Come rimuovere la barra nera dalla tastiera di Samsung

Ai tempi in cui Android utilizzava i pulsanti di navigazione, c’era una grande barra nera nella parte inferiore di ogni schermo che ospitava i pulsanti back, home e app recenti, ma dopo il passaggio ai gesti di navigazione a tutto schermo nel 2019, non ce n’era più bisogno – tuttavia, una barra nera si presenta ancora quando si utilizza la tastiera di Samsung.

Questa barra è particolarmente evidente sui telefoni Samsung, ma per fortuna, One UI ha un’impostazione per quasi tutto – compresa la possibilità di eliminare questa fastidiosa barra nera. Scopriamo insieme come fare questa procedura, che ci permetterà di migliorare

1. Disabilitare “Mostra pulsante per nascondere la tastiera”

I passaggi da seguire sono:

Aprite le impostazioni e andate nel menu Schermo.

Cercate la voce “Barra di Navigazione” ed entrate nel sottomenu.

A questo punto deselezionate la spunta alla voce “Mostra pulsante per nascondere la tastiera“.

Congratulazioni! Ti sei già liberato del 90% di quella fastidiosa barra nera. Ma se sei ancora infastidito dalla striscia di barra che appare dove si avviano i gesti di navigazione, hai questa possibilità.

La prima possibilità è quella di eliminare la spunta sull’impostazione “Suggerimento sui gesti“. In questo modo anche la piccola barra chiara che indica dove posizionarsi per utilizzare le varie gestures dovrebbe sparire.

Volendo ci sono anche alcune applicazioni che si possono scaricare dal Play Store per rendere più accattivante l’utilizzo delle gesture, ma utilizzando regolarmente un Samsung (S21 Ultra per la precisione) mi sento di sconsigliarvele perché non faranno altro che “appesantire” l’interfaccia dando pochissimo valore aggiunto. A questo punto non vi resta che navigare nelle impostazioni ed eliminare le spunte che vi danno fastidio.

Fonte gadgethacks