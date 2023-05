Instagram Reels: come risolvere i problemi più frequenti

Guida alla risoluzione dei problemi di Instagram Reels. Se sei un utente di Instagram e hai riscontrato problemi nell’accesso o nell’utilizzo di Instagram Reels, sei nel posto giusto. Nonostante la popolarità di questa funzione, può capitare che si verifichino problemi di caricamento, visualizzazione dei video o altri problemi. In questo articolo, ti forniremo una serie di soluzioni per risolvere i problemi che potresti incontrare durante l’utilizzo di Instagram Reels. Continua a leggere per scoprire come far funzionare nuovamente questa funzione senza intoppi.

Che cosa sono gli Instagram Reels

Gli Instagram Reels sono una funzione di Instagram che consente agli utenti di creare e condividere brevi video di 15 secondi. Questa funzione è stata introdotta per competere con TikTok, una popolare piattaforma di condivisione di video. Gli Instagram Reels offrono agli utenti una vasta gamma di strumenti creativi per creare video interessanti e coinvolgenti, come la possibilità di aggiungere musica, testo e effetti speciali.

Gli utenti possono inoltre esplorare una vasta gamma di Reels creati da altri utenti, che possono essere scoperti attraverso il feed di Instagram o attraverso la sezione dedicata di Esplora. Gli Instagram Reels sono diventati molto popolari tra gli utenti di Instagram, in particolare tra i giovani, e sono diventati un modo creativo e divertente per esprimere se stessi e connettersi con altre persone.

Come accedere e controllare Instagram Reels

Per risolvere i problemi di accesso a Instagram Reels, la prima cosa da fare è verificare se la funzione è disponibile sul tuo account. Puoi farlo visitando un altro profilo Instagram e controllando se sei in grado di guardare i loro Reels. Se riesci a farlo, significa che dovresti avere anche la funzione sulla tua pagina. Potrebbe essere che l’icona di Instagram Reels ti sia sfuggita, ma non preoccuparti, ti diciamo dove trovarla.

Per accedere alla funzione Instagram Reels, segui questi passaggi:

Apri l’app Instagram e vai alla tua home page. Accanto all’icona Cerca, dovresti trovare il pulsante Reels. Toccalo per accedere alla sezione Reels. In alternativa, scorri verso destra ovunque nel feed di Instagram. Qui troverai i Reels disponibili accanto alle Storie. Se non riesci ancora a trovare l’icona Instagram Reels, tocca l’icona più (+) in basso a sinistra della schermata. Qui dovresti trovare Reels come una delle opzioni disponibili.

Seguendo questi passaggi, dovresti essere in grado di accedere a Instagram Reels e goderti i video senza problemi. In caso contrario, continua a leggere per scoprire altre soluzioni per risolvere i problemi di Instagram Reels.

Come vedere i Reels sulla versione del browser di Instagram

Se preferisci utilizzare Instagram sul tuo browser, potresti notare che i pulsanti Reels non sono presenti sulla homepage. Comunque, Instagram continuerà a mostrarti i Reels nel tuo feed di notizie. Se desideri guardare gli Instagram Reels di un account specifico, visita il profilo di quell’account e seleziona il pulsante Reels. In questo modo potrai visualizzare tutti i Reels pubblicati da quell’account.

Ricorda che il browser potrebbe non fornire la stessa esperienza utente di Instagram come l’app. Se riscontri problemi con il caricamento o la visualizzazione dei video su Instagram Reels, ti consigliamo di utilizzare l’app per risolvere i problemi.

Come controllare che i Reels siano disponibili nel nostro paese

Prima di tentare di risolvere eventuali problemi relativi ad Instagram Reels, è importante assicurarsi che la funzione sia effettivamente disponibile nel tuo paese. In questo modo eviterai di cercare di risolvere un problema che non esiste. Se non sei sicuro della disponibilità di Instagram Reels nel tuo paese, puoi visitare la pagina di supporto di Instagram e verificare se il tuo paese è incluso nell’elenco dei paesi in cui gli annunci Reels sono supportati.

In questi paesi, gli utenti dovrebbero essere in grado di accedere alla funzione Instagram Reels. Ricorda che Instagram potrebbe limitare la disponibilità di alcune funzioni in base alla posizione geografica dell’utente, quindi se non riesci ad accedere ad Instagram Reels, potrebbe non essere disponibile nel tuo paese. In questo caso, non esiste una soluzione per far funzionare Instagram Reels, ma puoi sempre continuare a utilizzare le altre funzioni di Instagram disponibili nel tuo paese.

