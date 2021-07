Sul desktop del tuo Mac regna un disastroso caos ma non hai tempo per mettere tutto in ordine? Non preoccuparti, utilizzando uno specifico comando, puoi nascondere rapidamente tutte le icone del desktop prima di condividere lo schermo durante una chiamata di lavoro oppure prima di fare uno screenshot.

Come avrai intuito, si tratta di un comando davvero comodo da usare quando hai fretta e non puoi riordinare tutto il caos! Vuoi scoprire come nascondere tutte le icone del desktop in maniera veloce? Continua a leggere, te lo spieghiamo in questa guida.

Come nascondere tutte le icone del destkop su Mac

Prima di iniziare, è importante effettuare una premessa: per nascondere le icone, useremo Terminale ma lo faremo in modo sicuro eseguendo un comando specifico. Per prima cosa, apri l’app Terminale sul Mac utilizzando Spotlight Search o Launchpad e digita o incolla il seguente comando e premi Invio:

defaults write com.apple.finder CreateDesktop false

A questo punto, riavvia l’applicazione Finder, poi digita il seguente comando e premi Invio:

killall Finder

Si riavvieranno tutte le finestre del Finder e il desktop del Mac diventerà vuoto: hai nascosto tutte le icone dal destokp! Fai clic sul pulsante rosso Chiudi posto nell’angolo in alto a sinistra dell’app Terminale in modo da uscire in totale sicurezza dall’applicazione. Ecco fatto: ora puoi condividere senza paura il desktop con i tuoi colleghi ed iniziare la tua presentazione!

Puoi ovviamente annullare questa modifica e ripristinare tutte le icone sul desktop. Per farlo, torna all’app Terminale, digita o incolla il seguente comando e poi remi Invio.

defaults write com.apple.finder CreateDesktop true

Digita il seguente comando e quindi premi il tasto Invio per riavviare Finder:

killall Finder

Ecco fatto: sono riapparse tutte le icone sul desktop!

Ora clicca sul pulsante rosso Chiudi posto nell’angolo in alto a sinistra della finestra Terminale per uscire in sicurezza dall’applicazione. Puoi ritornare al tuo lavoro o alla tua riunione!

Se non ami usare l’app Terminale ogni volta che vuoi nascondere o mostrare le icone del desktop, potresti utilizzare HiddenMe, l’applicazione gratuita che trovi nella barra dei menu. Si tratta di una piccola utility che ti permette di nascondere le icone del desktop con un solo clic. Provala!

Fonte Howtogeek