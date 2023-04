L’audio non funziona su Windows 11? Ecco la soluzione

L’aggiornamento a Windows 11 è stata una scelta per molti utenti, ma alcuni si sono confrontati con il problema dell’audio che non funziona su Windows 11. Questo problema può essere frustrante per gli utenti che cercano di utilizzare il loro computer per attività come guardare video, ascoltare musica o partecipare a videochiamate. Mentre ci sono diverse possibili soluzioni che possono risolvere il problema, è importante capire le cause del problema e come affrontarlo in modo efficace. In questo articolo, forniremo le soluzioni per risolvere questo problema.

Verifica del sistema audio

Se stai riscontrando problemi di audio che non funziona su Windows 11, la prima cosa da fare è verificare se l’audio del tuo dispositivo è disattivato. Anche se sembra troppo ovvio, controllare il livello del suono è un passo importante per risolvere il problema. Windows 11 potrebbe mostrare il livello del volume molto basso, ma l’audio potrebbe comunque essere disattivato. Quindi, controlla attentamente il volume e assicurati che sia alzato a un livello udibile.

Se necessario, aumenta il volume tramite i tasti della tastiera o facendo clic sull’icona del volume nella barra delle applicazioni. Anche se probabilmente non risolverà il problema, è comunque una buona idea controllare che il suono non sia disattivato e che il volume sia impostato correttamente. Se stai riscontrando problemi di audio, potrebbe anche essere dovuto al fatto che il sistema operativo ha selezionato una fonte audio sbagliata per impostazione predefinita.

Per risolvere questo problema, è necessario controllare le impostazioni audio. Per farlo, vai su Impostazioni, poi su Sistema e infine su Suono. Nella sezione “Scegli dove riprodurre l’audio“, controlla se il dispositivo audio preferito è connesso al computer. Se non lo è, connettilo al computer e selezionalo come dispositivo predefinito. Controlla inoltre che il dispositivo di scorrimento del volume sottostante sia impostato su un livello appropriato.

Questo dovrebbe risolvere il problema di audio che non funziona su Windows 11. In caso contrario, non possiamo fare altro che provare a riavviare il computer.

Riavvio del computer

Un altro passo importante da seguire se riscontri problemi di audio che non funziona su Windows 11 è quello di eseguire un riavvio del sistema. Non sottovalutare l’efficacia del classico spegnimento e riaccensione, poiché spesso risolve molti problemi, inclusi quelli relativi all’audio. Per eseguire un riavvio, apri il menu Start e fai clic sull’icona dell’alimentazione raffigurata come un cerchio con una piccola linea verticale. Dal menu che appare, seleziona l’opzione per riavviare il sistema. Questo procedimento dovrebbe risolvere il problema di audio che non funziona su Windows 11.

Audio che funziona solo su alcune App

Se riscontri problemi di audio in cui il suono viene riprodotto correttamente da un’app, ma non da un’altra, è probabile che il problema sia correlato a quella specifica app. In tal caso, è possibile risolvere il problema eseguendo alcuni controlli all’interno della sezione audio dell’app. Quasi tutte le app che possono riprodurre audio hanno una sezione audio dedicata, dove è possibile regolare le impostazioni del suono.

Il primo passo da seguire è quello di trovare la sezione audio all’interno dell’app e controllare se tutto funziona come previsto. In alcuni casi, potresti dover eseguire un aggiornamento dell’app o reinstallarla per risolvere il problema. In altri casi, potresti dover controllare le impostazioni audio del sistema operativo per assicurarti che il dispositivo audio preferito sia selezionato e che il volume sia impostato correttamente.

Alcune app, ti consentono di testare il sistema sonoro. Questo è particolarmente utile se il problema di audio è correlato alle app. Assicurati di controllare anche le impostazioni audio del dispositivo utilizzato per la videoconferenza, come il microfono o gli altoparlanti, per assicurarti che siano impostati correttamente.

Strumento di risoluzione dei problemi

Microsoft ha una gamma di strumenti per la risoluzione dei problemi integrati nell’app Impostazioni. Ci sono due strumenti di risoluzione dei problemi audio disponibili e vale la pena eseguirli entrambi per verificare se ci sono eventuali problemi rilevati. Puoi seguire questi passaggi per eseguire gli strumenti di risoluzione dei problemi audio:

Vai su Impostazioni> Sistema> Suono. Nella sezione “Avanzate”, cerca “Risoluzione dei problemi audio comuni”. Fare clic prima su “Dispositivi di output”, quindi su “Dispositivi di input” per eseguire i rispettivi strumenti di risoluzione dei problemi.

Ciascuno di questi strumenti di risoluzione dei problemi cercherà i problemi correlati e risolverà eventuali problemi rilevati. L’esecuzione di questi strumenti di risoluzione dei problemi è un’opzione utile se stai riscontrando problemi di audio su Windows 11, poiché può aiutare a identificare e risolvere eventuali problemi correlati all’audio in modo rapido ed efficace.

Aggiornamenti driver audio

Per installare manualmente gli aggiornamenti dei driver su Windows 11, segui questi passaggi:

Apri la Gestione dispositivi. Scorri verso il basso fino a “Controller audio, video e giochi” e fai doppio clic su di esso. Fai clic con il pulsante destro del mouse su tutti i dispositivi elencati e scegli “Aggiorna driver”. Nel pop-up che appare, fai clic su “Cerca automaticamente i driver”. Entro pochi secondi, Windows 11 verificherà se sono disponibili aggiornamenti per i driver e li installerà.

È importante notare che sebbene la maggior parte dei driver di Windows 11 venga aggiornata automaticamente in background, questo potrebbe non essere sufficiente per prevenire bug e altri problemi. Pertanto, è sempre consigliabile controllare manualmente se sono disponibili aggiornamenti dei driver. Con questi semplici passaggi, potrai mantenere i tuoi dispositivi sempre aggiornati e funzionanti al meglio.