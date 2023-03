Come rimuovere Bing dal menu Start di Windows

L'avvio di Bing nel menu Start di Windows può risultare fastidioso per alcuni utenti, che preferiscono utilizzare altre opzioni di ricerca. Fortunatamente, esistono diverse modalità per rimuovere Bing dal menu Start di Windows. In questo articolo, esploreremo in dettaglio i vari metodi per eliminare Bing dal menu Start di Windows, dal metodo più semplice utilizzando le impostazioni del sistema, a quelli più avanzati che richiedono la modifica del registro di sistema. Seguendo le istruzioni di questa guida, potrai facilmente rimuovere Bing dal menu Start di Windows e utilizzare la tua opzione di ricerca preferita.

Come rimuovere Bing: Introduzione

L'avvio di Bing nel menu Start di Windows può risultare fastidioso per alcuni utenti, specialmente se si preferisce utilizzare altre opzioni di ricerca. Fortunatamente, ci sono diverse modalità per eliminare Bing dal menu Start di Windows, in modo che l'utente possa utilizzare il proprio motore di ricerca preferito. Alcuni utenti potrebbero desiderare di rimuovere Bing dal menu Start di Windows perché non vogliono che i propri dati di ricerca siano salvati nel cloud di Microsoft, mentre altri potrebbero semplicemente preferire l'uso di un motore di ricerca diverso.

In ogni caso, ci sono diverse opzioni disponibili per eliminare Bing dal menu Start di Windows, alcune delle quali richiedono l'utilizzo di strumenti di terze parti o la modifica del Registro di sistema. In questa guida, esploreremo i vari metodi disponibili per eliminare Bing dal menu Start di Windows e ripristinare le opzioni di ricerca preferite.

Impostazioni per rimuovere Bing dal menu Start

La rimozione di Bing dal menu Start di Windows può essere effettuata in modo semplice attraverso le impostazioni di sistema. Per farlo, è sufficiente seguire i passaggi seguenti: premere il tasto Win+I per aprire le Impostazioni di Windows, selezionare "Privacy e sicurezza" e poi "Permessi di ricerca". Sotto "Ricerca contenuti nel cloud", disabilitare l'accesso all'account Microsoft e all'account del lavoro o della scuola. In questo modo, Bing verrà rimosso dal menu Start di Windows. Questo metodo è il più semplice e non richiede la modifica del Registro di sistema o l'installazione di strumenti di terze parti.

Però, è importante notare che questa operazione potrebbe anche impedire l'accesso ad altre funzionalità come la ricerca di file nel cloud di Microsoft, quindi è necessario valutare attentamente i pro e i contro prima di decidere se utilizzare questo metodo. Se per una qualsiasi ragione questa soluzione non è quella che stavate cercando, nei prossimi paragrafi vedremo altri metodi per rimuovere Bing dal menu Start di Windows.

Modifica del Registro di sistema per rimuovere Bing

Puoi rimuovere facilmente Bing dal menu Start modificando il Registro di sistema. Prima di iniziare, è importante notare che la modifica del Registro di sistema potrebbe causare problemi se non viene eseguita correttamente. Si consiglia di creare un punto di ripristino del sistema o di fare un backup del Registro di sistema prima di procedere con la modifica.

Per iniziare, apri il menu Start di Windows e digita "regedit" nella barra di ricerca. Fai clic sul risultato della ricerca per aprire l'editor del Registro di sistema. Naviga fino alla seguente chiave del Registro di sistema:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search

Fai clic con il pulsante destro del mouse sulla chiave "Search" e seleziona "Nuovo" e poi "Valore DWORD (32 bit)".

Assegna al nuovo valore il nome "BingSearchEnabled" e imposta il suo valore su "0". Questo impedirà a Windows di visualizzare Bing nel menu Start.

Riavvia il computer per applicare le modifiche al Registro di sistema. Dopo il riavvio, dovresti notare che il collegamento a Bing non è più presente nel menu Start di Windows.

Se desideri riattivare il collegamento a Bing in futuro, puoi semplicemente tornare all'editor del Registro di sistema e impostare il valore di "BingSearchEnabled" su "1" anziché su "0".

Utilizzare PowerShell (solo Windows 10)

Se sei un utente di Windows 10 e vuoi rimuovere Bing dal menu Start, PowerShell è uno strumento molto utile. PowerShell è un potente strumento di automazione per la gestione delle configurazioni e delle attività di sistema in Windows, che può essere utilizzato anche per rimuovere Bing dal menu Start. Ecco i passi da seguire per utilizzare PowerShell per rimuovere Bing dal menu Start di Windows 10:

Apri PowerShell come amministratore. Per farlo, clicca sul pulsante Start, digita "PowerShell" nel campo di ricerca e seleziona "Esegui come amministratore". Digita il comando seguente e premi "Invio" per eseguirlo: Get-AppxPackage Microsoft.BingWeather | Remove-AppxPackage Il comando precedente rimuoverà l'app Bing Meteo dal tuo sistema me è importante notare che il comando sopra riportato è specifico per l'app Bing Meteo e potrebbe non funzionare per altre app Bing. Ripeti il comando sopra riportato per ogni app Bing che desideri rimuovere dal tuo sistema. Ad esempio, se vuoi rimuovere Bing Finanza, digita il seguente comando: Get-AppxPackage Microsoft.BingFinance | Remove-AppxPackage Dopo aver eseguito tutti i comandi necessari, chiudi PowerShell.

L'utilizzo di PowerShell per rimuovere Bing dal menu Start è un metodo rapido e efficace per personalizzare il tuo sistema Windows. Bisogna essere cauti quando si utilizza PowerShell, poiché un errore di digitazione o di esecuzione potrebbe causare problemi al tuo sistema. Assicurati di eseguire i comandi con attenzione e di essere consapevole delle possibili conseguenze delle tue azioni.

Conclusioni

In conclusione, rimuovere Bing dal menu Start di Windows può essere un'operazione semplice, ma richiede l'utilizzo di strumenti specifici e una certa attenzione per evitare di causare problemi al sistema. In questo articolo sono stati elencati vari modi per rimuovere Bing dal menu Start ma è importante scegliere il metodo che meglio si adatta alle proprie esigenze e competenze.

Prima di eseguire qualsiasi operazione, assicurati di effettuare un backup del sistema o di creare un punto di ripristino per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento del sistema. Sicuramente, questo articolo ti sarà stato utile per rimuovere Bing dal menu Start di Windows.