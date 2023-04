Formati delle tastiere e layout: tutto quello che devi sapere

Se sei alla ricerca di una nuova tastiera per il tuo computer, potresti esserti accorto che esistono diversi formati delle tastiere da cui scegliere. Potresti anche trovarvi una vasta gamma di layout delle tastiere disponibili. Questo può essere confuso, soprattutto se non sei un esperto in materia. Per aiutarti a scegliere la tastiera perfetta per le tue esigenze, abbiamo preparato una guida definitiva sui formati delle tastiere e i vari layout. Di seguito, troverai una breve descrizione dei diversi formati di tastiere disponibili, seguito da un elenco dei vari layout delle tastiere. In questo modo, sarai in grado di trovare la tastiera perfetta per le tue esigenze.

Introduzione ai vari formati delle tastiere

Esistono diversi formati delle tastiere per PC, ciascuno con caratteristiche uniche. In questa sezione, elencheremo i vari formati di tastiere disponibili con una breve descrizione di ciascuno. Questo ti aiuterà a capire la differenza tra i vari formati di tastiere e a scegliere quella più adatta alle tue esigenze. Senza ulteriori indugi, ecco una panoramica dei vari formati di tastiere per PC.

Tastiera standard

Le tastiere standard sono il formato più comune di tastiere per PC. Queste tastiere sono dotate di tutti i tasti standard, compresi i tasti alfanumerici, di navigazione, di controllo e di funzione. Il formato della tastiera standard è quello a 104 o 105 tasti, a seconda della presenza o meno del tasto “Windows” sul lato sinistro della tastiera. La disposizione dei tasti sulla tastiera standard è quella QWERTY, che prende il nome dalle prime sei lettere dell’alfabeto sulla riga superiore della tastiera.

Questa disposizione dei tasti risale ai primi modelli di macchine da scrivere e si è mantenuta fino ad oggi. Inoltre, le tastiere standard possono essere dotate di un tastierino numerico situato sulla destra della tastiera, che è utile per inserire rapidamente numeri.

Il formato della tastiera standard è divenuto uno standard di fatto per la maggior parte dei computer desktop e portatili. Questo formato di tastiera è ampiamente disponibile e facile da trovare, con un’ampia scelta di marche e modelli tra cui scegliere.

Tastiera ergonomica

Le tastiere ergonomiche sono progettate per ridurre il rischio di lesioni da stress ripetitivo. Queste tastiere sono dotate di una forma curva che si adatta alla forma delle mani e dei polsi dell’utente, in modo da ridurre la tensione muscolare e la fatica durante l’utilizzo. Il formato delle tastiere ergonomiche può variare, ma di solito sono più larghe e più lunghe delle tastiere standard.

Queste tastiere ergonomiche possono avere una sezione centrale elevata, che separa i tasti alfanumerici da quelli di navigazione e delle funzioni. Questa disposizione dei tasti aiuta a ridurre lo sforzo muscolare durante l’utilizzo della tastiera. Alcune tastiere ergonomiche sono anche dotate di un supporto per i polsi, che fornisce un ulteriore supporto per le mani e i polsi dell’utente.

Questo formato di tastiera è ideale per chi trascorre molte ore al computer, come gli utenti di computer portatili o i professionisti che lavorano in ufficio. Sono disponibili in una varietà di modelli e marche, con differenti livelli di personalizzazione e funzionalità.

Tastiera wireless

Le tastiere wireless sono un tipo di tastiera che utilizza una connessione wireless per comunicare con il computer. Il formato delle tastiere wireless può variare, ma di solito sono simili alle tastiere standard o ergonomiche. Tuttavia, a differenza delle tastiere cablate, non hanno bisogno di cavi per funzionare, il che le rende molto più comode da usare. Queste tastiere wireless utilizzano una tecnologia di connessione senza fili, come Bluetooth o la tecnologia radio a 2,4 GHz, per comunicare con il computer.

Questo formato di tastiera è particolarmente utile per chi ha un desktop o un laptop con una porta USB limitata o per chi vuole utilizzare la tastiera a distanza dal computer. Le tastiere wireless sono alimentate da batterie, che possono durare da alcune settimane a diversi mesi, a seconda dell’utilizzo. Possono essere dotate di funzionalità aggiuntive, come la retroilluminazione dei tasti o i tasti multimediali. Tastiere disponibili in una vasta gamma di marche e modelli, con diverse opzioni di prezzo e funzionalità per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

Tastiera compatte

Le tastiere compatte sono un formato di tastiera più piccolo rispetto alla tastiera standard. Queste tastiere sono progettate per essere più compatte e portatili, senza compromettere la funzionalità. Il formato delle tastiere compatte può variare, ma di solito hanno una larghezza inferiore rispetto alla tastiera standard e non hanno il tastierino numerico sulla destra. Questo formato di tastiera è ideale per chi ha poco spazio sulla scrivania o per chi lavora spesso in movimento. Le tastiere compatte possono essere dotate di tutte le funzioni e i tasti della tastiera standard, come i tasti alfanumerici, di navigazione, di controllo e di funzione.

