegram.