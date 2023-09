Galaxy A23 5G, offerta super su Amazon: risparmi 143 euro!

Andare alla ricerca di uno smartphone di fascia media significa affidarsi ad alcuni dei brand che riscuotono più consensi in questo segmento di mercato. Tra questi non può mancare Samsung, che ottiene sempre molti riscontri non solo con i suoi famosi top di gamma ma anche con i suoi mid-range.

Un esempio è certamente il Galaxy A23, uno dei telefoni della serie A del colosso di Seul, pensata appositamente per i clienti che hanno bisogno di un telefono di fascia media. Proprio in queste ultime ore il dispositivo è comparso sul sito di Amazon a un prezzo davvero formidabile. Lo sconto del 41% consente di acquistare questo dispositivo a soli 206,99 euro: un risparmio notevole, se si pensa che il prezzo di partenza è di 349,90 euro.

Ovviamente l’offerta che consente di risparmiare circa 143 euro sull’acquisto di questo smartphone ha scatenato i fan di Samsung, anche perché le caratteristiche tecniche del prodotto sono davvero interessanti. Il Galaxy A23 si presenta infatti con un display Infinity-V da 6,6 pollici e soprattutto con un comparto foto posteriore caratterizzato da ben 4 lenti, con la fotocamera principale da 50 MP dotata anche di intelligenza artificiale per scattare foto davvero eccezionali.

Il processore che alimenta questo device è un chip Snapdragon 695 di Qualcomm, abbinato a una GPU Adreno 619, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, con la possibilità di espandere la memoria a 1024 GB tramite microSD.

Un’altra importante caratteristica del Galaxy A23 di Samsung è senza dubbio la batteria da 5.000 mAh, che consente di arrivare a un giorno pieno di utilizzo. Altro aspetto rilevante è la presenza del 5G, non scontata su un telefono di fascia media.