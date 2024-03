Come nascondere l’icona del silenzioso su iPhone

In questa breve guida ti spiego come nascondere la nuova icona del silenzioso dalla status bar di iPhone.

A partire da iPhone 15 Pro e 15 Pro max è stato rimosso il vetusto switch per il silenzioso ed è stato sostituito dal nuovo Action Button, di cui abbiamo parlato approfonditamente nella nostra recensione a lungo termine di iPhone 15 Pro Max.

L’introduzione del tasto azione e la rimozione dello switch hanno portato anche alla perdita di un facile modo per controllare se iPhone era in modalità suoneria o in silenzioso. Questo indicatore è stato sostituito con l’icona di una campanella barrata che appare vicino all’orario nella barra superiore di iPhone quando questo è in silenzioso.

Se, come me, tieni silenzioso il tuo iPhone per la gran parte del tempo, ti sarai sicuramente stancato di vedere questa inutile icona nella di stato del tuo iPhone, fortunatamente esiste un metodo rapido e veloce per nasconderla.

Come nascondere l’icona della modalità silenziosa su iPhone

In pochi e semplici click puoi disattivare l’icona del silenzioso che è stata introdotta su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Segui questi semplici passaggi per nascondere l’icona:

Apri le Impostazioni del tuo iPhone Clicca sulla voce Suoni e feedback aptico A questo punto devi semplicemente disattivare il toggle “Mostra nella barra di stato”

In questo modo abbiamo fatto sparire l’icona della campanella del silenzioso dal nostro iPhone. Se hai bisogno di controllare in quale modalità è il tuo telefono, ti basta semplicemente fare uno swipe verso il basso per aprire il centro di controllo e verificare lo stato dell’icona. Cliccando sopra questa icona avrai anche la possibilità di passare dallo stato silenzioso alla modalità con suoneria.