I tasti possono essere disposti in modo diverso rispetto alla tastiera standard, in modo da adattarsi alla forma compatta della tastiera. Alcune tastiere compatte possono anche avere una disposizione dei tasti diversa, come la disposizione Dvorak, che è progettata per ridurre lo sforzo muscolare durante l’utilizzo della tastiera. Le tastiere compatte sono disponibili in una varietà di modelli e marche, con differenti livelli di personalizzazione e funzionalità.

Tastiera a membrana

Le tastiere a membrana sono un tipo di tastiera che utilizza una membrana flessibile per attivare i tasti. Queste tastiere sono dotate di tasti piatti e senza meccanica interna. Il formato delle tastiere a membrana può variare, ma di solito hanno un design sottile e leggero. Queste tastiere utilizzano un pannello di gomma o di silicone con una serie di interruttori sotto ogni tasto. Quando si preme un tasto, il pannello flessibile si deforma, attivando l’interruttore sottostante e generando un segnale elettrico che viene inviato al computer.

Questo formato di tastiera è meno costoso rispetto alle tastiere meccaniche e può essere più silenzioso nell’utilizzo. Tuttavia, le tastiere a membrana possono essere meno precise e meno resistenti rispetto alle tastiere meccaniche. Le tastiere a membrana sono disponibili in una varietà di modelli e marche, con opzioni di personalizzazione limitate rispetto alle tastiere meccaniche. Queste tastiere sono ideali per l’uso quotidiano per la maggior parte degli utenti, ma potrebbero non essere adatte per uso intensivo o professionale.

Tastiere meccaniche

Le tastiere meccaniche sono un tipo di tastiera che utilizza interruttori meccanici per attivare i tasti. Queste tastiere sono dotate di un meccanismo interno che utilizza una molla per far scattare l’interruttore sotto ogni tasto. Il formato delle tastiere meccaniche può variare, ma di solito hanno un design più spesso rispetto alle tastiere a membrana. Questo formato di tastiera offre una maggiore precisione e durata rispetto alle tastiere a membrana. Le tastiere meccaniche sono anche più resistenti e possono durare più a lungo rispetto alle tastiere a membrana. Questa tipologia di tastiere offrono una migliore esperienza di digitazione, con una sensazione tattile e un suono di clic che molte persone apprezzano.

Questo formato di tastiera è ideale per chi trascorre molte ore al computer, come i gamer e i professionisti che lavorano in ufficio. Le tastiere meccaniche sono disponibili in una vasta gamma di modelli e marche, con differenti tipi di interruttori meccanici, ognuno con una sensazione tattile unica. Questo permette di personalizzare la tastiera meccanica in base alle preferenze dell’utente. Sono generalmente più costose rispetto alle tastiere a membrana e possono essere più rumorose nell’utilizzo.

Tastiera retroilluminata

La tastiera retroilluminata è un tipo di tastiera che utilizza una luce di sfondo per illuminare i tasti. Queste tastiere sono dotate di una serie di LED posti dietro ai tasti, che forniscono una luce di sfondo per i tasti. Il formato delle tastiere retroilluminati può variare, ma di solito hanno un design simile alle tastiere standard o meccaniche. Questo formato di tastiera è particolarmente utile per chi lavora o gioca al computer in condizioni di scarsa illuminazione, come di notte o in ambienti con poca luce. La retroilluminazione dei tasti rende più facile identificare i tasti e digitare in modo più preciso.

Alcune tastiere retroilluminati offrono la possibilità di personalizzare la retroilluminazione dei tasti, con diverse opzioni di colore, luminosità e modalità di illuminazione. Questo formato di tastiera è ideale per i gamer e per chi lavora in ambienti con poca luce. Le tastiere retroilluminati sono disponibili in una vasta gamma di modelli e marche, con differenti livelli di personalizzazione e funzionalità. Possono essere più costose rispetto alle tastiere standard o meccaniche e richiedono una connessione elettrica per funzionare.

Tastiere multimediali

Le tastiere multimediali sono un tipo di tastiera PC progettata per fornire un facile accesso alle funzionalità multimediali del computer. Queste tastiere sono dotate di tasti speciali che consentono di controllare la riproduzione multimediale, la regolazione del volume, la navigazione in Internet e molto altro ancora. I tasti multimediali sono solitamente posizionati sulla parte superiore della tastiera, sopra la fila dei tasti funzione. I tasti multimediali includono il tasto “play/pause”, “stop”, “avanti” e “indietro” per controllare la riproduzione dei file audio e video.

