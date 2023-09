Galaxy A04s a un prezzo da urlo: sconto super su Amazon

Samsung è certamente un produttore molto apprezzato per i suoi smartphone top di gamma e anche in questo 2023 il colosso di Seul ha centrato l’obiettivo con i Galaxy S23 e i due pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. Tuttavia, come sanno bene i fan dell’azienda sudcoreana, Samsung riesce sempre a soddisfare anche la clientela che va alla ricerca di telefoni dal prezzo più conveniente, senza dover per forza rinunciare ad alcune caratteristiche fondamentali.

Uno di questi prodotti è senza dubbio il Galaxy A04s, un dispositivo di fascia medio-bassa che proprio in queste ore viene proposto sul sito di Amazon a un prezzo clamoroso. Il device, infatti, può essere acquistato a soli 113 euro grazie al super sconto del 37% proposto dal sito del colosso dell’e-commerce. Un’offerta che sta già catturando l’attenzione di molti appassionati dei prodotti Samsung, dato che questo telefono mette a disposizione specifiche di tutto rispetto per quella fascia di prezzo.

Il Galaxy A04s si presenta infatti con un display da 6,5 pollici PLS LCD con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e risoluzione 720 x 1600. Il processore che alimenta questo telefono è un Exynos 850, abbinato a una GPU Mali G52, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, espandibile fino a 1024 GB con MicroSDXC.

Venendo al comparto foto, il Galaxy A04s può contare su tre fotocamere posteriori: il sensore principale da 50 MP è accompagnato da altri due sensori da 2 MP. Sul davanti è invece posizionata una fotocamera da 5 MP. L’ottima batteria da 5.000 mAh di questo telefono di Samsung assicura un’autonomia in conversazione di 3240 minuti: si arriva tranquillamente a fine giornata.