Recensione EASEUS Data Recovery Wizard: software per il recupero di file persi e cancellati

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo testato approfonditamente il nuovo software EaseUS Data Recovery Wizard, un programma per Windows e Mac (compatibile anche con Windows 11) che consente di effettuare il recupero di file persi e cancellati in maniera semplice e veloce. Il software in questione ci aiuta quindi a ripristinare e a recuperare file cancellati per errori e persi per errori del sistema, non solo su PC e Mac ma anche su NAS ed unità esterne. Il punto di forza del programma è la sua semplicità di utilizzo che lo rende utilizzabile da ogni tipologia di utente.

Abbiamo testato EaseUS Data Recovery Wizard, un programma per recuperare file cancellati pratico, efficace e funzionale e dedicato al recupero dati. Il programma in questione consente di recuperare file persi e recuperare foto cancellate, nel dettaglio possiamo andare a recuperare i file cancellati per errore ed i file persi a causa di crash del sistema. Il software di data recovery è disponibile in due versioni: una edizione gratuita che prevede alcune limitazioni nel recupero dei dati (ma che può essere più che sufficiente per un utilizzo di base) ed una edizione a pagamento che ci mette a disposizione una suita completa di feature e nessun limite di dimensione nel recupero dei nostri dati.

EaseUS Data Recovery Wizard si è rivelato essere un software potente ed efficace per il data recovery e ci ha permesso di recuperare file che credevamo perduti per sempre. Ottima la compatibilità con differenti file e tipologie di dischi supportati.

Il recupero dati perfetto per ogni tipologia di utente

Uno dei punti di forza di EaseUS Data Recovery Wizard è racchiuso nella sua semplicità di utilizzo e nella capacità di portare a compimento le varie funzioni senza richiedere un massiccio intervento dell’utente. Per poter recuperare i propri file persi non saranno necessarie competenze specifiche ed ogni utente, con un minimo di praticità di utilizzo, sarà tranquillamente in grado di ripristinare i file eliminati o dispersi e ci permetterà anche di recuperare file cancellati dal cestino gratis. Il software in questione permette di andare a recuperare svariate tipologie di documenti in pochi e semplici click.

Dopo aver completato il processo di installazione dell’app e la successiva apertura, ci si ritrova di fronte ad una schermata dove viene richiesto semplicemente di selezionare il disco o la partizione da cui tentare il ripristino dei file. Una volta terminata la scansione sarà possibile filtrare i file che ci interessano e recuperare solo i documenti necessari. Le estensioni dei file, e quindi le varie tipologie di documenti, sono davvero molte e comprendono tutti i più famosi file di documenti come word ed excel, file audio, email, video, immagini, archivi zip e rar e molto molto altro.

La vasta compatibilità con differenti tipi di file permette di risparmiare molto tempo, di fatto sarà possibile effettuare una scansione mirata e ritrovare solo i file che ci interessano. La ricerca mirata, ad esempio di file Word, ci permetterà di andare a scansionare i nostri dischi alla ricerca dei file con l’estensione da noi selezionata senza sprecare tempo e risorse alla ricerca di materiale che non ci interessa. Oltre a ridurre il tempo di scansione, la ricerca mirata permette di individuare più semplicemente il file che si voleva recuperare dalla lista dei file trovati dal software a fine ricerca.

Una volta lanciata la scansione alla ricerca della tipologia di file che si intende recuperare sarà necessario attendere svariati minuti, come naturale che sia, prima di ottenere i risultati sperati. Il prodotto della scansione verrà mostrato all’interno di una tabella riepilogativa dei file recuperati e, importante e preziosa informazione, della loro cartella di origine iniziale. Una volta selezionati i file persi da recuperare basterà cliccare sul tasto di recupero e scegliere dove salvare i file rinvigoriti di nuova vita.

Quando è utile e chi lo può utilizzare

EaseUS Data Recovery Wizard ha uno dei suoi punti di forza nascosto nella sua estrema versatilità che permette di recuperare foto cancellate ed anche di recuperare video cancellati. Il buon numero di file compatibili lo rende utile per svariate funzioni. Sarà di fatto possibile utilizzare il software in questione per recuperare file che credevate eliminati per sempre dopo una formattazione, per ripristinare file persi a colpa di una errata cancellazione o per la recovery di documenti che credevate perduti dopo un crash, software o hardware. La possibilità di recuperare file da varie partizioni e da dischi formattati da sicuramente una marcia in più a questo software e lo rende davvero utili, quasi indispensabile, per ogni utente che lavora col proprio PC su documenti importanti e vitali.

Altrettanto eccellente è la compatibilità con varie tipologie di periferiche. EaseUS Data Recovery Wizard è utilizzabile con un gran numero di periferiche: Hard Disk, SDD, Hard Disk esterni, USB Drive, memorie esterne (es. microSD), fotocamere digitali, smartphone, tablet, lettori MP3 e molti altri. Di fatto il programma risulta compatibile con ogni device / periferica dotato di una unità di memoria.

Non solo recupero file

Oltre al recupero file, sono presenti anche altre funzionalità sicuramente utili che ci permettono di recuperare video cancellati e di riparare foto e video danneggiati. Potrebbe ad esempio capitare un errore o mancare la corrente durante uno spostamento del file che potrebbe quindi risultare danneggiato, grazie alle funzionalità di EaseUS Data Recovery Wizard è possibile correggere l’errore e ripristinare l’integrità del file.

Cosa ne pensiamo di EaseUS Data Recovery Wizard

Il software EaseUS Data Recovery Wizard è un programma di data recovery ottimo, preciso e funzionale. Al suo interno troviamo una suite professionale per il recupero dati che spicca per la semplicità d’uso e per l’eccellente compatibilità con formati di file da recuperare e periferiche. La semplicità di utilizzo lo rende fruibile da tutti e permetterà di effettuare il ripristino di file persi e cancellati in totale autonomia e senza dover ricorrere a costosi professionisti o negozi di informatica. La disponibilità di una versione di prova, inoltre, fornisce la possibilità di recuperare gran parte dei propri file smarriti. Per tutti coloro che sono alla ricerca di un buon software per il recupero dati ci sentiamo di consigliare la versione completa di EaseUS Data Recovery Wizard acquistabile in questi giorni con uno sconto del 50%.

PRO:

Versione gratuita praticamente completa

Semplicità di utilizzo

Praticamente universale

Funziona davvero

CONTRO: