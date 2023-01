Come salvare file musicali sul tuo Galaxy Watch

Possedere uno smartwatch comporta una serie di comodità non da poco. La possibilità, per esempio, di andare a correre e di non restare isolato dal mondo anche senza avere lo smartphone costantemente in mano, non è cosa da poco. Tra le attività più utili nel contesto di dispositivi come Galaxy Watch, figura quello di ascoltare la musica.

Esistono alcune app come Spotify e YouTube Music che consentono agli utenti di scaricare playlist di cui fruire poi offline su PC o smartphone, ma Samsung fa anche un ulteriore passo avanti consentendo agli utenti di salvare i propri file musicali sui modelli Galaxy Watch.

È una funzionalità molto utile per i possessori di tale dispositivo, soprattutto se preferiscono riprodurre i propri file musicali senza dover per forza collegarsi alla rete. Fortunatamente, Samsung rende abbastanza facile spostare i file musicali da uno smartphone ai suoi migliori orologi Wear OS in modo da poter sfruttare i 16 GB di spazio di archiviazione e riprodurre i tuoi brani preferiti a tuo piacimento.

La parte migliore di ciò che ti mostreremo e che non devi per forza avere a disposizione l’ultimo modello di Galaxy Watch per poter gestire i file musicali. Questa funzionalità infatti, viene adottata vecchi modelli, come il Galaxy Watch Active 2.

Come trasferire i file musicali sul tuo Galaxy Watch

Ecco la semplice procedura che devi compire:

apri l'app Galaxy Wearable sullo smartphone e tocca Impostazioni orologio ;

sullo smartphone e tocca ; scorri verso il basso e tocca Gestisci contenuto ;

; tocca Aggiungi tracce ;

; individua il brano , la playlist o l' album che desideri aggiungere e tocca per selezionarlo;

, la o l' che desideri aggiungere e tocca per selezionarlo; tocca Aggiungi all'orologio nell'angolo in alto a sinistra;

nell'angolo in alto a sinistra; attendi che l'app finisca di aggiungere il brano;

dopo che le tracce sono state aggiunte, potresti ricevere una notifica sul tuo dispositivo che i tuoi file sono pronti;

sul tuo dispositivo che i tuoi file sono pronti; tocca Apri per visualizzare i brani nell'app musicale (allo stesso modo, puoi aprire l'app musicale sul tuo orologio per verificare che i brani siano stati trasferiti).

Ora puoi accedere ai tuoi file direttamente dal tuo smartwatch senza fare affidamento su una connessione Internet o un abbonamento. Puoi anche selezionare l'opzione Sincronizzazione automatica se c'è una playlist che desideri mantenere aggiornata. Da lì, puoi selezionare la playlist che desideri aggiornare e si sincronizzerà ogni 6 ore con tutte le nuove tracce che aggiungi.

Naturalmente, se preferisci utilizzare le app di streaming specifiche, YouTube e Spotify hanno aggiornato le loro app per un migliore supporto con Wear OS 3.

Se sei un utente di un Galaxy Watch, ti consigliamo di dare anche uno sguardo a questa nostra guida riguardo come utilizzare Google Maps con il tuo smartwatch.