Instagram Reels non disponibili nella tua regione

Se Instagram Reels non è ancora disponibile nella tua regione, ci sono alcune opzioni che puoi provare. In primo luogo, puoi utilizzare una VPN per impostare la tua posizione virtuale in un paese in cui Instagram Reels è disponibile. Se possiedi un dispositivo Android, ci sono alcuni servizi VPN gratuiti compatibili con il tuo dispositivo. Tieni presente che dovrai connetterti alla VPN ogni volta che utilizzi Instagram, altrimenti la funzione Reels potrebbe scomparire improvvisamente.

In alternativa, puoi iscriverti alla versione Beta di Instagram. In questo modo, potrai provare le nuove funzionalità, come Reels, prima che vengano ufficialmente lanciate nella tua regione. Per farlo, apri il Play Store e cerca Instagram. Quindi, scorri fino alla sezione “Unisciti alla versione Beta” e tocca “Partecipa“. Attendi qualche minuto, aggiorna l’app e controlla se Instagram Reels è ora disponibile.

Tieni presente che queste soluzioni potrebbero non essere sempre efficaci e che l’utilizzo di una VPN potrebbe violare le politiche di utilizzo di Instagram. Inoltre, potresti riscontrare problemi di connessione o di qualità del video quando utilizzi Instagram Reels tramite una VPN. Se non riesci a far funzionare Instagram Reels utilizzando queste soluzioni, potrebbe essere necessario attendere che Instagram lo renda disponibile nella tua regione.

Controlla la tua connessione Internet Mobile

Se stai riscontrando problemi nel guardare Instagram Reels sul tuo telefono, potrebbe esserci un problema con la tua connessione Internet, soprattutto se visualizzi il messaggio “Impossibile aggiornare il feed“. In questo caso, puoi provare a riconnetterti alla rete e verificare se questo risolve il problema. Se ci sono molti dispositivi che condividono la stessa rete, potresti avere a che fare con una bassa velocità di Internet.

In questo caso, potresti dover disconnettere alcuni dispositivi dalla rete o contattare il tuo provider di servizi Internet per aumentare la velocità di connessione. In alternativa, potrebbe essere utile ripristinare il router e vedere se questo risolve i problemi di connettività. Per fare ciò, spegni il router e scollega il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Attendi circa trenta secondi e ricollega il cavo di alimentazione.

Accendi il router e attendi che si riavvii completamente. Quindi, prova a connetterti nuovamente alla rete e controlla se Instagram Reels funziona correttamente. I problemi di connessione Internet possono impedirti di guardare i video su Instagram Reels. Se questi passaggi non risolvono il problema, potresti dover contattare il tuo provider di servizi Internet o l’assistenza tecnica di Instagram per ulteriore assistenza.

Cancella i dati memorizzati nella cache dell’app

Le applicazioni moderne utilizzano i dati memorizzati nella cache per garantire un’esperienza utente fluida. Tuttavia, se i dati memorizzati nella cache vengono danneggiati, possono creare diversi problemi, inclusi problemi di funzionamento di Instagram Reels. Per far funzionare nuovamente questa funzionalità dell’app, è necessario cancellare manualmente i dati della cache.

Per cancellare i dati della cache di Instagram, apri il menu Impostazioni del tuo telefono. Quindi, tocca l’opzione “App” e seleziona Instagram dall’elenco delle applicazioni installate. Apri la sezione “Archiviazione e cache” e tocca l’opzione “Cancella cache” e successivamente “Cancella memoria“. Una volta cancellati i dati della cache, riavvia l’app di Instagram e controlla se la funzionalità di Instagram Reels funziona correttamente.

Tieni presente che la cancellazione dei dati della cache può richiedere un po’ di tempo e che potrebbe essere necessario accedere nuovamente all’app di Instagram dopo aver cancellato i dati della cache. La cancellazione dei dati della cache può aiutare a risolvere i problemi di funzionamento delle applicazioni, inclusi quelli relativi ad Instagram Reels.

Aggiorna Instagram all’ultima versione

Se Instagram Reels non funziona correttamente, potrebbe essere dovuto all’utilizzo di una versione obsoleta dell’app. Per risolvere questo problema, è necessario aggiornare l’app all’ultima versione disponibile. Per aggiornare Instagram all’ultima versione disponibile, avvia l’Apple App Store o Google Play Store sul tuo dispositivo, cerca Instagram e tocca il pulsante “Aggiorna“. L’app verrà quindi aggiornata automaticamente all’ultima versione disponibile.

