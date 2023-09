Come modificare la dimensione dei caratteri delle app iPhone

Le dimensioni del testo nelle app possono influire notevolmente sull’esperienza dell’utente. Caratteri troppo piccoli possono rendere difficile la lettura di informazioni importanti, mentre caratteri troppo grandi possono far sembrare un’app disordinata e poco professionale. Fortunatamente, gli iPhone offrono un modo semplice e veloce per modificare le dimensioni del testo all’interno delle singole app, senza alterare le impostazioni globali del sistema. Questo articolo spiega nel dettaglio come sfruttare la funzione “Dimensioni di testo” integrata nel Centro di controllo per regolare rapidamente le dimensioni dei caratteri in base alle proprie esigenze specifiche.

Come abilitare la funzione: Dimensioni di testo

Per iniziare, è necessario abilitare l’opzione “Dimensioni di testo” all’interno del Centro di controllo del proprio iPhone. Per fare ciò, accedere alle Impostazioni, scorrere verso il basso e selezionare “Centro di controllo”. Nella sezione “Altri controlli”, individuare l’opzione “Dimensioni di testo” e toccare il simbolo “+” a sinistra per aggiungerla all’elenco dei controlli inclusi nella parte superiore. In questo modo, la funzione “Dimensioni di testo” verrà resa disponibile con un semplice swipe verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo.

Come modificare le dimensioni dei caratteri di un’app

Una volta abilitata la funzione nel Centro di controllo, modificare la dimensione dei caratteri all’interno di un’app è semplicissimo. Ad esempio, per ingrandire il testo in Google Maps:

Aprire l’app Google Maps

Scorrere verso il basso dall’angolo in alto a destra per aprire il Centro di controllo

Toccare l’icona “Dimensioni di testo” (la A piccola e la A grande)

Nella parte inferiore, selezionare “Solo in Google Maps”

Trascinare i cursori bianchi verso l’alto per aumentare le dimensioni del testo

Chiudere il Centro di controllo

Le dimensioni del testo in Google Maps verranno ora aggiornate in base alle impostazioni modificate, senza alterare nessun’altra app. È possibile ripetere questi stessi passaggi all’interno di qualsiasi altra app per personalizzarne le dimensioni di testo in modo indipendente.

Come modificare le dimensioni dei caratteri di tutte le app

Se si desidera modificare le dimensioni del testo a livello di sistema, senza limitarsi ad una singola app, è sufficiente selezionare “In tutte le app” al passaggio 4 sopra descritto. In questo modo le dimensioni del testo verranno aggiornate in tutte le app installate sull’iPhone. Questa opzione è particolarmente utile per gli utenti con problemi di vista, poiché consente di adattare rapidamente tutto il sistema alle proprie esigenze specifiche. Per la maggior parte degli utenti, la possibilità di personalizzare le dimensioni all’interno delle singole app rappresenta un ottimo compromesso tra leggibilità e ordine visivo.

La possibilità di modificare velocemente le dimensioni del testo dal Centro di controllo è una funzionalità estremamente utile degli iPhone che consente di migliorare la leggibilità delle app senza alterare le impostazioni globali del sistema. Che si desideri ingrandire temporaneamente il testo in Google Maps, ridurre le dimensioni dei caratteri in un’app troppo “chiassosa” o adattare tutto il sistema alle proprie necessità visive, questa funzione offre un controllo semplice e immediato.