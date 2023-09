Galaxy S23, offerta su Amazon: risparmi quasi 350 euro

Il Galaxy S23 è certamente uno dei migliori telefoni Android lanciati nel 2023. Il prodotto di Samsung, presentato a febbraio di quest’anno, ha riscosso molto successo tra i fan del colosso di Seul e più in generale dai tanti utenti che andavano alla ricerca di un top di gamma efficiente, prestante e ricco di funzionalità. Tuttavia, in tanti non hanno potuto accaparrarsi questo device a causa del prezzo troppo elevato.

La buona notizia è che proprio in queste ultime ore il Galaxy S23 è comparso sul sito di Amazon a un prezzo fortemente scontato. Il telefono viene infatti proposto a soli 670 euro, consentendo agli utenti di risparmiare la bellezza di 345 euro sul prezzo di partenza. Il forte sconto del 34% sta ovviamente catturando l’attenzione di tutti coloro che non vogliono lasciarsi scappare questa grande occasione.

Stiamo infatti parlando di uno smartphone dotato di un display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il processore che alimenta questo dispositivo è Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Sul retro del dispositivo è possibile apprezzare una tripla fotocamera posteriore, caratterizzata da sensori di alto livello.

La fotocamera principale da 50 MP si accompagna a una fotocamera secondaria da 10 MP e una terza fotocamera da 12 MP. Sul lato anteriore, invece, il Galaxy S23 risulta equipaggiato con una fotocamera da 12 MP. La batteria del Galaxy S23 è da 3.900 mAh.

Il sistema operativo scelto da Samsung per il Galaxy S23 è Android 13, con personalizzazione One UI. Lo smartphone può infine contare sul chip NFC e anche su un sensore di impronte digitali.