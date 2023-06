Chrome Task Manager: come utilizzarlo su Windows e macOS

Se hai mai avuto problemi con il consumo di risorse da parte del tuo browser di Google, potresti essere interessato a sapere come utilizzare Chrome Task Manager integrato sia su Windows che su macOS. Questo strumento è estremamente utile per verificare i processi in esecuzione, il consumo di memoria, CPU e di rete. Utilizzando queste informazioni, potrai individuare e risolvere diversi problemi che potrebbero causare rallentamenti o problemi di stabilità. In questo tutorial ti spiegheremo come aprire il Task Manager secondario di Chrome, come interpretare i dati e come utilizzarlo per diagnosticare problemi relativi a siti problematici, plug-in e altre fonti di problemi.

Come aprire Chrome Task Manager

Per aprire Chrome Task Manager è necessario utilizzare il browser Chrome. Indipendentemente dal sistema operativo che si sta utilizzando, è possibile seguire questi semplici passaggi per accedere al Task Manager. In primo luogo, apri il browser Chrome e individua l’icona dei tre punti verticali nell’angolo in alto a destra della finestra del browser. Fai clic su questo pulsante per aprire il menu Chrome e quindi passa il mouse su “Altri strumenti“.

Da qui, seleziona l’opzione “Gestione attività“. In alternativa, se si utilizza Windows, è possibile utilizzare la scorciatoia da tastiera “Shift+Esc” per aprire direttamente il Task Manager. Seguendo questi semplici passaggi, avrai accesso al Task Manager di Chrome e potrai iniziare a esaminare i processi in esecuzione, il consumo di memoria, CPU e di rete.

Spiegazione di Chrome Task Manager

Quando si tratta di gestire le prestazioni del browser, la conoscenza è potere. La comprensione del Task Manager di Chrome sblocca una grande quantità di informazioni sui processi in esecuzione all’interno di Chrome, incluse schede, estensioni e attività in background. Approfondendo la complessità di questi processi, puoi monitorare e ottimizzare meglio l’allocazione delle risorse del tuo browser, portando a un’esperienza di navigazione più fluida ed efficiente. Ha anche un grande valore come strumento di risoluzione dei problemi.

All’apertura del Task Manager di Chrome, ti verrà presentato un elenco completo dei processi attivi in ​​esecuzione in Chrome. Questi processi comprendono singole schede, estensioni e processi in background che possono influire sulle prestazioni del sistema. Per ogni processo, il Task Manager fornisce informazioni preziose, tra cui:

Compito : il nome o la descrizione del processo.

: il nome o la descrizione del processo. Impronta di memoria : la quantità di RAM utilizzata dal processo, che fornisce informazioni sul suo impatto sulle risorse di sistema.

: la quantità di RAM utilizzata dal processo, che fornisce informazioni sul suo impatto sulle risorse di sistema. CPU : la percentuale delle risorse della CPU del tuo computer consumate dal processo, che aiuta a identificare i colli di bottiglia delle prestazioni.

: la percentuale delle risorse della CPU del tuo computer consumate dal processo, che aiuta a identificare i colli di bottiglia delle prestazioni. Rete : la quantità di larghezza di banda di rete utilizzata dal processo, che consente di misurarne l’impatto sulla connessione Internet.

: la quantità di larghezza di banda di rete utilizzata dal processo, che consente di misurarne l’impatto sulla connessione Internet. ID processo: un identificatore univoco assegnato a ciascun processo, utile per la risoluzione avanzata dei problemi e la diagnostica.

Per personalizzare ulteriormente la visualizzazione e semplificare l’analisi, fai clic sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati. Ad esempio, facendo clic su “Memory footprint” si organizzeranno i processi in base all’utilizzo della memoria, semplificando l’individuazione del processo che consuma più risorse.

Comprendendo come interpretare questi dati, sarai ben attrezzato per gestire le prestazioni del tuo browser e affrontare eventuali problemi in modo proattivo.

Come utilizzare Chrome Task Manager per risolvere i problemi

Il Task Manager di Chrome è uno strumento prezioso per gestire le prestazioni del browser e affrontare eventuali problemi. Ecco alcuni dei suoi usi principali:

Identificazione dei siti problematici

Se Chrome è lento o non risponde, aprire il Task Manager e cercare eventuali schede che consumano una grande quantità di memoria o risorse della CPU. Questi potrebbero essere i colpevoli del rallentamento. Prova a chiudere le schede problematiche e verifica se le prestazioni migliorano.

Rilevamento dei siti dannosi

Alcuni siti dannosi utilizzano le risorse del tuo sistema per estrarre criptovalute o eseguire altre attività nefaste. Vedere un sito che consuma una quantità sospetta di CPU o risorse di rete potrebbe indicare un sito dannoso. Chiudi la scheda e considera di eseguire una scansione di sicurezza sul tuo computer.

Risoluzione dei problemi relativi alle estensioni

Anche le estensioni possono causare problemi di prestazioni in Chrome. Per identificare le estensioni problematiche, cerca i processi con un elevato utilizzo di memoria o CPU nel Task Manager. Disattiva o rimuovi le estensioni problematiche e riavvia Chrome per vedere se il problema è stato risolto.

Gestione dei processi in background

Alcuni processi continuano a essere eseguiti in background, anche quando Chrome è chiuso. Per identificare questi processi, cerca gli elementi contrassegnati come “Pagina di sfondo” nel Task Manager. Se un processo in background consuma troppe risorse, prendere in considerazione la possibilità di disabilitare l’estensione associata o di modificarne le impostazioni.

Monitoraggio dell’utilizzo delle risorse delle schede nel tempo

Tieni d’occhio l’utilizzo delle risorse delle schede che visiti frequentemente o tieni aperte per periodi prolungati. Se noti che l’utilizzo delle risorse aumenta in modo significativo nel tempo, potrebbe indicare una perdita di memoria o un codice inefficiente sul sito web. Prova ad aggiornare la scheda o a contattare il proprietario del sito per segnalare il problema.

Verifica della presenza di problemi di compatibilità del browser

Alcuni siti Web potrebbero non essere ottimizzati per Chrome, con conseguente aumento del consumo di risorse. Confronta le prestazioni del sito Web in altri browser utilizzando i rispettivi Task Manager o strumenti per le prestazioni. Se il sito funziona meglio in un altro browser, prendi in considerazione l’utilizzo di quel browser per quel sito specifico.