Google Meet: ecco come rimuovere la scheda Meet dall’app Gmail

La piattaforma di videoconferenza Meet di Google è un servizio molto utile e pratico, sia per chi lo usa nella vita professionale sia per chi lo usa nella vita privata. Ultimamente, però, in molti si sono infastiditi avendo trovato questa funzione integrata anche in altre app. Nello specifico parlo dell’app, Gmail, dove la scheda Meet è apparsa per la prima volta sull’app Gmail desktop la scorsa primavera attraverso due funzioni: Avvia riunione o Partecipa a riunione. All’inizio questa nuova funzionalità non occupava molto spazio ed era ragionevolmente facile da ignorare. Ora tuttavia troviamo Meet anche nell’app Gmail per dispositivi mobili e la sua presenza sembra davvero infastidire molti utenti.

Rimuovere la scheda Meet dall’app Gmail

Meet si sta facendo strada nell’app Gmail per dispositivi mobili tramite due icone che si trovano nella parte inferiore dello schermo: una ha l’etichetta “Posta” e l’altra ha l’etichetta “Meet”. Il problema qui non è solo che ti viene richiesto di utilizzare una particolare app di videoconferenza mentre tutto ciò che vuoi fare è controllare la tua posta elettronica, ma che queste icone occupano anche spazio. Ora, infatti, all’interno dell’app di Gmail il margine inferiore dell’app risulta aumentato perchè qui si trovano le icone di queste due funzioni, mentre lo spazio principale, dove scrivere e gestire le mail, risulta ridotto.

Se prevedi di utilizzare Meet regolarmente potresti non preoccuparti, ma se non è un’app che usi e vuoi sbarazzarti di queste icone perchè sono in eccesso, ecco come devi fare per rimuovere la scheda Meet. Queste istruzioni sono valide per l’app di Gmail sia su Android che su iOS.

Seleziona l’icona a tre righe nell’angolo in alto a sinistra Nel Menù che si apre scorri verso il basso e tocca “Impostazioni”. Seleziona l’account Gmail che desideri modificare. Scorri verso il basso fino alla categoria “Meet” e deseleziona l’opzione “Mostra la scheda Meet per le video-chiamate”.

Così facendo hai rimosso la scheda Meet dall’app Gmail e hai anche riconquistato dello spazio per gestire meglio la tua posta.

Fonte TheVerge