Galaxy S23 Plus in super offerta: lo paghi solo 740 euro!

I telefoni Galaxy S23 ufficializzati da Samsung a febbraio 2023 sono certamente tra i migliori telefoni dell’anno. I tre dispositivi – oltre al Galaxy S23 ‘standard’ troviamo il Galaxy S23 Plus e il Galaxy S23 Ultra – stanno ottenendo riscontri molto elevati sul mercato, grazie alle loro eccellenti caratteristiche tecniche ed estetiche, oltre alle tante funzionalità innovative.

Tuttavia, per molti fan di Samsung il prezzo dei Galaxy S23 è ancora fuori portata. Ecco perché in tanti guardano sempre con molta attenzione a qualche importante sconto che potrebbe consentire di accaparrarsi uno di questi dispositivi a un prezzo decisamente più basso.

Proprio in queste ore il Galaxy S23 Plus è comparso sul sito di Amazon con un forte sconto che ha già catalizzato l’attenzione di moltissimi utenti. Il dispositivo viene infatti proposto a 940 euro, quasi 300 euro in meno rispetto al prezzo di partenza di 1.229 euro. Ma non è tutto, perché oltre a questa offerta del 23% sul portale del colosso dell’e-commerce gli interessati a questo smartphone possono usufruire anche di una promozione cashback che consente di abbassare ulteriormente il prezzo di altre 200 euro. Per farla breve, con il cashback si arriva a pagare il Galaxy S23 Plus soltanto 740 euro.

Tuttavia, quest’ultima promozione rimarrà attiva fino al 16 luglio, pertanto è bene affrettarsi. Il Galaxy S23 Plus si presenta con una scheda tecnica davvero eccezionale. Basti pensare alla presenza del processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, un chip davvero molto potente che garantisce un livello prestazionale senza precedenti. Inoltre, il processore è affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il display di questo telefono è da 6,6 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED 2X, risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sul retro del dispositivo troviamo invece tre fotocamere, con un sensore principale da 50 MP, un sensore secondario da 10 MP e un terzo sensore da 12 MP. Sul davanti è posizionata una fotocamera da 12 MP. Infine, la batteria che equipaggia il Galaxy S23 Plus è da 4.700 mAh.