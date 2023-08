Galaxy A54, che offerta su Amazon: risparmi quasi 150 euro

Samsung ha da poco presentato ufficialmente i suoi nuovi smartphone pieghevoli, vale a dire il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5, che hanno già riscosso molto consenso tra gli utenti. Sul web, nel frattempo, cominciano a trapelare sempre più indiscrezioni sui prossimi top di gamma di Samsung, ovvero i Galaxy S24 che vedremo a febbraio 2024.

Tuttavia, come sanno bene i fan del colosso di Seul, ci sono anche tanti prodotti di fascia media realizzati da Samsung che riscuotono enormi consensi da parte degli utenti. Basti pensare al Galaxy A54, un prodotto che Samsung ha ufficializzato lo scorso marzo e che è rapidamente diventato un punto di riferimento nel segmento della fascia media.

Proprio in queste ultime ore il Galaxy A54 è comparso sul sito di Amazon con un’offerta a cui è davvero difficile dire di no. Il mid-range, infatti, viene proposto con uno sconto del 29% sul prezzo di partenza. Per essere più chiari, invece di spendere 492 euro, gli utenti dovranno sborsare solo 349,90 euro per portarsi a casa uno dei migliori telefoni di fascia media sul mercato.

Un’offerta assolutamente da non perdere, tenendo conto dell’ottima scheda tecnica del prodotto. Il Galaxy A54 si presenta infatti con un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Inoltre, il telefono è alimentato con un processore Exynos 1380 con processo produttivo a 5 nm, abbinato a 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

Sul retro del dispositivo troviamo tre fotocamere, con un sensore principale da 50 MP accompagnato a un secondo sensore da 12 MP e un terzo sensore da 5 MP. Il Galaxy A54 può infine contare sulla certificazione IP67 che accerta la resistenza ad acqua e polvere, su una batteria da 5.000 mAh che assicura un’elevata autonomia e sul sistema operativo Android 13 con personalizzazione One UI.