In alternativa, puoi impostare l’aggiornamento automatico delle app sul tuo dispositivo, in modo che le app vengano aggiornate automaticamente all’ultima versione disponibile. Per farlo, apri l’App Store o il Google Play Store, vai su Impostazioni e seleziona l’opzione “Aggiornamento automatico delle app“. Quindi, attiva questa opzione per Instagram e le altre app installate sul tuo dispositivo.

Disconnettersi e riconnettersi all’account Instagram

Se l’aggiornamento dell’app Instagram non ha reso disponibile la funzione Reels, un’altra soluzione rapida che puoi provare è disconnetterti e accedere nuovamente al tuo account Instagram. Per fare ciò, avvia l’app di Instagram e tocca l’icona del tuo profilo nell’angolo in basso a destra. Quindi, vai su “Impostazioni” e tocca “Esci“. Dopo aver effettuato l’accesso, controlla se Instagram Reels è ora disponibile.

Tieni presente che disconnettersi e accedere nuovamente al proprio account Instagram può aiutare a risolvere i problemi di funzionamento dell’app, inclusi quelli relativi a Instagram Reels.

Disattiva il Risparmio dati su Android e iPhone

Instagram ha una funzione di risparmio dati che interrompe il caricamento anticipato dei contenuti. Sebbene questa funzione possa avere un impatto positivo sull’utilizzo dei dati, potrebbe causare problemi nella riproduzione di Instagram Reels. In particolare, se hai superato il tuo piano dati Internet, il tuo telefono potrebbe smettere di riprodurre Instagram Reels.

Se sospetti che la funzione di risparmio dati stia interferendo con la riproduzione di Reels, ecco come puoi disattivarla su Android: Tocca l’icona del tuo account e seleziona “Impostazioni“. Quindi, vai su “Account” e seleziona “Utilizzo dati mobili“. Disattiva l’interruttore accanto a “Risparmio dati“.

Per disattivare la funzione di risparmio dati su iOS, tocca l’icona del tuo profilo e vai su “Impostazioni“. Quindi, vai su “Dati mobili” e seleziona “Opzioni dati mobili”. Lì, disabilita “Low Data Mode“. Tieni presente che disattivare la funzione di risparmio dati potrebbe aumentare l’utilizzo dei dati da parte di Instagram.

Passa a Instagram Lite

Se costantemente cancelli i dati della cache di Instagram e il tuo telefono è sempre pieno, potresti desiderare di passare a Instagram Lite. Instagram Lite è una versione più leggera di Instagram che occupa meno spazio sul telefono e utilizza meno dati mobili. Anche se ci sono alcune differenze tra Instagram e Instagram Lite, puoi comunque guardare i contenuti di Reels nella versione Lite. Instagram Lite al momento è disponibile solo per telefoni Android.

Passare a Instagram Lite può essere una buona opzione se desideri utilizzare Instagram ma non vuoi occupare troppo spazio sul tuo telefono o utilizzare troppi dati mobili. Se hai bisogno di funzionalità più avanzate, potresti preferire la versione completa di Instagram.

Reinstalla l’app Instagram

Se hai provato tutte le soluzioni elencate per risolvere i problemi di Instagram Reels e non riesci ancora a utilizzare questa funzione, potresti voler reinstallare l’app Instagram. Questo è particolarmente importante se hai notato che anche altre funzionalità dell’app non funzionano correttamente. Indipendentemente dal tipo di telefono che stai utilizzando, iOS o Android, la reinstallazione dell’app Instagram dovrebbe aiutare a risolvere eventuali problemi di funzionamento.

Per reinstallare l’app, è necessario disinstallare completamente l’app Instagram dal tuo dispositivo e successivamente scaricarla nuovamente dallo store delle applicazioni. Tieni presente che reinstallare l’app cancellerà tutti i dati dell’app, inclusi i tuoi dati di accesso, le tue impostazioni personalizzate e la tua cronologia di navigazione. Pertanto, dovresti assicurarti di salvare tutti i dati importanti prima di procedere con la reinstallazione dell’app.

Cosa fare se l’audio di Instagram Reels non funziona

La mancanza di audio su Instagram Reels può derivare dal fatto che il creatore del video ha disattivato volontariamente l’audio, magari come una scelta artistica o perché preferisce non utilizzarlo. Se scorri verso il basso e il Reel successivo ha l’audio, non c’è niente di sbagliato nell’app o nel tuo telefono. Se noti qualcosa di insolito, i suggerimenti che abbiamo menzionato in precedenza dovrebbero aiutarti a risolvere eventuali problemi di funzionamento di Instagram Reels.