Ci sono anche tasti per regolare il volume, la luminosità del display e per accedere rapidamente alle applicazioni comuni come il browser Web, la posta elettronica e il calendario. Le tastiere multimediali sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni, grazie alla loro facilità d’uso e alla loro capacità di semplificare l’accesso alle funzionalità multimediali del computer.

Introduzione ai vari Layout delle tastiere

In questo paragrafo verranno elencati i vari layout delle tastiere per PC. Ci sono diversi layout di tastiere PC disponibili in tutto il mondo, ognuno con una disposizione unica dei tasti. Ogni layout ha una disposizione diversa dei tasti e può essere utilizzato in diversi paesi o regioni del mondo. Elenchiamo tutti i vari layout delle tastiere per PC, con una breve descrizione di ciascuno di essi. Indipendentemente dal layout, è importante scegliere una tastiera che sia adatta alle proprie esigenze e abitudini di digitazione.

QWERTY

Il layout QWERTY è il layout di tastiera più comune utilizzato nei PC di tutto il mondo. Prende il nome dalle prime sei lettere della fila superiore di tasti, che rappresentano le lettere più utilizzate nella lingua inglese. QWERTY è stato inventato nel XIX secolo per le macchine per scrivere meccaniche, che richiedevano una disposizione ottimizzata dei tasti per evitare che i meccanismi si impigliassero durante la digitazione. Questo layout è stato successivamente adottato per le tastiere dei computer e, nonostante siano state sviluppate layout alternativi, il QWERTY è ancora il layout predominante.

Questo layout presenta alcune critiche per la sua inefficienza nella digitazione e per il fatto che i tasti più utilizzati sono posizionati in posizioni non ergonomiche, ma la sua diffusione e la sua familiarità lo rendono l’opzione più popolare per le tastiere dei PC.

AZERTY

Il layout AZERTY è il layout di tastiera utilizzato in Francia e in alcune parti del Belgio. Si differenzia dal layout QWERTY per la posizione dei tasti A e Z scambiata con quella dei tasti Q e W rispettivamente. Questo layout è stato creato per adattarsi alle esigenze della lingua francese, che richiede l’uso frequente di lettere accentate come é, è, à e ç. Il layout AZERTY presenta alcune differenze rispetto al QWERTY anche nella disposizione dei tasti numerici e dei simboli, come ad esempio il punto e la virgola che sono scambiati rispetto al layout QWERTY.

Alcune persone considerano il layout AZERTY più efficiente nella digitazione in francese rispetto al QWERTY, ma è comunque un layout meno diffuso e meno familiare rispetto al QWERTY. Tuttavia, in Francia e in Belgio, l’utilizzo del layout AZERTY è molto comune e viene insegnato nelle scuole insieme alla lingua francese.

QWERTZ

Il layout QWERTZ è il layout di tastiera utilizzato principalmente in Germania, Austria e Svizzera. Si differenzia dal layout QWERTY per la posizione del tasto Y spostato a fianco del tasto X. Il layout QWERTZ è stato creato per adattarsi alle esigenze della lingua tedesca, che richiede l’uso frequente della lettera Z. Inoltre, le disposizioni dei tasti speciali e dei simboli sono leggermente diverse rispetto al layout QWERTY. Ad esempio, il tasto @ è posizionato sulla tastiera QWERTZ come una lettera maiuscola, mentre sul QWERTY il tasto @ è posizionato nella parte superiore della tastiera.

Anche il tasto ß, utilizzato solo nella lingua tedesca, è presente sulla tastiera QWERTZ. Nonostante il suo utilizzo limitato ai paesi di lingua tedesca, il layout QWERTZ è ancora molto popolare e familiare a chi lo utilizza, tanto che viene spesso utilizzato anche in altri paesi che utilizzano la lingua tedesca come seconda lingua, come ad esempio in Italia e in alcuni paesi dell’Europa dell’Est.

JCUKEN

Il layout JCUKEN, noto anche come layout russo, è il layout di tastiera utilizzato in Russia e in molti paesi dell’ex Unione Sovietica. Prende il nome dalle prime sei lettere della fila superiore di tasti in russo. Il layout JCUKEN presenta alcune differenze rispetto al layout QWERTY, con la posizione dei tasti dedicati alle lettere della lingua russa posizionati in modo più comodo e accessibile. Ad esempio, la lettera “Й” è posizionata accanto alla “Q”, mentre la lettera “Ы” è posizionata accanto alla “T”.

