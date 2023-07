Come trovare informazioni su qualcuno online

Esistono diverse potenti risorse di ricerca online e altri metodi che possono essere impiegati per individuare la presenza di una persona sul web.

Internet offre una vasta gamma di strumenti potenziali che consentono di individuare chiunque con l’ausilio di motori di ricerca, piattaforme di social network e registri pubblici, tra gli altri mezzi. Che si tratti di una conoscenza perduta nel tempo, di un individuo con comportamenti illeciti o di chiunque altro, l’individuazione di tali soggetti dovrebbe essere possibile attraverso una minuziosa indagine digitale. Di seguito sono descritti alcuni passaggi per ottenere informazioni su qualcuno online.

Ricerca Google

È opportuno porre sempre Google come primario punto di riferimento nella ricerca di informazioni su una persona. Un’indagine elementare potrebbe condurre alla scoperta di una vasta gamma di dati riguardanti l’individuo, come ad esempio il suo impiego, la famiglia e la residenza. Nel caso in cui la persona in questione possieda un nome comune, si potrebbero utilizzare specifici operatori di ricerca booleani offerti da Google per restringere l’attenzione della ricerca.

Conviene esaminare Google News, poiché questa piattaforma può fornire risultati rilevanti ed attuali. Nel caso in cui non sia possibile ottenere informazioni utilizzando Google, si consiglia di configurare alcune notifiche attraverso Google Alerts. Tale strumento consentirà di ricevere una notifica via email qualora qualsiasi contenuto relativo alla persona ricercata venga pubblicato online in futuro.

Per configurare una notifica, si può accedere a Google Alerts e inserire il nome della persona nella casella di ricerca. Cliccando su “Mostra opzioni” sarà possibile personalizzare le impostazioni relative alla lingua, alla regione e alla frequenza delle notifiche.

Ricerca su altri motori di ricerca

Google non è l’unico motore di ricerca a disposizione. Esistono diversi altri motori di ricerca che sono in grado di individuare informazioni che potrebbero sfuggire a Google. Bing, Opera, Brave e Firefox sono tutti validi esempi di alternative che possono essere prese in considerazione. Ogni browser utilizza algoritmi di ricerca distinti, il che significa che è possibile scoprire informazioni alternative utilizzando diverse piattaforme di ricerca. Pertanto, la scelta di diversi motori di ricerca può offrire la possibilità di individuare risorse informative aggiuntive al di fuori del dominio di Google.

Ricerca sui social network

Esiste una probabilità significativa che la persona che si desidera individuare sia presente su diverse piattaforme online, potenzialmente su più di una. Pertanto, è consigliabile esaminare attentamente i luoghi comuni come Facebook, Twitter, Instagram e non trascurare l’importanza di LinkedIn. Alcuni professionisti potrebbero mantenere il loro profilo LinkedIn come unica presenza sui social media.

È importante notare che quando si visualizza il profilo di qualcuno su LinkedIn, ci sono buone possibilità che tale individuo riceva una notifica, soprattutto se possiede un account LinkedIn premium. Pertanto, l’analisi accurata dei profili presenti su LinkedIn può fornire informazioni preziose per individuare la persona cercata.

Ricerca sui registri pubblici

In caso di fortunata circostanza, potrebbe essere possibile rinvenire il certificato di nascita, la licenza di matrimonio, la sentenza di divorzio e altri documenti pertinenti di una persona. È opportuno condurre una verifica dei documenti come i certificati di utilizzo del suolo e i registri delle società al fine di individuare eventuali registrazioni o associazioni relative al nome della persona in esame. Questo tipo di ricerca può fornire ulteriori informazioni dettagliate sulla vita e le attività legate alla persona ricercata. Di seguito, un elenco di alcuni registri pubblici dove effettuare ricerche per trovare informazioni utili sulle persone online.

Zabasearch

Zabasearch rappresenta un punto di partenza idoneo per l’indagine, restituirà una vasta quantità di informazioni. Questo strumento estrae dati da documenti di dominio pubblico, come atti giudiziari, informazioni sulla registrazione degli elettori e Pagine Gialle, tra le altre fonti. Al fine di gestire l’eccesso di informazioni, è possibile limitare la ricerca a uno specifico stato. La maggior parte delle informazioni è disponibile gratuitamente e si consiglia di esaurire tutte le opzioni di ricerca disponibili prima di considerare l’utilizzo di servizi a pagamento. È opportuno sfruttare appieno le risorse di ricerca disponibili prima di considerare altre alternative.

VitalRec

VitalRec è un risorsa che facilita la ricerca di certificati di nascita, documenti di morte, licenze di matrimonio e decreti di divorzio presso gli uffici di stato, le contee e le città degli Stati Uniti. Il sito offre anche alcuni record internazionali, coprendo paesi come Australia, Austria, Canada, Repubblica Ceca, Regno Unito, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Svezia. Tale piattaforma costituisce una risorsa affidabile per reperire documenti vitali in diverse giurisdizioni nazionali e internazionali.

