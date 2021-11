Come provare in anticipo l’aggiornamento gratuito di Windows 11

Finalmente è arrivato il momento per Microsoft di rilasciare la versione finale di Windows 11: ci sono voluti mesi e mesi di test ma, a partire dal 5 ottobre, è disponibile l’aggiornamento del sistema operativo. Sei impaziente e non hai nessuna intenzione di aspettare fino a quella data? Puoi certamente ottenere in anticipo l’aggiornamento gratuito di Windows 11! Come si fa? Continua a leggere: te lo spieghiamo nei paragrafi che seguono!

Come eseguire l’aggiornamento anticipato a Windows 11

Il primo passo da effettuare è verificare se il tuo PC è compatibile con Windows 11, servendoti dell’app PC Health di Microsoft. (Cliccando sul precedente link, procederai subito ad effettuare il download). Se scopri che il tuo PC è compatibile, allora dovrai registrarti come Windows Insider sul sito di Microsoft: solo così potrai ottenere in anticipo l’aggiornamento di Windows 11.

Ora accedi al tuo PC con sistema operativo Windows 10, vai su Impostazioni> Aggiornamento e sicurezza> Programma Windows Insider. Clicca sul pulsante Inizia e collega l’account Microsoft che hai usato per registrarti come Windows Insider.

Quando il sistema richiede di scegliere le tue impostazioni Insider, seleziona l’opzione Anteprima di rilascio, poi conferma e accetta i termini di Microsoft, quindi riavvia il PC. Adesso ritorna alla sezione Impostazioni> Aggiornamento e sicurezza e dovresti poter visualizzare un nuovo banner con l’aggiornamento facoltativo a Windows 11. Clicca sull’opzione di download e installazione e segui poi tutte le istruzioni per ottenere in anticipo l’aggiornamento di Windows 11.

Una volta che lo avrai correttamente eseguito, puoi accedere a Impostazioni> Windows Update e selezionare “Smetti di ricevere build di anteprima” in modo da annullare la registrazione dagli aggiornamenti di anteprima per Windows 11 e rimanere nella versione finale.

Infine, è importante evidenziare che Microsoft ha anche rilasciato i file ISO per la versione finale di Windows 11 che ti permette di eseguire l’installazione pulita di Windows 11. Puoi scaricarlo dal sito Web Windows Insider di Microsoft.

Fonte Theverge