Ci piace pensare che, nel 2021, nessuno usi più il proprio smartphone per effettuare telefonate! Si tratta, ovviamente, di un’esagerazione: è vero che ormai il cellulare viene usato per scopi ben diversi rispetto a qualche anno fa ma…abbiamo tutti bisogno di poter effettuare e ricevere telefonate! Del resto, quando questa funzionalità inizia a funzionare “a singhiozzo”, i nostri smartphone si trasformano in dispositivi meno affidabili. E’ frustrante, vero? E lo è ancora di più il nuovo bug che, a quanto pare, ha il potere di bloccare le telefonate sui dispositivi Android.

L’esistenza del bug è stata riportata da Bleeping Computer: un bug dell’app Google riesce ad impedire a determinati dispositivi Android di effettuare e ricevere telefonate. Stando alle dichiarazioni di un community manager di Google, questo bug riguarda “l’ultimo aggiornamento dell’app Ricerca Google su Android” ma non è stato specificato quale sia la versione del software che contiene il bug.

Tutto ciò dovrebbe valere come promemoria per ogni utente: è vero che è fondamentale aggiornare un software all’ultima versione ma è altrettanto vero che è sempre possibile incorrere in bug ed instabilità ancora nascoste!

Se sei preoccupato che il nuovo bug di Android possa impedirti di telefonare al tuo partner o alla tua famiglia, allora continua a leggere questa guida: ti spieghiamo come risolvere questo increscioso problema.

Come risolvere il bug di Android che blocca le telefonate

La buona notizia è che è assolutamente possibile (e semplice) risolvere il bug: Google ha rilasciato un aggiornamento alla omonima app per correggere il bug delle telefonate. Tutto quello che devi fare per metterti al riparo da questo problema è installare l’aggiornamento: se hai abilitato gli aggiornamenti automatici, è probabile che tu l’abbia già fatto. Per verificare se la tua app è completamente aggiornata, segui i passaggi seguenti.

Per prima cosa, apri il Play Store, quindi cerca l’app Google: se visualizzi un pulsante Aggiorna, cliccaci su. Se non trovi la voce Aggiorna ma solo Apri, allora vuol dire che hai già effettuato l’aggiornamento.

Ecco fatto: hai risolto il bug di Android che blocca le telefonate!

Su quali smartphone Android è stato rilevato il bug?

Google non ha confermato quali sono stati i dispositivi Android interessati dal bug ma gli utenti che hanno effettuato più reclami sono coloro che possiedono telefoni LG, inclusi LG G7, G7 ThinQ, LG V40 ThinQ e LG Q70. Alcuni utenti hanno persino disinstallato completamente l’app Google per risolvere i loro problemi.

E’ chiaro che si “naviga a vista” almeno fino a quando Google non rilascerà un elenco ufficiale degli smartphone interessati dal bug. Indipendentemente dal telefono che hai, ti consigliamo comunque sempre di aggiornare la tua app Google per assicurarti che tutte le tue telefonate vadano a buon fine.

Fonte Lifehacker