Come nascondere le notifiche dalla schermata di blocco Android

Quant’è comodo poter controllare le notifiche che compaiono sulla schermata di blocco del tuo smartphone, vero?

Utilizzando questo tipo di visualizzazione delle notifiche, infatti, puoi capire velocemente se si tratta di un messaggio importante, oppure no, e puoi decidere se sbloccare o meno il telefono per rispondere.

Questo tipo di visualizzazione ha, ovviamente, il suo “rovescio della medaglia”: una notifica che appare sulla schermata di blocco può essere, infatti, visualizzata da chiunque.

La buona notizia è che puoi nascondere le notifiche sulla schermata di blocco di Android. Come? Te lo spieghiamo nei paragrafi che seguono.

Come nascondere tutte le notifiche dalla schermata di blocco Android

Vuoi rimuovere tutte le informazioni sensibili che compaiono sulla schermata di blocco del tuo smartphone? Bene, non devi far altro che accedere alle Impostazioni.

L’accesso a questa sezione varia in base al modello di smartphone che possiedi.

Per accedere alle Impostazioni da uno smartphone OnePlus o Samsung (con Android 10) devi, ad esempio, scorrere verso il basso dalla parte superiore del display del telefono e toccare l’icona della ruota dentata.

Una volta entrato in Impostazioni, seleziona “App e notifiche” e poi Notifiche.

A questo punto, seleziona Notifiche nella schermata di blocco: si aprirà un menu, tu clicca sull’opzione “Non mostrare notifiche”.

Se utilizzi un telefono Huawei con Android 10, vai su “Impostazioni -> Notifiche -> Notifiche schermata di blocco”, poi seleziona “Non mostrare” dal menu che appare.

Con entrambe le procedure, cancellerai totalmente tutte le notifiche che appaiono sulla schermata di blocco del tuo smartphone.

Se possiedi uno smartphone Huawei puoi, in alternativa, scegliere anche l’opzione “Mostra ma nascondi contenuti”. In questo modo, continuerai a ricevere una notifica quando qualcuno ti invia un messaggio ma non ne visualizzerai il contenuto.

Come disabilitare le notifiche sulla schermata di blocco solo per alcune app

Nel paragrafo precedente ti abbiamo spiegato come nascondere la visualizzazione di tutte le notifiche dalla schermata di blocco.

Puoi, ovviamente, nascondere soltanto una parte delle notifiche che ricevi.

Ad esempio, potresti voler nascondere soltanto le notifiche provenienti da app sensibili come WhatsApp o Facebook.

In questo paragrafo, ti spieghiamo come nascondere parzialmente le notifiche dalla schermata di blocco.

Se possiedi uno smartphone OnePlus o Samsung, devi accedere ad “Impostazioni -> App e notifiche -> Visualizza tutte le app”.

Seleziona – dall’elenco delle app – quella che non vuoi appaia sulla schermata di blocco e poi clicca su Notifiche.

A questo punto, disattiva l’opzione “Mostra notifica”. Ricorda che, disattivando questa impostazione, l’app smetterà di inviarti qualsiasi notifica. Dunque, non potrai nemmeno visualizzarle nella barra delle notifiche.

Se possiedi uno smartphone Huawei con installato Android 10, puoi accedere ad “App -> Tutte le app” e selezionare l’app che vuoi disattivare dall’elenco.

Alcune app social come WhatsApp oppure Instagram inviano molteplici notifiche che puoi visualizzare raggruppate per tipo: pensiamo, ad esempio, alle notifiche di chiamata o di gruppo.

Per disattivare le notifiche da WhatsApp, trova e clicca su Notifiche messaggi e, da questo menu, seleziona Notifiche schermata di blocco. Una volta che avrai selezionato dal menu “Non mostrare”, non compariranno più le notifiche di messaggi di WhatsApp sulla schermata di blocco. Invece, continuerai a visualizzare le notifiche di altre app.

Anche se possiedi uno smartphone Samsung con Android 7.0 Nougat puoi agevolmente disattivare le notifiche sulla schermata di blocco per alcune tipologie di app.

Per farlo, vai ad “Impostazioni -> Blocco schermo e sicurezza -> Notifiche”. Qui vedrai che l’opzione “Contenuto nella schermata di blocco” è impostata su “Mostra contenuto”.

Non toccare questa opzione ma seleziona semplicemente dall’elenco quelle app di cui non vuoi ricevere le notifiche sulla schermata di blocco. Ecco fatto: d’ora in poi non visualizzerai alcuna notifica da quell’app!

Conclusioni e consigli

Se lasci spesso il tuo smartphone in giro, può essere un’ottima idea nascondere le notifiche nella schermata di blocco del telefono Android.

La tutela della tua privacy è davvero fondamentale: i consigli contenuti nella nostra guida sono essenziali, perché ti permettono di proteggere tutte le informazioni sensibili da occhi indiscreti.

Fonte Maketecheasier