National Sex Offender

Il National Sex Offender Public Website (NSOPW) è un registro nazionale degli individui condannati per reati sessuali negli Stati Uniti. Il NSOPW comprende database provenienti da tutti e 50 gli stati federati, nonché dal Distretto di Columbia, dai territori degli Stati Uniti e dalle comunità dei nativi americani. Tale piattaforma costituisce una risorsa centrale che consente l’accesso e la consultazione delle informazioni sugli autori di reati sessuali registrati a livello nazionale, facilitando la promozione della sicurezza pubblica e della consapevolezza sulla presenza di tali individui nelle comunità.

Ricerca sui motori di ricerca di nicchia

Nel caso in cui non si sia avuto successo fino a questo momento, non occorre preoccuparsi, poiché vi sono ancora diverse opzioni disponibili. Si può procedere con la consultazione di motori di ricerca specializzati che si concentrano su settori specifici, regioni geografiche o reti sociali particolari. Tali motori di ricerca di nicchia sono progettati per agevolare la ricerca e l’individuazione di persone online. Di seguito sono riportati alcuni esempi di motori di ricerca di nicchia che possono essere utili per individuare una persona:

Spokeo: Si focalizza sulla ricerca di informazioni personali, includendo dati provenienti da registri pubblici, social network e altre fonti.

Pipl: Si concentra sulla ricerca di informazioni di contatto, come indirizzi email, numeri di telefono e profili sui social media.

PeekYou: Effettua ricerche attraverso varie piattaforme sociali e fornisce informazioni sui profili online di una persona.

piplsearch.com: Ricerca attraverso database online, social media e altri siti web per trovare informazioni sulle persone.

Questi motori di ricerca di nicchia possono offrire una maggiore precisione e specificità rispetto ai motori di ricerca convenzionali, facilitando la ricerca di informazioni sul soggetto desiderato.

Fai ricercare informazioni a un ChatBot AI

I chatbot basati sull’intelligenza artificiale, come ChatGPT, hanno guadagnato una considerevole popolarità e vengono utilizzati da molti individui per ottenere informazioni di natura fattuale. Pertanto, se si incontra difficoltà nel reperire informazioni su una determinata persona online, si potrebbe prendere in considerazione l’utilizzo di un chatbot AI per verificare se siano disponibili informazioni sulla persona ricercata.

È importante notare che i chatbot AI spesso non sono in grado di fornire informazioni aggiornate in tempo reale, poiché i loro dati di addestramento coprono solo un determinato periodo. Ad esempio, ChatGPT può fornire dati solo fino al 2021, in quanto il suo addestramento è stato condotto fino a tale periodo.

Pertanto, mentre i chatbot AI possono essere utili per fornire informazioni generali, è necessario considerare che potrebbero non essere in grado di fornire dati recenti o aggiornati.

Conclusioni su come trovare informazioni su qualcuno online

La nostra esplorazione delle varie risorse disponibili per la ricerca di informazioni su qualcuno online ci ha fornito una vasta gamma di strumenti utili. Abbiamo iniziato con l’utilizzo dei motori di ricerca convenzionali come Google, che costituiscono spesso il primo punto di riferimento per ottenere informazioni su una persona. Successivamente, abbiamo esplorato opzioni alternative come Bing, Opera, Brave e Firefox, che possono fornire risultati diversi grazie ai loro algoritmi di ricerca unici. Abbiamo riconosciuto l’importanza dei social network e dei registri pubblici, come LinkedIn e Zabasearch, che possono fornire dettagli preziosi sulla vita e le attività di una persona.Abbiamo esaminato risorse specializzate come il National Sex Offender per identificare potenziali autori di reati sessuali registrati.

Abbiamo anche considerato l’utilità dei motori di ricerca di nicchia, come Spokeo e Pipl, che consentono una ricerca mirata attraverso fonti specifiche e offrono risultati più specifici. È stata sottolineata l’importanza di consultare anche i registri pubblici dell’Ufficio Brevetti e Marchi per individuare inventori e scienziati. Abbiamo esplorato l’opzione di utilizzare chatbot AI come ChatGPT per ottenere informazioni aggiuntive, anche se limitate al periodo di addestramento dell’intelligenza artificiale.

In conclusione, è fondamentale lavorare logicamente attraverso tutte queste fonti e ampliare la propria rete di ricerca per massimizzare le probabilità di successo. Sebbene non ci siano garanzie assolute, con un approccio oculato e sistematico, è probabile che si riesca a individuare la persona ricercata. La combinazione di queste risorse e la perseveranza nella ricerca possono condurre a risultati positivi e alla soddisfazione del proprio obiettivo di rintracciare qualcuno online.