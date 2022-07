10 funzionalità di Samsung Galaxy che forse non conosci  

I telefoni Samsung Galaxy sono tra i più venduti in assoluto, nonché tra i più apprezzati dagli appassionati di tecnologia. Questo è dovuto al fatto che si tratti di una tipologia di smartphone estremamente personalizzabile e ricca di funzionalità molto interessanti. Oltre alle funzioni base che tutti conoscono, i telefoni Samsung Galaxy riservano molte sorprese: esistono infatti tantissime funzionalità “segrete” e di cui la maggior parte degli utenti non è a conoscenza. Alcune di esse sono semplici funzioni di personalizzazione, altre sono invece feature estremamente utili e di cui non potrai più fare a meno una volta scoperte. Andiamo a vedere quali sono.

Annulla la digitazione con un gesto

Hai presente la comodissima scorciatoia Ctrl/Cmd+Z che da sempre ti permette di annullare la digitazione sul computer? Samsung Galaxy offre una funzionalità molto simile, estremamente comoda per evitare di cancellare ogni singola lettera quando sbagli a scrivere qualcosa. In questo caso, essendo il telefono dotato di touch screen non dovrai imparare alcuna combinazione di tasti, bensì un semplice gesto: ti basterà scorrere due dita sulla tastiera verso sinistra per annullare la digitazione. Allo stesso modo, potrai ripristinare la parola cancellata scorrendo due dita sulla tastiera verso destra.

Usa l’app Good Lock per personalizzare lo smartphone

Anche se non lo sai, l’app Good Lock offre una vasta gamma di personalizzazioni molto interessanti. A discapito di quanto di pensi, l’applicazione non consente solamente di customizzare la schermata di blocco. Si tratta invece di una suite di moduli che aggiunge tante interessanti funzionalità e modalità di personalizzazione extra. Per esempio grazie a questa funzionalità Samsung Galaxy potrai modificare l’aspetto delle notifiche, creare orologi, modificare lo schermo multitasking, personalizzare la barra di navigazione, tanti aspetti dell’audio e sì, anche la schermata di blocco.

Migliora la qualità dei video con Video Enhancer

Molte persone scelgono di acquistare Samsung Galaxy proprio per il bellissimo display. Il dispositivo dà inoltre agli utenti la possibilità di migliorare nettamente la qualità dei video in modo da poterli guardare nel modo migliore possibile. Questo è possibile grazie alla funzionalità Video Enhancer, che una volta abilitata aumenterà la luminosità del display automaticamente ogni volta che guarderai un video, rendendo i colori più brillanti e i colori più vividi.

Abbina il tema del telefono al tuo sfondo

Anche se la maggior parte dei dispositivi Samsung Galaxy ha sempre dato agli utenti la possibilità di scegliere tra tanti diversi temi, con l’aggiornamento ad Android 12 è possibile creare un tema personalizzato e in tinta con lo sfondo. Questa funzionalità Samsung Galaxy consente di selezionare in automatico i colori presenti nello sfondo per creare un tema che si abbini ad esso alla perfezione.

Accesso rapido alle scorciatoie dell’app

Grazie alla funzione Edge Panels puoi personalizzare il tuo Samsung Galaxy e creare una barra laterale con tutte le app più importanti. Oltre alle app potrai aggiungere contatti, widget del meteo, promemoria, note e tanto altro. In questo modo potrai avere sempre a portata di mano tutti i tuoi strumenti preferiti.

Scorciatoie personalizzate per la schermata di blocco

Capita spesso di voler scattare una foto da di impiegarci troppo tempo a sbloccare il telefono. Oggi questo non sarà più un problema, perché una particolare funzionalità Samsung Galaxy consente di impostare tante scorciatoie personalizzate sulla schermata di blocco. In questo modo potrai scattare foto e svolgere altre azioni anche quando il telefono sarà bloccato. Le scorciatoie impostate vengono visualizzate negli angoli in basso a destra e sinistra: per aprire l’app desiderata basterà trascinarla al centro dello schermo.

Capovolgi il telefono per silenziare le chiamate in entrata

Ecco una funzionalità che pochi conoscono e che può tornare molto utile. Ti mancano i tempi in cui potevi chiudere il tuo flip phone per terminare o rifiutare una chiamata? Ovviamente con gli smartphone moderni non si può più fare, ma Samsung Galaxy ti offre un modo simile per farlo. È infatti possibile abilitare un’opzione, presente nel menu Impostazioni, grazie alla quale potrai semplicemente capovolgere il telefono e appoggiarlo su una superficie per silenziare o rifiutare una telefonata.

App musicali nelle Impostazioni rapide

Se usi spesso il tuo Samsung Galaxy per ascoltare la musica questa funzionalità farà al caso tuo. Esiste infatti un modo per tenere l’app della musica sempre a portata di mano nel pannello Impostazioni rapide. Il menu Media Output può infatti essere utilizzato per creare collegamenti rapidi con le tue app preferite, tra cui quella della riproduzione musicale.

Sposta il pulsante di scatto

Samsung è molto famosa per produrre telefoni molto grandi. Per questo motivo molte persone fanno fatica a raggiungere i pulsanti presenti nella parte alta dello schermo, soprattutto chi ha necessità di utilizzare il dispositivo con una mano sola. Scattare una foto in queste condizioni è spesso difficile, poiché il pulsante di scatto si è posizionato in un punto dello schermo scomodo da raggiungere. Ecco perché l’app della fotocamera di Samsung Galaxy consente di spostare a piacimento il pulsante di scatto.

Clona le tue app con la funzionalità Secure Folder

Secure Folder non è stata creata solamente per tenere le app del lavoro separate della altre app o per nascondere foto private. Questa funzionalità può essere utilizzata per creare dei veri e propri cloni delle app presenti sul tuo Samsung Galaxy: si tratta di semplici duplicati che non hanno alcun modo per comunicare con le app che si trovano al di fuori della cartella.