Come modificare il numero di telefono del tuo account Apple

Potresti avere un numero che non dovrebbe essere più associato all’autenticazione a due fattori sul tuo account. Il sistema di autenticazione a due fattori di Apple garantisce l’accesso al tuo account ID Apple richiedendo, oltre alla tua password, un codice che arriva tramite un dispositivo affidabile come un iPhone, iPad o Mac o un numero di telefono affidabile verificato. In questa guida, vedremo come rimuovere o modificare il numero di telefono collegato all’ID Apple.

Introduzione su come modificare un numero di telefono ID Apple

I dispositivi affidabili sono più facili da gestire, in quanto rappresentano tutti i dispositivi connessi allo stesso ID Apple per l’utilizzo con iCloud. I numeri affidabili sono una questione diversa. È sempre raccomandabile di aggiungere non solo il cellulare o altri numeri di telefono come numeri affidabili, ma anche quello di qualcuno di affidabile che ti è vicino, come un compagno di vita o un familiare. In questo modo avrai un backup per convalidare il tuo account in caso di furto massiccio, incidente che distrugge l’attrezzatura o perdita di tutti i tuoi dispositivi hardware.

Rimuovere un numero affidabile è semplice, ma è necessario assicurarsi di avere ancora accesso ad altri dispositivi affidabili per l’account. In caso contrario, potresti ritrovarti bloccato fuori dal tuo account. Puoi verificare se hai dispositivi affidabili associati correttamente tentando di accedere al sito web dell’ID Apple. Il sito richiederà sempre un codice di secondo fattore per accedere ai dettagli del tuo account, se non utilizzi un’identità memorizzata nelle versioni di iOS, iPadOS o macOS e Safari che lo supportano.

Riceverai un avviso su tutti i dispositivi affidabili che segnaleranno che qualcuno sta tentando di accedere al tuo account, con una piccola anteprima di una mappa e due pulsanti: “Consenti” o “Non consentire”. (Tieni presente che l’illustrazione della mappa potrebbe trovarsi a più di 200 miglia di distanza dalla tua posizione, ma se sei tu a richiedere l’accesso probabilmente va bene!)

Se visualizzi la richiesta “Consenti/Non consentire”, tocca o fai clic su “Consenti”, inserisci il codice visualizzato nelle posizioni appropriate sul sito dell’ID Apple e conferma che l’accesso è andato a buon fine. Se non ricevi la richiesta “Consenti/Non consentire” su nessun dispositivo, dovresti risolvere il problema. Potresti aver impostato l’autenticazione a due fattori per un account ID Apple che non hai mai utilizzato su un iPhone, iPad o Mac.

Questa opzione è consigliabile come modo per gestire gli ID Apple utilizzati solo per l’acquisto di media e app, qualcosa che molti di noi abbiamo fatto se abbiamo utilizzato i sistemi Apple per molto tempo, perché i sistemi di acquisto e i servizi basati su cloud utilizzavano account separati. In tale scenario, è necessario associare nuovamente un dispositivo affidabile all’account, in modo da non perdere involontariamente l’accesso quando si rimuove un numero di telefono.

Un iPhone o iPad può essere associato solo a un singolo ID Apple per iCloud; su un Mac, ogni account può avere un ID Apple associato a iCloud separato, ma sono attivi solo quando hai effettuato l’accesso a quell’account Mac.. Se hai seguito questo suggerimento, accedi a quell’account Mac e verifica se ricevi il prompt e il codice a due fattori lì. In caso contrario, utilizza un numero di telefono affidabile esistente sotto il tuo controllo per configurare l’account Mac secondario.

Come rimuovere il numero di telefono ID Apple

Per rimuovere il numero di telefono ID Apple che non desideri mantenere attivo in iOS o iPadOS, vai su Impostazioni > Nome account > Password e sicurezza, quindi tocca “Modifica” accanto all’etichetta “Numeri di telefono attendibili”. Tocca il pulsante rosso di rimozione sull’elenco dei numeri, quindi conferma la rimozione. In macOS 13 Ventura, vai su Impostazioni di sistema > Nome account > Password e sicurezza, seleziona un numero di telefono attendibile e fai clic sul pulsante meno (-) per rimuoverlo.

In macOS 10.15 Catalina fino a 12 Monterey, vai su Preferenze di Sistema > ID Apple > Password e sicurezza, fai clic su “Modifica” accanto all’etichetta “Numeri di telefono attendibili”, seleziona un numero di telefono attendibile, quindi fai clic sul pulsante meno (-) per rimuoverlo. Conferma la rimozione facendo clic su “Rimuovi”.

In macOS 10.14 Mojave o versioni precedenti, vai su Preferenze di Sistema > iCloud > Dettagli account > Sicurezza, seleziona un numero di telefono attendibile e fai clic sul pulsante meno (-) per rimuoverlo. Conferma la rimozione facendo clic su “Rimuovi”.

Sul sito dell’ID Apple, accedi al tuo account, quindi fai clic sul pulsante “Modifica” accanto alla sezione “Sicurezza”. Fai clic sulla “x” accanto a un numero attendibile per rimuoverlo e conferma la rimozione facendo clic su “Rimuovi”.

Conclusioni su come rimuovere il numero di telefono ID Apple

Gli account Apple sono protetti da un sistema di autenticazione a due fattori che richiede un codice generato da un dispositivo affidabile o da un numero di telefono affidabile per accedere all’account. È possibile rimuovere i numeri di telefono affidabili che non si desidera utilizzare più, ma è importante assicurarsi di avere ancora accesso ad altri dispositivi affidabili per l’account per evitare di rimanere bloccati fuori dall’account.

Il processo per rimuovere i numeri affidabili differisce a seconda del sistema operativo utilizzato, ma in generale, è possibile farlo dalle impostazioni dell’account o dal sito web di Apple. È altamente raccomandato di avere almeno un dispositivo affidabile e un numero di telefono affidabile aggiunti all’account per garantire la sicurezza dell’account, e di non rimuovere questi numeri se non si ha un’alternativa affidabile.

In conclusione, è sempre una buona pratica mantenere le informazioni dell’account aggiornate e sicure, utilizzando password complesse e cambiandole regolarmente.