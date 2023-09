Galaxy S23 FE, i video rivelano display e fotocamere

Stando alle ultime indiscrezioni Samsung dovrebbe presentare ufficialmente il Galaxy S23 FE all’inizio di ottobre, assieme ad alcuni tablet e ai nuovi auricolari wireless. Prima dell’annuncio ufficiale sono trapelate diverse funzionalità del Galaxy S23 FE assieme alle caratteristiche del design. Nelle scorse ore è invece emerso un video promozionale del Galaxy S23 FE che rivela i dettagli riguardanti il display e le fotocamere del nuovo telefono di Samsung.

Nel video promozionale, pubblicato su X (la piattaforma precedentemente nota come Twitter), si può chiaramente vedere la tripla fotocamera del telefono sul retro e il suo schermo Super AMOLED. Il prossimo smartphone del gigante sudcoreano sarà dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Sul davanti, il telefono dovrebbe avere una fotocamera anteriore da 10 MP, mentre sul retro dovremmo trovare una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x.

Il Galaxy S23 FE potrebbe essere alimentato con il processore Exynos 2200: tuttavia, in alcuni mercati lo smartphone dovrebbe arrivare con il chip Snapdragon 8 Gen 1. Il telefono potrà contare su 8 GB di RAM e 128 GB/256 GB di memoria interna, avrà Android 13 come sistema operativo e sarà equipaggiato con una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 25 W e ricarica wireless da 15 W. Il dispositivo avrà anche la ricarica wireless inversa da 4,5 W.

Sempre stando alle voci, il Galaxy S23 FE sarà disponibile in cinque colori: grafite, indaco, menta, viola, mandarino e bianco. Per quanto riguarda il prezzo, negli Stati Uniti il nuovo telefono di Samsung costerà 599 dollari (circa 569 euro al cambio attuale): nei prossimi giorni conosceremo anche il prezzo di lancio in Europa.