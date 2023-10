Galaxy A23, maxi offerta su Amazon: si risparmia tantissimo

Samsung è un brand che regala spesso dei top di gamma davvero eccezionali, come quelli della serie Galaxy S, ma sa bene anche come soddisfare la clientela che va alla ricerca di un prodotto di fascia media. Sono tanti, infatti, gli smartphone mid-range del colosso di Seul che riscuotono un grande successo sul mercato. Tra questi c’è sicuramente il Galaxy A23, un dispositivo che proprio in queste ore è protagonista di un’offerta su Amazon a cui non si può proprio dire di no.

Il Galaxy A23, infatti, viene proposto al prezzo di 209,99 euro, consentendo agli utenti di accaparrarsi questo ottimo device risparmiando 140 euro sul prezzo di partenza. Lo sconto del 40% ha già catalizzato l’attenzione di tantissimi fan di Samsung (e non solo), pertanto è meglio affrettarsi per non lasciarsi sfuggire la grande occasione.

Basta dare uno sguardo alla scheda tecnica del Galaxy A23 per rendersi conto del perché questo smartphone sia così ricercato sul mercato. Tra le caratteristiche più interessanti c’è il display Infinity-V PLS LCD da 6,6 pollici (con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e protezione Gorilla Glass 5), ma il Galaxy A23 si fa apprezzare anche per l’eccellente quadrupla fotocamera posizionata sul retro: spicca soprattutto la fotocamera principale da 50 MP, che regala immagini splendidamente dettagliate, mentre il sensore ultragrandangolare da 5 MP consente di allargare l’angolo di visione. Troviamo poi altre due fotocamere da 2 MP, mentre sul davanti è posizionato un sensore da 8 MP.

Il processore che alimenta questo device è Snapdragon 680 4G di Qualcomm, abbinato a una GPU Adreno 610, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibile fino a 1024 GB con MicroSDXC. Completa il quadro la batteria da 5.000 mAh che assicura un’ottima autonomia al prodotto.