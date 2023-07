Quando uscirà la memoria RAM DDR6?

La questione dell’emergere della memoria RAM DDR6 come successore dei suoi predecessori, la DDR4 e la DDR3, si pone come una questione di interesse nell’ambito dell’evoluzione tecnologica dei computer. Sebbene la maggior parte dei sistemi informatici attuali si basi ancora sulla DDR4 o persino sulla DDR3, l’arrivo della DDR6 sembra ormai imminente. Molti utenti sono in fermento per il lancio del prossimo standard di memoria RAM. Ci si interroga sul momento preciso in cui tale tecnologia sarà resa disponibile sul mercato e se la sua attesa sarà giustificata in termini di vantaggi e miglioramenti prestazionali rispetto alle generazioni precedenti. Questo articolo si propone di indagare sull’uscita prevista della memoria RAM DDR6, esaminando le sue caratteristiche e i possibili miglioramenti prestazioni sui computer desktop e laptop.

Data di rilascio delle memorie RAM DDR6

Samsung, uno dei principali produttori mondiali di moduli di memoria, ha discusso del suo sviluppo di memoria RAM DDR6 per diversi anni. Durante il Samsung Tech Day 2022, è stato ufficialmente annunciato, sebbene in forma riservata, come parte della roadmap di sviluppo della memoria dell’azienda. Se la sequenza temporale attuale risulta accurata, DDR6 dovrebbe essere disponibile sul mercato a partire dal 2026. Questo intervallo di tempo è approssimativamente simile all’intervallo tra il lancio delle tecnologie di memoria DDR4 e DDR5. Gli sforzi di Samsung nel promuovere il progresso delle DDR6 sottolineano il loro impegno nel superare i limiti delle prestazioni di memoria e nell’offrire soluzioni all’avanguardia per soddisfare le mutevoli esigenze tecnologiche.

Cosa aspettarsi dalla memoria RAM DDR6

La memoria RAM DDR6 è ancora in una fase attiva di sviluppo, pertanto, nonostante ci siano specifiche pianificate, esiste una possibilità che queste possano subire delle modifiche durante il processo. È possibile delineare gli aspetti migliorati e le caratteristiche che ci si può aspettare da DDR6. La velocità della RAM DDR, da distinguere dalla capacità o frequenza, si basa sulla velocità di trasferimento dei dati, ovvero la velocità con cui i dati possono essere memorizzati e recuperati dalla memoria.

La RAM DDR6 si prevede offra una velocità di trasferimento dati di fino a 12.800 Mbps sui moduli JEDEC, e potenzialmente 17.000 Mbps su moduli overcloccati. Ciò rappresenta un raddoppio in velocità rispetto a DDR5 e un quadruplo rispetto a DDR4. I moduli DDR6 includeranno quattro canali di memoria per modulo, a differenza dei due presenti nei moduli DDR5.

Samsung ha ufficialmente annunciato che la memoria RAM DDR6 sfrutterà la tecnologia MSAP (Modified Semi Additive Process). Questo metodo di produzione, precedentemente impiegato in alcuni moduli DDR5, comporta l’incremento della copertura di rame sulla piastra di circuiti. I dettagli specifici di tale processo sono di natura complessa, ma in sostanza consentono la realizzazione di moduli di memoria RAM con circuiti più sottili, in grado di raggiungere velocità di elaborazione dei dati più elevate.

L’utilizzo di MSAP rappresenta un notevole progresso nell’ottimizzazione delle prestazioni dei moduli DDR6, favorendo un miglioramento significativo dell’efficienza e delle capacità di trasferimento dati. Tale innovazione dimostra l’impegno di Samsung nel garantire soluzioni all’avanguardia nel campo della tecnologia della memoria.

Quanto costerà la memoria RAM DDR6?

La previsione dei prezzi dei nuovi componenti per PC è diventata un’attività complessa negli ultimi anni. L’andamento dei costi è stato influenzato dalle sfide legate alla fornitura di semiconduttori durante la pandemia di Covid-19, che ha causato un aumento dei prezzi di vari prodotti, tra cui schede grafiche e mouse da gioco. È difficile prevedere quali potrebbero essere gli sviluppi dei prezzi prima che DDR6 raggiunga i negozi. Nel 2021, quando DDR5 è diventato più ampiamente disponibile, il prezzo medio per un modulo da 32 GB era di circa 320 dollari.

Da allora, il prezzo è oscillato significativamente, ma a partire da aprile 2023 è stato possibile trovare la stessa quantità di RAM DDR5 a meno di 150 dollari. Sulla base di queste informazioni, e considerando che i prezzi della RAM rimangono relativamente bassi, ci si dovrebbe aspettare di pagare oltre 300 dollari per un modulo da 32 GB di DDR6 di fascia media quando arriverà nei negozi nel 2026. Si spera che questa previsione sia errata e che i prezzi siano inferiori a tali stime.