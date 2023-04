Come usare una tastiera su due Mac in contemporanea

Se sei un utente che si trova a dover usare due Mac contemporaneamente, potrebbe sembrare un’attività complicata e dispendiosa in termini di tempo. Esiste però un modo per semplificare il processo, utilizzando una singola tastiera per controllare entrambi i computer. In questo articolo, esploreremo alcuni metodi per fare proprio questo, fornendo istruzioni dettagliate su come usare una tastiera con due Mac. Seguendo le nostre istruzioni, potrai svolgere le tue attività su entrambi i Mac in modo rapido ed efficiente, senza dover continuamente passare da una tastiera all’altra.

Come usare una tastiera con due Mac: il controllo universale

La funzione di controllo universale permette di condividere mouse e tastiera tra più Mac e iPad vicini, con lo stesso account ID Apple. Ci sono però alcune limitazioni da considerare. Per utilizzare questa funzione, è necessario disporre dei dispositivi corretti con le versioni software più recenti. Il Mac deve inoltre essere connesso e attivo, in quanto il controllo universale funziona solo con un account attivo. Se si utilizza il passaggio rapido dell’utente su un Mac, ciò potrebbe interrompere il controllo universale e richiedere la disconnessione e il riaccesso anche se si utilizza lo stesso ID Apple su più account sullo stesso Mac.

Criteri da rispettare per il controllo universale

Se non si soddisfano tutti i criteri per l’uso del controllo universale o se si desidera semplicemente una tastiera per due Mac senza la necessità di accesso, esiste una soluzione: una tastiera Bluetooth con supporto per due o più connessioni host. Mentre alcuni mouse multi-dispositivo possono essere utili, potrebbero non essere necessari se si cerca solo il supporto per l’accesso. In questo caso, macOS consente di utilizzare le funzionalità di tabulazione e tastiera per selezionare gli account ed eseguire tutte le azioni richieste dalla schermata di accesso.

Di seguito, alcune tastiere Bluetooth con supporto per due o più connessioni host:

Conclusioni

In conclusione, l’utilizzo di una singola tastiera per controllare due o più Mac contemporaneamente può semplificare notevolmente il lavoro. Ci sono diverse opzioni disponibili per raggiungere questo obiettivo, tra cui l’utilizzo del controllo universale, una funzione che consente di condividere mouse e tastiera tra più Mac e iPad con lo stesso account ID Apple. Questa opzione ha alcune limitazioni e richiede il possesso dei dispositivi corretti.

Per coloro che non soddisfano tutti i criteri per l’utilizzo del controllo universale, esistono tastiere Bluetooth con supporto per due o più connessioni host. Queste tastiere consentono di passare rapidamente da un dispositivo all’altro senza dover riconfigurare la connessione Bluetooth ogni volta.