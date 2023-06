Come registrare video HDR su Android

Negli anni, la registrazione di video su telefoni Android ha fatto grandi progressi, superando di gran lunga il ritardo rispetto all’iPhone. Uno dei fattori chiave di questo miglioramento è rappresentato dal software ottimizzato. I sensori di immagine più grandi svolgono un ruolo fondamentale, insieme all’aumento delle risoluzioni, nel migliorare il colore e la composizione complessiva. Questo contribuisce a rendere i video HDR (High Dynamic Range) estremamente coinvolgenti. Invece di avere filmati noiosi, confusionari e dalla qualità mediocre, con la registrazione in HDR ottieni qualcosa di dinamico e avvincente. È molto probabile che il tuo attuale telefono Android ti consenta di registrare video HDR e di seguito ti spiegheremo come procedere.

Cos’è l’HDR e quali telefoni lo supportano

I video HDR rappresentano un notevole miglioramento rispetto alla gamma dinamica standard, offrendo una vasta gamma di colori e dettagli più ricchi sia nelle zone luminose che in quelle scure. L’obiettivo è rendere l’immagine più fedele alla realtà, con un aspetto ricco e vibrante. A differenza dei segnali video standard, che hanno una gamma limitata, l’HDR consente di incorporare molti più dettagli. Per essere più precisi, l’HDR aumenta la luminanza da 100 cd/m2 a oltre 1.000 cd/m2, offrendo quindi una gamma di colori e luminosità dieci volte superiore o più.

Questa maggiore gamma di colori e luminosità consente una rappresentazione più accurata di tutto ciò che viene ripreso. Le parti più luminose e più scure dovrebbero apparire più dettagliate, anche se le ombre più profonde possono presentare un maggiore contrasto a seconda della messa a fuoco durante la registrazione. Nel 2022, Google ha introdotto il supporto per la registrazione video HDR nella sua API Camera2, consentendo così alle app di terze parti di registrare video HDR su dispositivi con Android 13.

I telefoni necessitano dell’hardware adeguato e del supporto HLG10, che rappresenta il fondamento per i video HDR a 10 bit. Grazie a questa API, i telefoni e le app possono visualizzare un’anteprima corretta durante la registrazione, garantendo che ciò che viene visualizzato prima dell’inizio della registrazione corrisponda a ciò che verrà visualizzato alla fine. Molti telefoni Android supportano già da anni gli standard HDR più comuni, come HDR10 o Dolby Vision.

Inizialmente, questa funzionalità si è sviluppata principalmente per la visualizzazione di contenuti HDR provenienti da servizi di streaming popolari, ma successivamente si è estesa alla registrazione di video HDR. Quindi, non è più una caratteristica riservata solo ai dispositivi di fascia alta, ma è probabile che la si trovi in una gamma più ampia di dispositivi.

Dove trovare l’HDR sul tuo telefono

La disponibilità delle impostazioni HDR può variare a seconda del modello di telefono. Di solito è possibile trovarle nell’applicazione della fotocamera, accedendo alle impostazioni pertinenti. Ad esempio, sui telefoni Pixel, l’opzione HDR viene presentata quando si seleziona la modalità video e si tocca per aprire le impostazioni. Altri telefoni potrebbero nascondere questa opzione nelle impostazioni avanzate della fotocamera, a seconda della disposizione del menu. Ad esempio, alcuni telefoni offrono la registrazione HDR10 o HDR10+, che può essere trovata nelle “Opzioni di registrazione avanzate” all’interno delle impostazioni della fotocamera.

Sebbene sia possibile abilitare o disabilitare l’HDR in genere, alcuni dispositivi più recenti lo attivano automaticamente in base alle condizioni di ripresa. Di solito, i telefoni che supportano la registrazione HDR codificano automaticamente i video utilizzando il codec H.265 o HEVC (High Efficiency Video Coding). Questo codec offre una compressione video più efficiente rispetto allo standard H.264 AVC (Advanced Video Coding), mantenendo una qualità elevata.

È importante notare che non tutti i dispositivi e i servizi supportano necessariamente il codec HEVC, il che potrebbe causare problemi durante la condivisione o la pubblicazione dei contenuti registrati. Alcuni telefoni potrebbero consentirti di registrare i video utilizzando il codec H.264, se lo preferisci. Se utilizzi un’app di editing video adeguata sul tuo telefono o computer, puoi convertire i video in un formato più compatibile, se necessario.

Esistono anche codec open source, come VP9 di Google e AV1, sebbene potresti non trovare queste opzioni disponibili sul tuo telefono Android.

Prova a registrare un video HDR

Una volta attivata, la registrazione di video HDR non presenta differenze rispetto alla registrazione standard. È sufficiente premere il pulsante di registrazione nell’applicazione della fotocamera e il processo è completato. È importante prestare attenzione a un avvertimento significativo: le funzionalità HDR10 o Dolby Vision su questi telefoni potrebbero limitare la frequenza dei fotogrammi a 30 fps, sebbene modelli più recenti possano supportare anche i 60 fps.

Alcuni telefoni potrebbero fornire un indicatore visivo che segnala l’attivazione dell’HDR durante l’utilizzo della modalità video, mentre altri potrebbero non offrire tale indicazione, obbligandoti a controllare nuovamente le impostazioni. Potresti riscontrare situazioni in cui la funzione HDR si disattiva automaticamente durante il cambio di app o la chiusura dell’applicazione della fotocamera, come accade ad esempio con l’HDR10+ su alcuni telefoni Samsung compatibili.

In ogni caso, consiglio di provare la registrazione HDR e osservare come appare il filmato su dispositivi compatibili, come una TV o un computer. Potresti trovarlo visivamente più coinvolgente rispetto a qualsiasi altro video che hai catturato in precedenza.