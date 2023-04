Identità online: come proteggerla per davvero

Per proteggere la tua identità online, ci sono diversi modi efficaci per farlo, tra cui l’utilizzo di gestori di password e l’autenticazione a due fattori. In questa guida, vedremo come possiamo salvaguardare al meglio i nostri account online con delle semplici ma importanti procedure.

Introduzione su come proteggere la nostra identità online

La situazione attuale sul web è molto diversa da quella di anni fa. Oggi, molte persone su Internet potrebbero sapere molte informazioni su di te, come il tuo nome, dove vivi, dove lavori, la tua data di nascita e molte altre informazioni personali.. Purtroppo, questo può essere molto pericoloso. La frode di identità rappresenta il quasi settanta per cento dei casi e la maggior parte di questi è derivato da interazioni online.

Ciò significa che se qualcuno riesce a mettere insieme abbastanza informazioni su di te, possono aprire conti bancari a tuo nome e usarli per attività illegali come il riciclaggio di denaro. Se ciò accade, potresti essere condannato a rimborsare quei prestiti e la polizia potrebbe pensare che tu sia il responsabile del riciclaggio di denaro. Questo può comportare molto stress, richiedere molto tempo e persino costarti moltissimo.

In breve, il furto di identità online può essere molto pericoloso, quindi proteggersi online dovrebbe essere una priorità assoluta. Per prevenire il furto di identità, è importante che si adottino alcune misure di sicurezza. Ad esempio, evita di fornire informazioni personali a siti web sconosciuti o non affidabili e utilizza una password unica e complessa per ogni account. Attiva sempre l’autenticazione a due fattori quando disponibile e utilizza un software antivirus per proteggere il tuo PC.

La sicurezza online è molto importante

Non sono solo i truffatori a cercare le tue informazioni. Essere negligenti riguardo alla privacy e alla sicurezza online significa che potresti inavvertitamente fornire a chiunque informazioni sui tuoi interessi e su dove ti trovi. Fortunatamente ci sono strumenti a tua disposizione per aiutarti a proteggere meglio la tua identità online, oltre ad adottare alcune delle migliori pratiche per adottare misure proattive. Nei prossimi paragrafi di questa guida, le principali pratiche che dovresti conoscere e mettere in atto per proteggere al meglio la tua identità online.

Usa un gestore di password

Per proteggere le tue informazioni personali online, è fondamentale mantenere password univoche e sicure per ogni account. Può essere difficile ricordare tutte queste password, soprattutto se ne hai molte. Scrivere le password su un pezzo di carta o su un taccuino potrebbe sembrare una soluzione, ma non è sicura e potrebbe comportare la perdita di tutte le tue password in caso di smarrimento.

Un’altra opzione consiste nell’utilizzare i servizi di terze parti come Facebook o Google per accedere ad altri servizi. Questo sistema però, potrebbe compromettere la tua privacy e fornire a queste aziende informazioni sulle tue abitudini di navigazione. Una soluzione più pratica ed efficace consiste nell’utilizzare un gestore di password, un’app che memorizza e crittografa i dettagli di accesso per ogni servizio che utilizzi dietro un’unica password principale complessa.

In questo modo, non dovrai ricordare tutte le tue password, ma solo quella principale per accedere al gestore di password. Questi gestori di password possono generare password sicure e complesse per te, evitando il rischio di utilizzare password deboli e facili da indovinare. Bisogna scegliere un gestore di password affidabile e sicuro, in grado di proteggere le tue informazioni personali.

Assicurati di impostare una password principale complessa e unica per il gestore di password stessa e di attivare l’autenticazione a due fattori per ulteriore sicurezza. L’utilizzo di un gestore di password è una soluzione pratica e sicura per mantenere al sicuro le tue informazioni personali online, evitando il rischio di usare password deboli o di smarrire informazioni importanti.

