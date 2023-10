Galaxy A34 5G, maxi sconto su Amazon: lo paghi meno di 300 euro

I fan di Samsung sanno bene che il colosso di Seul è una vera e propria garanzia in fatto di telefoni. Non solo top di gamma, dato che Samsung riesce sempre a soddisfare anche i tantissimi clienti che hanno bisogno di un prodotto con buone caratteristiche tecniche senza però spendere cifre troppo elevate. Non è un caso se la serie A di Samsung è senza dubbio una delle più apprezzate nel mercato dei telefoni di fascia media.

Tra i tanti smartphone che compongono questa serie riscuote un gradimento molto elevato il Galaxy A34 5G, un telefono che mette a disposizione un’ottima scheda tecnica a un prezzo tutto sommato accessibile. La bella notizia di queste ultime ore è che proprio questo dispositivo viene proposto sul sito di Amazon a una cifra ancora più bassa: sono già molti gli utenti che si sono riversati sul portale del colosso dell’e-commerce per non lasciarsi scappare questa grande occasione.

Il Galaxy A34 5G viene infatti messo in vendita a sole 292,90 euro grazie allo strepitoso sconto del 38% che ha già catturato l’attenzione di molti potenziali acquirenti. Un’offerta da cogliere al volo per questo telefono annunciato ufficialmente da Samsung a marzo 2023 assieme al Galaxy A54 5G.

Dando uno sguardo alle specifiche di questo prodotto notiamo soprattutto la presenza di un display AMOLED da 6,6 pollici Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz ma anche il processore MediaTek Dimensity 1080 – abbinato a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna – che garantisce un buon livello prestazionale al device.

Samsung ha poi equipaggiato questo telefono di fascia media con tre fotocamere posteriori: oltre al sensore principale da 48 MP (con stabilizzazione ottica), troviamo anche un sensore ultra wide da 8 MP e un sensore macro da 5 MP. Sul davanti il Galaxy A34 5G può contare su una fotocamera da 13 MP.

Infine, il Galaxy A34 5G dispone di una batteria da 5.000 mAh che assicura una notevole autonomia e della resistenza IP67, oltre che del sistema operativo Android 13 con personalizzazione One UI 5.1.