Galaxy A34 5G, che offerta su Amazon: risparmi circa 135 euro!

Il Galaxy A34 5G è certamente uno degli smartphone più interessanti tra i prodotti di fascia media di Samsung. Non è certo un caso se i fan del colosso di Seul che sono alla ricerca di un telefono con una buona scheda tecnica a un prezzo non eccessivo puntano molto su questo dispositivo, senz’altro uno dei più ricercati di tutta la serie Galaxy A.

La bella notizia è che proprio nelle scorse ore il Galaxy A34 5G è comparso sul sito di Amazon a un prezzo ancora più conveniente. Sul portale del colosso dell’e-commerce l’ottimo prodotto di fascia media viene infatti messo in vendita a soli 265 euro: in questo modo gli utenti possono risparmiare circa 135 euro sull’acquisto dello smartphone.

Ecco perché in molti si sono precipitati sul sito di Amazon per non lasciarsi scappare questa grande occasione. Si tratta della variante Awesome Violet, con un processore Dimensity 1080 di MediaTek abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che si caratterizza per l’ottimo comparto foto: sul retro, infatti, troviamo una tripla fotocamera con un sensore principale da 48MP dotato anche di stabilizzatore ottico. Le altre due fotocamere sono un sensore ultra-wide da 8 MP e un sensore macro da 5 MP, mentre sul davanti troviamo una fotocamera selfie da 13 MP.

Il Galaxy A34 5G si presenta inoltre con un display Super AMOLED da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. In più, il telefono di Samsung può contare anche su una batteria da 5.000 mAh che assicura un’elevata autonomia al prodotto, anche grazie alla funzionalità Adaptive Battery. Infine, il sistema operativo scelto da Samsung per questo device è Android 13 con personalizzazione One UI 5.1.