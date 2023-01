Galaxy A14 5G è ufficiale: tutto sul mid-range di Samsung

Il CES 2023 ha ufficialmente aperto i battenti nella consueta location di Las Vegas e i produttori principali hanno già provveduto a presentare al pubblico molti nuovi prodotti, tra cui alcuni smartphone dotati di caratteristiche molto interessanti.

Tra le aziende protagoniste del primo evento tecnologico dell'anno non poteva certo mancare Samsung, che ha scelto di sfruttare la vetrina del CES 2023 per presentare ufficialmente il suo primo telefono del 2023. Come già previsto da molti rumors, la società con sede a Seul ha scelto di cominciare il nuovo anno con un telefono della serie Galaxy A: si tratta del Galaxy A14 5G, successore del Galaxy A13 5G lanciato nel 2021.

Le informazioni sul Galaxy A14 5G sono trapelate più volte negli ultimi mesi e sembra proprio che la maggior parte di quelle indiscrezioni fosse corretta. Il telefono risulta infatti dotato di un display Full HD+ da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento da 90Hz ed è inoltre alimentato con il nuovo processore Exynos 1330, che sostituisce il chip MediaTek che alimentava il Galaxy A13 5G. La batteria da 5.000 mAh che equipaggia questo nuovo smartphone è la stessa che avevamo visto a bordo del predecessore.

L'A14 5G viene fornito con due opzioni di RAM, vale a dire 4 GB e 6 GB, assieme a 64 GB o 128 GB di memoria interna, con la possibilità di espandere ulteriormente la memoria di 1 TB utilizzando lo slot microSD. Per quanto riguarda l'imaging, l'A14 5G è dotato di una tripla fotocamera posteriore composta da una fotocamera principale da 50 MP, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità sempre da 2 MP. La fotocamera frontale da 13 megapixel trova posto all'interno del foro a goccia situato sulla parte frontale del device.

Il Galaxy A14 5G è il primo telefono Samsung ad essere annunciato con Android 13 come sistema operativo e One UI (Core) 5.0 come personalizzazione. Tuttavia, per quanto riguarda gli aggiornamenti software, l'A14 5G non riceverà alcun trattamento speciale: il nuovo telefono è infatti idoneo solo per due anni di aggiornamenti del sistema operativo e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

Samsung ha deciso di proporre il suo nuovo telefono di fascia media in quattro opzioni di colore: nero, argento, rosso scuro e verde chiaro. Il prezzo parte da 229 euro per le varianti da 4GB di RAM e 64GB di storage: lo smartphone sarà in vendita in tutti i mercati europei a partire dal prossimo mese di aprile.