Gestori di password con accessi biometrici

I gestori di password migliori possono offrire un’ulteriore protezione per i tuoi account online. Infatti, questi programmi possono utilizzare accessi biometrici come scanner di impronte digitali o fotocamere frontali presenti sui tuoi dispositivi, come telefoni cellulari, laptop o PC, per verificare che l’accesso sia effettuato da te e non da qualcun altro. Un buon gestore di password dovrebbe supportare l’autenticazione a più fattori per impostazione predefinita.

Questo significa che, oltre a inserire la tua password principale, dovrai fornire un codice aggiuntivo, inviato in modo sicuro tramite un’altra app, per completare l’accesso. Questi metodi di autenticazione aggiuntivi sono molto importanti per proteggere i tuoi account online da accessi non autorizzati. Infatti, l’autenticazione a più fattori rende molto più difficile per i criminali informatici accedere ai tuoi account anche se hanno la tua password principale.

Bisogna scegliere un gestore di password affidabile e sicuro che offra queste funzionalità di sicurezza avanzate. Assicurati di utilizzare password complesse e univoche per ogni account e di cambiare regolarmente le tue password.

Autenticazione a due o più fattori

L’autenticazione a due fattori (2FA), anche nota come verifica in due passaggi, rappresenta un modo semplice ma estremamente efficace per aumentare la sicurezza dei tuoi account online. Con l’autenticazione a due fattori attivata, dopo aver inserito la tua password (il primo fattore di autenticazione), ti verrà richiesto di inserire anche un codice a quattro o sei cifre (il secondo fattore di autenticazione), che ti verrà inviato tramite un canale sicuro.

Questo significa che anche se qualcuno dovesse indovinare la tua password, non potrebbe accedere al tuo account a meno che non abbia anche accesso al secondo fattore di autenticazione. La maggior parte degli account online offrono oggi l’opzione di utilizzare l’autenticazione a due fattori, che è facile da attivare e utilizzare.

Evita di ricevere codici di autenticazione tramite telefono

Pur essendo un’ottima idea, l’utilizzo dell’autenticazione a due fattori potrebbe non essere sicuro se le aziende inviano i codici di autenticazione tramite messaggi di testo su telefono cellulare. Infatti, questi messaggi possono essere intercettati con relativa facilità, anche senza attrezzature costose o conoscenze tecniche approfondite. Una volta che qualcuno ha accesso al tuo codice di autenticazione, potrebbe utilizzarlo per accedere a una serie di informazioni personali, come il tuo conto bancario online.

Per questo motivo, se un servizio supporta l’autenticazione a due fattori, è importante verificare se è possibile utilizzare un’app di autenticazione invece di ricevere i codici tramite messaggi di testo su telefono via messaggio. In alternativa, potrebbe esserci l’opzione di ricevere i codici di autenticazione tramite e-mail, che rappresenta un’opzione più sicura in quanto i messaggi di posta elettronica sono crittografati in transito come standard.

Se il tuo account di posta elettronica è compromesso, anche questa opzione potrebbe non essere sicura. Pertanto, è buona pratica eliminare automaticamente qualsiasi tipo di e-mail di autenticazione inviata al proprio account. Se desideri utilizzare l’autenticazione a due fattori, è importante verificare se il servizio supporta l’utilizzo di app di autenticazione anziché i messaggi di testo SMS.

Usa una VPN per proteggere la tua identità online

L’utilizzo di una VPN (Virtual Private Network) rappresenta un ottimo modo per proteggere la tua attività online, in quanto una VPN crittografa tutto il tuo traffico di rete, impedendo a chiunque di monitorare le tue sessioni online. L’unica organizzazione che potrebbe avere accesso alle informazioni sulle tue attività online sarebbe il provider VPN stesso. Per questo motivo, quando si cerca un provider VPN, è fondamentale verificare se il provider applica una rigorosa politica di nessun registro di connessione e, soprattutto, se tale politica è stata verificata in modo indipendente.

