Galaxy A54, l’offerta su Amazon è da urlo! Meglio affrettarsi

In questi primi giorni del nuovo anno sono già comparse tantissime offerte su Amazon che fanno ovviamente gola a tutti coloro che sono alla ricerca di nuovi dispositivi tecnologici. Molte di queste offerte riguardano ovviamente gli smartphone, specialmente i vari top di gamma che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel 2023 e che di certo continueranno a far registrare grossi risultati in termini di vendite anche nel 2024.

Tuttavia, sono tantissimi gli utenti che vanno alla ricerca di offerte che riguardino anche i cosiddetti mid-range, vale a dire i telefoni di fascia media. In particolare sono molto gettonati sul mercato gli smartphone di Samsung, sempre molto attiva nel segmento di fascia media specialmente con la sua serie Galaxy A.

Proprio in queste ore è comparsa una super offerta su Amazon per il Galaxy A54 5G, senz’altro uno dei migliori mid-range tra quelli proposti dal gigante di Seul. Il mega sconto del 32% consente infatti di acquistare il Galaxy A54 5G a 369,99 euro: gli utenti andranno così a risparmiare la bellezza di oltre 170 euro sull’acquisto di questo dispositivo.

Un vero affare, considerando l’ottima scheda tecnica del Galaxy A54 5G. Il telefono di Samsung si presenta infatti con un display Super AMOLED Full HD+ da 6,4 pollici con risoluzione 1080 x 2340 pixel e densità di pixel da 441 ppi. La protezione Gorilla Glass 5 fa in modo che il display abbia la migliore resistenza possibile a graffi e urti.

Il processore che alimenta questo mid-range è un chip Exynos 1380, abbinato a una GPU Mali-G68 MP5, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, con possibilità di espansione fino a 1.024 GB con lo slot combinato SIM/MicroSD MicroSDXC.

Sul retro troviamo tre fotocamere: assieme al sensore principale da 50 MP figurano un sensore secondario da 12 MP e un terzo sensore da 5 MP. Sul davanti, invece, il prodotto di Samsung può contare su una fotocamera da 32 MP. Infine, la batteria da 5.000 mAh assicura un’autonomia davvero eccezionale: lo smartphone arriverà fino a fine giornata con una sola ricarica.

