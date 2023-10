Galaxy A53, super offerta su Amazon: non lasciartelo scappare

Samsung è molto apprezzata non solo per la capacità di realizzare eccellenti top di gamma ma anche per la qualità dei suoi dispositivi di fascia media, non a caso molto ricercati sul mercato. La serie A di Samsung è certamente una delle più gettonate tra gli utenti che hanno bisogno di un mid-range con una buona scheda tecnica a un prezzo decisamente conveniente.

Tra i device più richiesti c’è sicuramente il Galaxy A53, un prodotto che sta riscuotendo davvero molti consensi tra i fan di Samsung e più in generale dai tanti utenti che sono alla ricerca di un telefono con queste caratteristiche.

Per loro c’è una bella notizia, dato che il Galaxy A53 è appena comparso sul sito di Amazon con uno sconto molto interessante che consente di acquistare il prodotto a un prezzo inferiore a 300 euro. L’offerta proposta sul sito del colosso dell’e-commerce permette infatti di accaparrarsi l’ottimo dispositivo di fascia media di Samsung a soli 270 euro, risparmiando così circa 30 euro sul prezzo di partenza.

Si tratta di un’offerta da prendere al volo, tenendo conto delle ottime specifiche del Galaxy A53. Il telefono, infatti, si presenta con un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il chip che alimenta questo dispositivo è un Exynos 1280, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Altro aspetto molto importante del Galaxy A53 è la presenza di quattro fotocamere posteriori, dove spicca la presenza di un sensore principale da 64 MP con stabilizzazione OIS. La batteria da 5.000 mAh assicura un’autonomia molto elevata. Il sistema operativo scelto da Samsung per questo telefono è Android 13 con personalizzazione One UI. Infine, il telefono dispone anche di un sensore di impronte digitali posizionato sotto al display.