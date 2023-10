Galaxy S23 Plus, che sconto su Amazon: non lasciartelo scappare

Nella giornata di ieri abbiamo parlato della maxi offerta su Amazon per il Galaxy S23 Ultra, il telefono più prestante ed efficiente della serie Galaxy S23 presentata da Samsung a febbraio 2023 e di certo uno dei migliori telefoni Android in circolazione. Oggi, a distanza di 24 ore, spunta fuori un’altra ottima offerta – ovviamente sempre su Amazon – per un altro dispositivo di quella serie.

Stiamo parlando del Galaxy S23 Plus 5G, che grazie alle offerte speciali del Prime Day viene proposto con uno sconto che sta già catturando l’attenzione di molti fan di Samsung. Il modello “green” del Samsung S23 Plus 5G, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, viene infatti proposto a soli 949 euro: in questo modo gli interessati all’acquisto possono risparmiare 50 euro sul prezzo di partenza.

Si tratta di un’offerta da cogliere al volo, tenendo conto che il Samsung Galaxy S23 Plus 5G è un prodotto caratterizzato da una scheda tecnica davvero eccezionale. Il dispositivo si presenta infatti con un display Dynamic AMOLED da 6,6 pollici, con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus Plus, che permette di godere di un’esperienza di visualizzazione di livello assoluto.

Il processore che alimenta questo eccellente dispositivo di Samsung è un chip Snapdragon 8 Gen 2, capace di garantire prestazioni davvero eccezionali.

Sul retro sono posizionate tre fotocamere, tra cui un sensore principale da 50 MP: le altre due fotocamere sono rispettivamente da 10 e 12 MP. Sul davanti invece Samsung ha optato per una fotocamera da 12 MP. Un altro aspetto importante del Galaxy S23 Plus 5G è la batteria da 4.700 mAh che assicura un’ottima autonomia. Infine, il sistema operativo è Android 13 con personalizzazione One UI 5.1.1, aggiornabile presto alla One UI 6.0.