Galaxy S23, che sconto su Amazon: lo paghi solo 749 euro!

Anche se mancano ormai solo poche settimane alla presentazione ufficiale dei Galaxy S24 i predecessori continuano a riscuotere molto gradimento sul mercato. Stiamo ovviamente parlando dei Galaxy S23, senza dubbio tra i migliori smartphone Android del 2023: con il passare del tempo i prezzi di questi telefoni si sono abbassati e ora diversi utenti stanno facendo più di un pensierino per Natale.

Un’idea che può diventare davvero concreta grazie all’ultima offerta comparsa sul sito di Amazon. Il Galaxy S23 ‘standard’ è infatti interessato da uno sconto che consente di risparmiare un sacco di soldi sull’acquisto di questo prodotto: sul portale del colosso dell’e-commerce il top di gamma è in vendita a 749 euro, quasi 300 euro in meno rispetto al prezzo che si trova normalmente nei negozi online e fisici.

In tanti non vogliono assolutamente lasciarsi scappare questa offerta: il consiglio è quindi di approfittare subito per non vederla sfumare nelle prossime ore. Il Galaxy S23 è uno smartphone dotato di un display Super AMOLED da 6,1 pollici che assicura un’elevata luminosità e può contare su una frequenza di aggiornamento da 120 Hz.

Ad alimentare l’ottimo telefono di Samsung troviamo il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, che garantisce prestazioni di livello assoluto: il chip è abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il Galaxy S23 presenta inoltre una fotocamera principale sul retro da 50 MP assieme a un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un terzo sensore teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Sul davanti, invece troviamo una fotocamera selfie da 12 MP. La batteria da 3.900 mAh permette a questo dispositivo di arrivare tranquillamente fino a fine giornata con una singola carica: tuttavia gli utenti possono servirsi anche della ricarica rapida.

