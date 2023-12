Galaxy A54, che offerta su Amazon: risparmi oltre 170 euro

I fan di Samsung sanno bene che il colosso di Seul è uno dei produttori di smartphone migliori non solo per i top di gamma ma anche per i dispositivi di fascia media. Non è certo un caso se i telefoni della serie Galaxy A riscuotono sempre un gradimento molto elevato: sul mercato questi smartphone di Samsung sono spesso molto ricercati dagli utenti.

Tra i migliori mid-range della serie Galaxy A spicca sicuramente il Galaxy A54, un device che Samsung ha lanciato sul mercato nel 2023 e che mette a disposizione caratteristiche tecniche davvero molto interessanti.

La splendida notizia di queste ultime ore è che proprio il Galaxy A54 è in vendita sul sito di Amazon a un prezzo che non possiamo non definire super conveniente. Il telefono viene infatti proposto a 370,20 euro, consentendo ai potenziali acquirenti di risparmiare oltre 170 euro: lo sconto del 32% è l’occasione perfetta per portarsi a casa questo ottimo smartphone. In più c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis.

Il Galaxy A54 è un telefono dotato di un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il telefono di fascia media di Samsung può inoltre contare su un processore Exynos 1380, abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna che può essere espansa fino a 1 TB utilizzando una scheda microSD.

Venendo al comparto foto, sul retro troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP e un terzo sensore macro da 5 MP. Sul davanti, invece, il Galaxy A54 può contare su una fotocamera da 32 MP, dotata anche di stabilizzatore ottico dell’immagine.

Completa il quadro l’ottima batteria da 5.000 mAh che riesce a garantire un utilizzo del dispositivo fino a fine giornata senza particolari problemi.

