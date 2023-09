Confronto Macbook Air 15 VS Macbook Air 14, quale scegliere?

Sei indeciso se comprare il nuovo Macbook Air da 15 pollici o il più compatto Macbook Pro da 14 pollici? In questo articolo analizzeremo nel dettaglio tutte le caratteristiche dei due portatili Apple, dal design allo schermo, dalle prestazioni alla durata della batteria. Ti illustreremo pregi e difetti di ciascun modello per farti scegliere consapevolmente il Macbook ideale per le tue esigenze. Continua a leggere questo confronto per scoprire tutti i dettagli e capire se fa per te il super sottile Macbook Air 15 o il più potente Macbook Pro 14.

Prezzo Macbook Air e Macbook Pro

Uno degli aspetti più importanti di qualsiasi decisione d’acquisto è quanto si vuole spendere. Per questo il MacBook Pro da 16 pollici è stato escluso da questo confronto, dato che si potrebbero acquistare quasi due MacBook Air da 15 pollici con lo stesso budget, il che pone il laptop più grande di Apple in una lega diversa. Ma con un prezzo di partenza di 1.999€, il MacBook Pro da 14 pollici è un po’ più vicino come prezzo al MacBook Air da 15 pollici, quindi vediamo come si posizionano i modelli attuali:

MacBook Air 15″ (M2, 8GB/256GB) – 1.299€

MacBook Air 15″ (M2, 8GB/512GB) – 1.499€

MacBook Pro 14″ (M2 Pro, 16GB/512GB) – 1.999€

MacBook Pro 14″ (M2 Pro, 16GB/1TB) – 2.499€

MacBook Pro 14″ (M2 Max, 32GB/1TB) – 3.099€

Come si può notare, c’è ancora una discreta disparità di prezzo, ma i modelli Pro hanno almeno il doppio della memoria e dell’archiviazione dei corrispettivi Air (che aumenterebbe il prezzo dell’Air a 1.699€), oltre ad un chip M2 Pro più veloce. Apple vende anche un MacBook Pro da 13 pollici, che ha lo stesso chip M2 del MacBook Air 15″, ma a 1.299€, a causa del design più datato (incluso il Touch Bar), raccomandiamo l’Air o il Pro da 14 pollici.

Design e specifiche

Apple ha aggiornato il design del MacBook Air quando ha lanciato il modello da 13 pollici con M2 nel luglio 2022, pensionando lo chassis rastremato che ha utilizzato fin dall’introduzione del MacBook Air da parte di Steve Jobs. Il design è molto simile a quello del modello Pro.

MacBook Air 15″: 0,45 cm x 34,04 cm x 23,76 cm, 1,51 kg

MacBook Pro 14″: 1,55 cm x 31,26 cm x 22,12 cm, 1,60 kg

Nonostante uno schermo più piccolo, il Pro è un po’ più tozzo e pesante a causa delle ventole necessarie per la dissipazione del calore, mentre l’Air è, senza sorpresa, più largo e alto grazie al display più ampio. Il MacBook Pro da 14 pollici, più spesso, presenta più porte. L’Air è dotato di due porte Thunderbolt/USB 4, una porta di ricarica MagSafe e un jack audio da 3,5 mm. Sul Pro troviamo una Thunderbolt 4/USB-C aggiuntiva (per un totale di 3), oltre a MagSafe, HDMI, slot SDXC e jack audio.

Entrambi i modelli hanno un sensore Touch ID integrato nella tastiera, una fotocamera FaceTime HD 1080p e un sistema audio a sei altoparlanti (l’Air 13 pollici ne ha solo quattro). La connettività è tramite Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 6 per l’Air, mentre il Pro è in vantaggio con il Wi-Fi 6E.

Display

Il MacBook Air 15 pollici ha un display Liquid Retina da 15,3 pollici, mentre il Pro è dotato di un pannello Liquid Retina XDR da 14,2 pollici. Lo schermo dell’Air è un po’ più grande, ma non è performante come quello del MacBook Pro. Il display dell’Air ha una risoluzione di 2880 x 1864 pixel con una frequenza di aggiornamento massima di 60Hz. La luminosità massima è di 500 nit, la metà dei 1000 nit del Pro in uso normale o un terzo se si esegue contenuto HDR al massimo di 1600 nit. Questo è ottenuto grazie ai mini-LED del display Pro rispetto al normale schermo LCD dell’Air.

Forse la differenza più grande è che il Pro dispone di ProMotion, il che significa che il refresh rate arriva fino a 120Hz, di nuovo il doppio dell’Air. Questo contribuisce a mantenere lo scorrimento e le animazioni fluide e nitide. Entrambi i display saranno ottimi per l’uso quotidiano e molte ore di lavoro, ma il Pro ha chiaramente un vantaggio per quanto riguarda le funzionalità.

Prestazioni e batteria

Il nuovo MacBook Air 15 pollici presenta lo stesso chip M2 del MacBook Air e Pro da 13 pollici, mentre il Pro 14 pollici viene fornito con M2 Pro o M2 Max. Mentre il modello base del 13 pollici Air ha una GPU 8-core, il 15 pollici ha una GPU a 10-core completa oltre a una CPU 8-core. Come suggerisce il nome, il chip M2 Pro di base porta più potenza, con una CPU 10-core e una GPU 16-core o 19-core. È possibile anche aggiornare al chip M2 Max con CPU 12-core e GPU 30-core o 38-core.

L’M2 standard è un chip molto capace, in grado di gestire la maggior parte dei compiti, inclusa una leggera modifica di foto e video. Ma se questi sono i tuoi principali utilizzi previsti per il tuo MacBook, pensiamo che la potenza extra nel chip Pro o Max sarebbe la soluzione migliore. In caso contrario, l’M2 sarà più che sufficiente per alcuni anni a venire.

Non bisogna considerare l’autonomia della batteria in questa comparazione, dato che Apple dichiara che entrambi sono in grado di raggiungere 18 ore di utilizzo con una singola carica, il che dovrebbe coprire anche le giornate lavorative più impegnative.

Il nostro verdetto

Il fatto che entrambi i dispositivi abbiano un aspetto e dimensioni simili, rende più facile decidere quale scegliere, dato che si riduce tutto a prezzo, dimensione dello schermo e potenza. Se si è alla ricerca di un laptop quotidiano per scrivere documenti, creare presentazioni, lavorare su fogli di calcolo, un po’ di gaming leggero e tanto streaming video, il MacBook Air 15″ è una fantastica scelta. Rispetto al MacBook Pro, si ottiene un laptop leggermente più leggero con uno schermo più ampio ad un prezzo decisamente inferiore.

Coloro che richiedono il display più luminoso, fluido, porte aggiuntive e ancora più potenza, inevitabilmente troveranno il richiamo del MacBook Pro 14″ troppo forte da resistere. Si tratta di una workstation di produzione costruita per il montaggio video, la programmazione e il gaming, in grado di gestire tutte le richieste estreme di queste attività. Non a caso viene definito Pro.

La maggior parte di chi ha bisogno di un MacBook Pro probabilmente non sta leggendo questo articolo, sanno già chi sono. Ma per il resto di noi, il MacBook Air 15″ è il migliore di Apple in ambito laptop ed è l’unico da acquistare.