Questo layout presenta alcuni simboli specifici della lingua russa, come ad esempio l’accento acuto e grave, posizionati sulla tastiera in modo specifico. Nonostante il suo utilizzo principalmente nei paesi di lingua russa, il layout JCUKEN è comunque disponibile in molte tastiere multilingue e può essere utilizzato da chiunque abbia bisogno di digitare testo in russo o utilizzando la traslitterazione russa.

Dvorak

Il layout Dvorak è un layout di tastiera alternativo creato per migliorare l’efficienza e la comodità della digitazione. Il layout Dvorak è stato sviluppato negli anni ’30 dal professore e psicologo statunitense August Dvorak, che ha studiato la posizione delle lettere sulla tastiera e ha creato un layout basato sulla frequenza delle lettere e sulla naturale sequenza di movimenti delle dita durante la digitazione. Il layout Dvorak presenta alcune differenze rispetto al layout QWERTY, con le lettere più utilizzate posizionate sulla fila centrale della tastiera e le lettere meno utilizzate posizionate sulla fila superiore o inferiore.

Questo layout è stato progettato per ridurre lo stress sulle dita e migliorare la velocità e la precisione della digitazione, ma non è mai diventato un layout di tastiera dominante come il QWERTY. Un layout ancora ampiamente utilizzato da alcuni professionisti della digitazione, come i trascrittori medici, e può essere facilmente impostato come layout di tastiera alternativo nei sistemi operativi dei PC.

Colemak

Il layout Colemak è un layout di tastiera alternativo creato per migliorare l’efficienza e la comodità della digitazione. Il layout Colemak è stato sviluppato negli anni 2000 dal programmatore statunitense Shai Coleman, che ha studiato la posizione delle lettere sulla tastiera e ha creato un layout basato sulla frequenza delle lettere e sulla naturale sequenza di movimenti delle dita durante la digitazione. Questo layout presenta alcune differenze rispetto al layout QWERTY, con le lettere più utilizzate posizionate sulla fila centrale della tastiera e le lettere meno utilizzate posizionate sulla fila superiore o inferiore.

Un layout con i tasti più utilizzati in posizioni più comode per le dita rispetto al QWERTY, migliorando la velocità e la precisione della digitazione. Layout progettato per essere un’alternativa più efficiente e comoda al layout QWERTY, senza richiedere una curva di apprendimento troppo ripida. Il layout Colemak è diventato popolare tra i professionisti della digitazione e può essere facilmente impostato come layout di tastiera alternativo nei sistemi operativi dei PC.

Bépo

Il layout Bépo è un layout di tastiera alternativo utilizzato principalmente in Francia. Il layout Bépo è stato sviluppato negli anni 2000 da un gruppo di esperti in informatica, ergonomia e linguistica, con l’obiettivo di creare un layout di tastiera più efficiente e comodo per la digitazione in francese. Questo layout Bépo presenta alcune differenze rispetto al layout QWERTY, con le lettere più utilizzate posizionate sulla fila centrale della tastiera e le lettere meno utilizzate posizionate sulla fila superiore o inferiore.

Un layout progettato per facilitare la digitazione di lettere accentate e caratteri speciali utilizzati nella lingua francese, con una disposizione logica dei tasti e l’uso di tasti di blocco per le lettere accentate. Sviluppato con l’obiettivo di ridurre lo stress sulle dita, migliorare la velocità di digitazione e prevenire problemi di salute legati alla digitazione ripetitiva. Pur essendo meno diffuso rispetto al QWERTY, il layout Bépo è ampiamente utilizzato in Francia e promosso come un’alternativa più efficiente e comoda per la digitazione in francese.

Conclusioni sui formati delle tastiere e dei layout

Concludendo, i formati delle tastiere e dei layout sono estremamente importanti per la digitazione efficiente e comoda sui PC. Il layout QWERTY è il layout più comune e familiare, ma ci sono molti layout alternativi che offrono vantaggi in termini di velocità, precisione e comfort durante la digitazione. Ad esempio, il layout Dvorak e il layout Colemak sono stati progettati per ridurre lo stress sulle dita e migliorare la velocità e la precisione della digitazione, mentre il layout Bépo è stato progettato specificamente per la lingua francese.

I layout di tastiera possono anche variare a seconda della lingua e della regione, come il layout AZERTY utilizzato in Francia e in alcune parti del Belgio o il layout QWERTZ utilizzato principalmente in Germania, Austria e Svizzera. Anche il formato delle tastiere può variare, con i formati più comuni che includono il formato completo, il formato tenkeyless e il formato 60%.

Il formato delle tastiere e il layout sono strettamente legati e possono influenzare la comodità e la facilità di digitazione, quindi è importante scegliere un formato e un layout che si adattino alle proprie esigenze e preferenze di digitazione. In generale, i layout di tastiera alternativi possono richiedere una curva di apprendimento, ma possono offrire vantaggi significativi per la digitazione a lungo termine.