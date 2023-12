Galaxy S23 5G scontatissimo su Amazon: l’offerta è clamorosa

Manca ormai davvero poco alla presentazione ufficiale dei Galaxy S24, la nuova serie che Samsung dovrebbe presentare nell’evento Unpacked del 17 gennaio 2024 (manca solo l’ufficialità, ndr). In attesa di scoprire ogni dettaglio su questi nuovi telefoni, i predecessori continuano a riscuotere molto consenso sul mercato: i Galaxy S23 sono infatti ancora molto gettonati tra i fan di Samsung (e non solo).

Proprio in queste ore uno dei telefoni della serie lanciata sul mercato a febbraio 2023 dal colosso di Seul è diventato protagonista sul sito di Amazon di uno sconto davvero sensazionale. Stiamo parlando del Galaxy S23 5G, proposto sul portale del colosso dell’e-commerce a un prezzo imperdibile. Lo sconto del 13% consente infatti di acquistare questo ottimo prodotto a soli 694,90 euro.

Un prezzo davvero conveniente, se si considera che il Galaxy S23 5G è senza dubbio uno dei migliori smartphone Android dell’ultimo anno. Il modello in questione è quello nella variante di colore Phantom Black, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il Galaxy S23 5G è uno smartphone che riesce a soddisfare la clientela in tutto e per tutto. Il display da 6,1 pollici Dynamic AMOLED garantisce un’esperienza visiva di altissimo livello e anche il processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm (con una GPU Adreno 740) assicura prestazioni davvero straordinarie.

Samsung ha lavorato molto bene anche sul comparto foto, dato che il Galaxy S23 5G può vantare una fotocamera principale da 50 MP, un sensore secondario da 10 MP e un terzo sensore da 12 MP: gli scatti risultano eccezionali anche quando c’è poca luce. Sul davanti, invece, il Galaxy S23 5G si presenta con una fotocamera da 12 MP. La batteria da 3.900 mAh che equipaggia questo dispositivo permette di arrivare fino a fine giornata con una singola carica: in più è confermato il supporto per la ricarica wireless e quella inversa.

