Come usare la nuova funzione riconoscimento suoni su iPhone

Apple ha introdotto una nuova funzione di accessibilità in iOS 14 chiamata Riconoscimento suoni. Questa funzione consente al tuo iPhone di rimanere sempre in ascolto di eventuali suoni come campanelli, pianto di un bambino, clacson per auto, cani, gatti, il bussare alla porta, … ecc. e di saperli identificare.

Inoltre questa nuova funzione di riconoscimento suoni permette di impostare avvisi per ricevere una notifica quando l’iPhone riconosce contenuti audio specifici di cui vuoi essere avvitato, come ad esempio potrebbe essere il pianto di un bambino.

Configurare il riconoscimento suoni su iPhone

La funzione di avviso di riconoscimento audio è presente solo in iOS 14 o versioni successive, quindi assicurati che il tuo dispositivo sia aggiornato all’ultima versione. Una cosa importante da notare è che non sarai in grado di utilizzare la funzione “Ehi Siri” con il riconoscimento del suono abilitato. Puoi infatti usare solo una delle due funzioni, non entrambe. Ecco i passaggi per attivare il riconoscimento suoni su iPhone:

Apri l’app Impostazioni sul tuo dispositivo. Nel menu Impostazioni scorri verso il basso e tocca “Accessibilità“. Nel menu Accessibilità scorri verso il basso fino alla categoria “Udito” e tocca “Riconoscimento suoni” per andare avanti. Porta l’interruttore sulla posizione On e tocca il menu Suoni. Utilizza l’interruttore per abilitare i suoni che vuoi far riconoscere ad iPhone.

Se Siri è abilitato sul tuo dispositivo, ti verrà avvisato che “Ehi Siri” verrà disabilitato finché la funzione riconoscimento suoni sarà abilitata. Questo è tutto. Con il riconoscimento suoni attivo sarai avvisato ogni volta che il telefono riconosce i suoni da te selezionati. L’ascolto e il riconoscimento audio avvengono tramite il dispositivo e non è necessario, quindi, avere sempre attiva una connessione Internet. Questo è sicuramente un vantaggio se sei preoccupato per la tua privacy. Le notifiche per il riconoscimento audio appariranno come normali notifiche nella schermata di blocco, nella schermata iniziale o nella parte superiore dello schermo come banner.

In alternativa ricorda che è possibile anche attivare o disattivare rapidamente “Riconoscimento suoni”, utilizzando il Centro di Controllo oppure attivando una Shortcut attraverso la funzione Scorciatoie.

Conclusioni

È importante notare che non bisogna assolutamente fare affidamento su questa funzione in situazioni di emergenza, situazioni ad alto rischio o per la navigazione. Apple avverte gli utenti a riguardo, chiedendo loro di non affidarsi alla funzione di riconoscimento del suono in situazioni in cui si potrebbero subire danni o lesioni, eventi ad alto rischio, emergenze o per la navigazione.

