Firefox Relay vs Nascondi la mia email di Apple: quale usare?

In un’epoca in cui siamo tutti connessi ed usiamo internet praticamente per effettuare qualsiasi tipo di attività, è molto frequente incappare in reiterate violazioni della nostra privacy. Purtroppo, quasi tutti i siti web che visitiamo (oppure i servizi a cui ci iscriviamo) sono pensati per raccogliere le nostre informazioni personali in modo da creare un profilo per targettizzare la pubblicità. E non basta bloccare il tracciamento oppure usare una VPN: questi siti web sono sempre in grado di conoscere la tua email, di distribuirla e di dare avvio al fastidioso spam.

Insomma, navigare su internet è diventato davvero difficile, una vera e propria giungla da cui non è facile proteggersi. Ma c’è una buona notizia: per fortuna numerose società stanno implementando una serie di sistemi per proteggere la nostra privacy e, soprattutto, il nostro indirizzo email. Ci riferiamo, in particolare, a Firefox Relay e al servizio Nascondi la mia email di Apple. Non sai di cosa stiamo parlando ma sei curioso di conoscere come funzionano questi servizi? Continua a leggere: ti aiuteremo anche a scegliere quale dei due è più adatto alle tue esigenze.

Firefox Relay: cos’è?

Mozilla ha recentemente sviluppato Firefox Relay, un nuovo sistema di filtraggio delle e-mail. Stiamo parlando di una semplicissima estensione di Firefox che ti permette di creare più ID e-mail false da utilizzare ogni volta che devi compilare un modulo sul web. Avrai sicuramente intuito l’indubbio vantaggio di usare Firefox Relay: avvalendoti sempre di pseudonomi falsi, potrai proteggere il tuo ID e-mail originale. In questo modo, sarai sempre al riparo dai tracker dei siti web che non riusciranno ad entrare in possesso del tuo ID e-mail personale.

Nascondi la mia email di Apple: cos’è?

Apple ha introdotto di recente su iOS 15, iPadOS 15 e macOS Monterey la nuova ed interessante funzione Nascondi la mia email. Analogamente a Firefox Relay, anche questo strumento permette agli utenti di iCloud Mail di creare e-mail false per poi utilizzarle per iscriversi a siti web, app e altri servizi. Si tratta di un servizio molto utile che puoi usare, ad esempio, anche per inviare email ad una persona che non conosci ancora bene. Tuttavia, Nascondi la mia email è un’esclusiva iCloud+: ciò vuol dire che, se sei un utente occasionale, non potrai avvalerti di questa interessante funzionalità.

Firefox Relay vs Nascondi la mia email: quanto costano?

Se sei ancora indeciso e non sai quale dei due servizi scegliere per tutelare la tua privacy, allora potrebbe aiutarti conoscere il costo di entrambe le funzionalità. Vediamo, nel dettaglio, i rispettivi costi.

Firefox Relay può essere aggiunto gratuitamente come estensione al tuo browser e ti permette di creare fino a cinque ID email false. In questo modo, potrai iscriverti a ben cinque siti web diversi senza pagare nemmeno un centesimo. Cinque pseudonimi ti sembrano pochi? Ebbene, allora puoi sempre sottoscrivere il pacchetto Premium al costo di 0,99 euro al mese.

Nascondi la mia email di Apple è, invece, un servizio un po’ più esclusivo perché non aperto a tutti gli utenti. In particolare, puoi usarlo soltanto se sei titolare di un abbonamento a iCloud+. Quanto al costo, stiamo parlando di circa 1 euro al mese e potrai accedere non solo al servizio Nascondi la mia email ma anche a 50 GB di spazio di archiviazione.

Ovviamente, se il tuo obiettivo è quello di utilizzare un servizio completamente gratuito, allora Firefox Relay fa davvero al caso tuo.

Di cosa hai bisogno per usare Firefox Relay e Nascondi la mia email?

Per iniziare ad usare entrambi gli strumenti, non hai bisogno di requisiti di sistema particolari. Ad esempio, per utilizzare Firefox Relay devi semplicemente aver installato Firefox sul tuo computer. Dopo esserti registrato ed aver installato l’estensione, potrai iniziare subito ad usarla.

Per poter iniziare ad usare Nascondi la mia email, invece, devi essere non solo titolare di un abbonamento iCloud+ ma anche disporre di un ID e-mail su iCloud Mail.

Come funzionano Firefox Relay e Nascondi la mia email

Entrambi i servizi funzionano praticamente in maniera identica: ti permettono di ottenere indirizzi e-mail fittizi che reindirizzano al tuo ID e-mail originale. In questo modo, la tua privacy è sempre protetta perché non rivelerai mai a nessuno il tuo ID e-mail personale originale.

Sia Firefox Relay che Nascondi la mia email ti permettono sempre di eliminare un ID e-mail fittizio per annullare l’iscrizione a siti web o a servizi che disponevano del tuo ID e-mail. Si tratta di un risvolto particolarmente utile, soprattutto se ti sei accorto di esserti iscritto a numerose newsletter che si sono rivelate inutili. Per annullare l’iscrizione, ti basterà semplicemente eliminare l’alias.

Firefox Relay vs Nascondi la mia email: quale è il servizio più sicuro?

Sia Firefox Relay che Nascondi la mia email hanno lo stesso obiettivo: proteggere la tua privacy fornendoti un alias fittizio per compilare moduli sui siti web. Ovviamente, questi ID e-mail falsi sono collegati al tuo ID e-mail privato che rimane sempre nascosto.

Sia il servizio targato Apple sia quello implementato da Firefox non accedono mai ai contenuti del tuo account di posta elettronica principale: ecco perché sono entrambi davvero molto sicuri.

Qual è il servizio che fa per te?

Sia Firefox Relay che Nascondi la mia email sono servizi eccellenti in grado di tutelare la tua privacy in totale sicurezza. Ma qual è quello più adatto alle tue esigenze di vita quotidiana? Ebbene, entrambi i servizi hanno i loro pro e i loro contro.

Firefox Relay è del tutto gratuito, ti permette di ottenere fino a cinque alias falsi ma supporta solo allegati fino a 150 KB: un po’ pochino per essere nel 2021!

Dal canto suo, Nascondi la mia email necessita di un account iCloud per essere usata ed ha un costo di circa 1 euro al mese. Tuttavia, se per te il prezzo non è un problema, potresti scegliere il servizio targato Apple perché offre un’esperienza d’uso più completa e fluida. Nascondi la mia email, infatti, è dotata di supporto per la compilazione dei moduli dell’app ed alias illimitati.

In conclusione, se sei già nell’ecosistema Apple, potresti davvero optare per Nascondi la mia email, altrimenti anche Firefox Relay è un ottimo servizio che può fare al caso tuo.

Fonte Nerdschalk