Se desideri utilizzare una VPN per proteggere la tua attività online, è importante scegliere un provider VPN affidabile che applichi una rigorosa politica di nessun registro di connessione, verificata in modo indipendente. In questo modo, potrai godere di una maggiore sicurezza e privacy online.

Usa una email secondaria

Le newsletter possono essere un ottimo modo per scoprire promozioni e ottenere buoni sconto. Potrebbe essere una buona idea iscriversi a queste utilizzando un indirizzo email secondario, anziché quello principale. Questo perché le società di marketing condividono spesso le informazioni sugli abbonati con i broker di dati, il che può portare all’invio di molte e-mail di marketing per prodotti o servizi che non ti interessano, o per i quali non ti sei mai registrato in primo luogo.

Sebbene questo non rappresenti un rischio intrinseco per la sicurezza, può rendere più difficile individuare e-mail di truffa e tentativi di phishing simili, che spesso si mascherano come e-mail di marketing legittime. Ricevere una grande quantità di posta indesiderata può diventare fastidioso e rendere più difficile individuare le e-mail importanti.

Invece, se tutto il traffico di marketing viene incanalato verso un account email secondario, il tuo account di posta principale rimane libero dalle e-mail indesiderate e ti permette di concentrarti solo sulle e-mail che potresti effettivamente voler leggere.

Blocca o elimina gli account dei social media

Chiudere o eliminare account e blog social vecchi o inattivi può essere una buona idea, soprattutto se contengono informazioni personali che potrebbero essere utilizzate in modo improprio. Anche se le informazioni presenti su questi vecchi account non sono dannose per la tua reputazione o credibilità personale, è possibile che qualcuno possa accedere al tuo profilo se non lo hai aggiornato o mantenuto per un certo periodo di tempo.

Pertanto, se non utilizzi più social network o qualsiasi altra piattaforma, dovresti considerare di eliminare o chiudere questi vecchi account. In alternativa, puoi bloccare le impostazioni sulla privacy per controllare chi può vedere le informazioni presenti su questi account. In questo modo, mantieni comunque una presenza su queste piattaforme, ma è molto meno probabile che vengano utilizzate da chiunque tenti di impersonarti.

Eliminando i vecchi account social, ti liberi di eventuali informazioni personali che potrebbero compromettere la tua privacy e la sicurezza online. Ciò include anche le foto o i post che potrebbero non riflettere la tua immagine attuale o che potrebbero essere giudicati inappropriati.

Eliminare o chiudere vecchi account social inattivi può contribuire a proteggere la tua privacy e la sicurezza online. Bloccare le impostazioni sulla privacy o eliminare completamente questi account aiuta a prevenire l’accesso non autorizzato alle tue informazioni personali e riduce la possibilità di essere vittima di impersonificazioni online.

Conclusioni su come proteggere l’identità online

È importante leggere attentamente i termini e le condizioni per le cose a cui ti iscrivi e disattivare la condivisione dei dati quando possibile. Spesso, quando installiamo nuove applicazioni o ci iscriviamo a nuovi servizi, siamo tentati di fare clic o toccare rapidamente le schermate di benvenuto senza leggere attentamente ciò che dicono. Bisogna prestare attenzione alle schermate di installazione in quanto spesso hai l’opportunità di limitare i dati che condividi con quella società.

Dovresti leggere attentamente le schermate per capire se devi spuntare una casella o fare clic sul pulsante “Rifiuta” per evitare di condividere i tuoi dati con quella società. Bisogna inoltre moderare ciò che si condivide online e considerare che qualcuno che guarda il tuo profilo potrebbe utilizzare le informazioni che hai condiviso.

Utilizzare una qualche forma di autenticazione a più fattori può aumentare la sicurezza del tuo account, ma dovresti evitare di ricevere codici via SMS se possibile. Considera l’utilizzo di un gestore di password e una VPN per proteggere meglio te stesso e la tua attività online.