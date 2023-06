Galaxy A25 5G, prime immagini del nuovo telefono: cosa è emerso

Mentre tutti i fan di Samsung attendono con ansia l’evento Unpacked del prossimo 27 luglio, giorno in cui il colosso di Seul presenterà ufficialmente i suoi due nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, l’azienda sudcoreana sembra sia al lavoro anche su un dispositivo di fascia media che potrebbe arrivare molto presto sul mercato.

Stiamo parlando del Galaxy A25 5G, uno smartphone dotato del supporto alla rete di nuova generazione che sta già suscitando un certo interesse tra i seguaci di Samsung che non possono disporre di budget troppo elevati e devono quindi puntare sui mid-range.

L’arrivo di questo prodotto – che non sembra avere tratti estetici troppo diversi rispetto al predecessore – coglie un po’ di sorpresa gli appassionati, dato che il Galaxy A24 ha fatto il suo debutto sul mercato solo un mese fa. I render realizzati da Onleaks e pubblicati da Giznext rivelano un design tradizionale: per farla breve, il Galaxy A25 5G non pare un prodotto innovativo dal punto di vista estetico.

Sfortunatamente, le immagini non forniscono troppe informazioni sulle specifiche tecniche di questo device. Da questi render emerge il dettaglio relativo alle dimensioni del telefono e poco altro. Il Galaxy A25 5G misura infatti 162 x 77,5 x 8,3 mm e presenta un display da 6,44 pollici.

Inoltre, il telefono presenterà un sensore di impronte digitali montato lateralmente, una tripla fotocamera posteriore e un jack audio da 3,5 mm. Per conoscere tutte le altre specifiche non resta che attendere la presentazione ufficiale, anche se finora Samsung non ha ancora fatto sapere quando rilascerà ufficialmente questo prodotto. Tuttavia, è probabile che il telefono venga introdotto dopo l’evento Unpacked di Samsung previsto per la fine di luglio. Al momento non ci sono novità nemmeno riguardo al prezzo del Galaxy A25 5G.