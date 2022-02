Come trovare la cartella Libreria su Mac e visualizzare i file nascosti

La cartella Libreria dei computer Mac è nascosta di default per ragioni di sicurezza. Tuttavia, ci sono molti motivi per cui un utente in possesso di un Macintosh potrebbe aver bisogno di visualizzare questa cartella, per esempio per apportare alcune modifiche. Fortunatamente esistono diversi metodi per visualizzare la Libreria Mac, alcuni dei quali la renderanno visibile definitivamente, altri per pochi minuti.

In ogni caso, prima di procedere con i passaggi per visualizzare la cartella nascosta, occorre specificare che ci sono motivi ben precisi per cui Apple ha deciso di nascondere determinati file all’utente Mac medio. Per esempio, una persona poco esperta potrebbe cancellare inavvertitamente alcuni file importanti e necessari per il corretto funzionamento del computer.

Allo stesso tempo, avere libero accesso alla cartella nascosta ~/Libreria potrebbe rivelarsi utile per risolvere alcuni errori, o per liberare lo spazio di archiviazione su Mac eliminando alcuni file inutili. È molto importante ricordare che queste operazioni possono essere svolte solamente da chi ha una conoscenza approfondita del sistema operativo. Eliminare i file presenti nella Libreria senza sapere a cosa servano potrebbe infatti compromettere il funzionamento del computer.

Generalmente, i file e le cartelle che per impostazione predefinita non sarai in grado di vedere saranno preceduti da un punto (per esempio .htacces, .bash_profile) o da uno slash ( /usr, /bin ecc).

Se hai bisogno di visualizzare la cartella nascosta Libreria su Mac ma non sai come procedere continua a leggere. Nei prossimi paragrafi ti spiegheremo i diversi procedimenti per trovare la cartella, per renderla visibile definitivamente e per far sì che rimanga nascosta dopo l’utilizzo.

Come visualizzare la cartella Libreria su un computer Mac

Come già accennato esistono diversi procedimenti per visualizzare la cartella Libreria. Il metodo più semplice e veloce per visualizzare i file nascosti all’interno di una cartella è quello di premere i tasti Cmd + Maiusc + . (tasto del punto). Lo stesso procedimento può essere utilizzato per nascondere nuovamente i file.

La maggior parte dei file nascosti si trova per l’appunto all’interno della cartella Libreria. Sebbene si tratti di una cartella nascosta di defalut per ragioni di sicurezza, questo non significa che non ci si possa accedere in qualsiasi momento. Ciò che spesso e volentieri confonde le idee degli utenti meno esperti è la presenza di più cartelle chiamate “Libreria”, alcune delle quali sono sempre visibili. In questa guida ti spiegheremo come visualizzare ognuna di queste cartelle.

Come visualizzare la cartella nascosta Libreria

La prima cartella Libreria che ti insegneremo a visualizzare è quella nascosta all’interno della tua cartella Inizio (o Home), che su alcuni sistemi operativi meno recenti potrebbe ~/Library.

La cartella Inizio è una delle cartelle più difficili da individuare, poiché potrebbe presentarsi con diversi nomi a seconda del sistema operativo utilizzato. Oltre alle diciture “Home” e “Inizio”, questa cartella potrebbe infatti presentarsi con il tuo nome o il tuo nome utente Apple. In ogni caso sarà facile riconoscerla, poiché sarà sempre segnalata da una piccola icona a forma di casa.

Gli utenti Apple potranno scegliere tra tanti diversi procedimenti per visualizzare questa cartella. Eccone uno:

Apri il Finder

Premi Cmnd + Maiusc + H

Potrai anche scegliere di rendere più facilmente accessibile la cartella aggiungendola alla barra laterale del Finder. Per farlo dovrai aprire nuovamente il Finder, selezionare “Barra laterale” e poi trascinare l’icona con la casa tra i preferiti.

In ogni caso, una volta trovata la cartella Inizio ti basterà premere Cmnd + Maiusc + . per visualizzare tutti i file nascosti al suo interno. Tra questi comparirà anche la prima cartella Libreria nascosta.

Il secondo metodo per accedere a questa cartella è quello di utilizzare il comando Vai presente nel menu del Finder. Ecco come fare:

Apri il Finder

Seleziona Vai nella barra del menu in alto

nella barra del menu in alto Seleziona Inizio

Clicca nuovamente sul menu in alto del Finder e seleziona Vista

Clicca su Mostra opzioni vista

Seleziona la spunta Visualizza cartella Libreria

In questo modo la cartella Libreria nascosta rimarrà sempre visibile. Per nasconderla nuovamente basterà ripetere il procedimento e infine cliccare su Nascondi cartella Libreria.

Vediamo ora il terzo metodo:

Apri il Finder

Seleziona Vai nella barra del menu in alto

nella barra del menu in alto Premi Cmnd + Maiusc + G

Digita “Libreria”

In questo modo potrai visualizzare la cartella, che però tornerà a essere nascosta dopo aver chiuso la finestra del Finder.

Esiste inoltre un ultimo metodo, che al momento risulta il più semplice di tutti. Vediamolo insieme:

Apri il Finder

Tieni premuto il tasto Alt mentre selezioni la voce Vai del menu in alto

La cartella Libreria comparirà in elenco subito sotto alla cartella Inizio e scomparirà subito dopo aver rilasciato il tasto Alt.

Come trovare la Libreria in Macintosh HD

La seconda cartella Libreria non è invece una cartella nascosta, ma è comunque piuttosto difficile da trovare per chi non sa dove cercare. Potrai trovarla all’interno della cartella Macintosh HD, che potrebbe anche comparire col tuo nome o col tuo nome utente. Se non riesci a visualizzare la cartella Macintosh HD ecco come devi procedere:

Apri il Finder

Clicca su Finder e poi su Preferenze

e poi su Clicca su Barra laterale

La cartella dovrebbe comparire sotto la voce Dispositivi o Posizioni

o Seleziona la spunta per rendere visibile la cartella

La cartella Macintosh HD sarà ora visibile nella barra laterale del Finder. Al suo interno sono presenti tantissimi file nascosti, che potrai visualizzare premendo nuovamente Cmnd + Maiusc + . (punto). Tra i file che compariranno, troverai anche la cartella Libreria.

La terza Libreria si trova all’interno di Sistema, una delle tante cartelle nascoste in Macintosh HD appena visualizzate. Quest’ultima contiene una moltitudine di file necessari l’esecuzione di macOS.

Qual è il miglior metodo per trovare la cartella Libreria?

Ognuno dei metodi elencati può essere utilizzato per trovare la cartella nascosta Libreria. L’unica domanda che devi porti prima di scegliere il procedimento più adatto alle tue esigenze è “voglio che la cartella Libreria rimanga visibile o che torni nascosta?”. Ricorda inoltre di modificare o eliminare i file all’interno di queste cartelle solo se sei sicuro al 100% di quello che stai facendo. In caso contrario consigliamo di non rimuovere alcun file di sistema, altrimenti rischieresti di compromettere il funzionamento del computer.

