L’altitudine è un parametro da tenere d’occhio quando, ad esempio, stai facendo un’escursione in montagna.

Forse non sai che gli stessi satelliti che ti aiutano a raggiungere una destinazione quando guidi, sono anche in grado di aiutarti a trovare la tua distanza sul livello del mare. Mi raccomando, non confondere l’altitudine con l’elevazione che, invece, misura la distanza terrestre sul livello del mare.

Ebbene, il tuo smartphone può fornirti letture dell’altitudine sorprendentemente accurate, se associato a un sensore di pressione barometrica e a una connessione dati (se disponibile). Scopriamone di più insieme!

Differenza tra altitudine e elevazione

I termini “Altitudine” ed “Elevazione” sono solitamente usati in modo intercambiabile, ma – come già precisato – c’è una grande differenza tra loro.

L’”altitudine” è la misurazione verticale calcolata rispetto al livello del mare (noto anche come 0 metri). Al contrario, il parametro dell’”elevazione” è generalmente usato per specificare l’altezza a cui si eleva qualcosa, come il livello del suolo oppure un edificio. Qualsiasi altezza viene misurata sopra una specifica elevazione del terreno e di solito viene riportata su mappe o grafici specifici.

Un esempio: l’elevazione di un punto di riferimento specifico può essere di circa 200 metri sopra il livello medio del mare. Se tu fossi nella posizione esatta ad un’altezza di 600 metri, la tua altitudine sarebbe di circa 600 metri sopra il livello medio del mare (MSL), ma la tua altezza sarebbe 396 metri sopra il livello del suolo (AGL).

In che modo i telefoni misurano l’altitudine?

Gli smartphone sono in grado di misurare l’altitudine e, se conosci l’elevazione del suolo sottostante, puoi calcolare la tua esatta altezza dal suolo.

Lo strumento di misurazione dell’altitudine più importante presente nel tuo telefono è il ricevitore GNSS / GPS. Se il dispositivo è in grado di rilevare almeno quattro satelliti, di solito puoi ottenere una lettura dell’altitudine con una precisione compresa tra 10 e 20 metri. Tuttavia, avere una buona ricezione satellitare non è sempre garanzia di una corretta misurazione e, sebbene l’altitudine basata sul GPS sia molto precisa, può comunque essere soggetta a errori. Ecco perché molti telefoni moderni sono dotati anche di sensori di pressione barometrica (i cosiddetti barometri). Poiché la gravità spinge tutto verso la Terra, inclusa l’atmosfera, la pressione diminuisce all’aumentare dell’altitudine.

Misurare questo cambiamento aiuta il tuo telefono a capire quanto sei andato in alto o in basso. Tuttavia, il cambiamento del meteo può anche influenzare la pressione atmosferica: ecco perchè la maggior parte delle app con funzione di altimetro provano, in genere, ad ottenere i dati di pressione più recenti registrati da una stazione meteorologica vicina. Questi dati forniscono all’app qualcosa con cui confrontare le variazioni di pressione. Il tuo telefono è in grado di misurare l’altitudine utilizzando barometro, anche senza una connessione dati. In questo caso, però, potrebbe essere necessario calibrarlo manualmente.

Misurare l’altitudine con l’app Compass (iOS)

L’app Compass integrata sul tuo iPhone è il modo più rapido per misurare l’altitudine. Se il tuo telefono è in grado di connettersi a un satellite e ottenere una buona connessione, l’app Compass ti mostrerà le coordinate della tua posizione esatta e l’altitudine.

Sfortunatamente, i device Android non dispongono di queste app per impostazione predefinita. La buona notizia, comunque, è sono davvero numerose le app di terze parti che ti permettono di calcolare l’altitudine, anche usando il tuo smartphone Android. Di seguito te ne proporrò alcune tra le più popolari e apprezzate dagli utenti!

My Altitude (iOS / Android)

My Altitude è l’app completa che ti permette di misurare alla perfezione la tua altitudine. Non solo: utilizzando quest’app, potrai visualizzare dati come coordinate, pressione barometrica, punto di ebollizione dell’acqua, tempo e persino i dati NOAA che puoi scaricare per utilizzare l’app offline.

L’app My Altitude non è dotata di funzionalità di tracciamento o di rappresentazione grafica ma ti permette di scattare una foto con coordinate, altitudine e altri dettagli allegati. Questa interessante applicazione è disponibile per il download sia su iOS che su Android.

Altimeter & Altitude Widget (Android)

Questa app di DS Software (solo per Android) utilizza dati di posizione, barometro e rilevamento geospaziale per aiutarti a ottenere letture accurate di altitudine e di elevazione. Altimeter & Altitude Widget viene inoltre fornita con una serie di mappe e una funzione che ti consente di registrare e rappresentare graficamente le tendenze dell’altitudine.

Se il tuo smartphone è dotato anche di barometro, quest’app fornisce anche una serie di opzioni di calibrazione che ti consentono di ottenere i dati dall’aeroporto più vicino o di impostarli manualmente. Il suo livello di dettaglio, la varietà di impostazioni di elevazione / altitudine e le funzioni di tracciamento rendono Altimeter & Altitude Widget una scelta davvero eccellente.

Altimeter GPS – Hike & Trek (iOS)

Questa app iOS include l’altimetro, il barometro e la bussola standard, oltre a un contapassi e un tracker di viaggio che ti permettono di visualizzare i cambiamenti di distanza e altitudine. Altimeter GPS – Hike & Trek è dotata anche di un’utile funzione SOS che può automaticamente inoltrare a qualcuno la tua posizione in caso di emergenza.

A fare la differenza con la concorrenza è il monitoraggio del viaggio disponibile su Altimeter GPS – Hike & Trek: una caratteristica non da poco, dato che molti altimetri iOS non sono dotati di questa funzione.

Altimeter Ler (Android)

Il design di questa app ti fa sentire come se fossi nella cabina di pilotaggio di un aereo!

Altimeter Ler (disponibile su Android) ti offre una lettura completa della tua posizione e delle condizioni ambientali oltre ad una varietà di mappe e buone funzionalità di tracciamento. Quest’applicazione è in grado anche di calcolare l’altitudine in base alle letture GPS e del barometro. Inoltre ti segnala anche l’errore stimato dei dati GPS che stai ottenendo.

Tuttavia, l’app non è dotata di strumenti di visualizzazione per tenere traccia dei cambiamenti di altitudine o dei dati di elevazione ma non è un problema: Altimeter Ler ha così tante funzionalità aggiuntive da compensare immediatamente questa carenza!

Altimeter (Android)

Altimeter di EXA Tools per Android non fornisce molti dati extra ma la sua interfaccia è davvero semplice da leggere. La funzione di tracciamento è invece una delle migliori rispetto a tutte le altre app presenti in questo elenco: il grafico di variazione dell’altitudine offerto da quest’app è davvero molto ricco di dati e di facile lettura.

Se l’app ti soddisfa ma ti danno fastidio i numerosi annunci pubblicitari della versione Free, puoi fare l’upgrade alla versione Premium: non te ne pentirai!

Conclusioni: hai davvero bisogno di un altimetro?

Probabilmente, un altimetro non è necessario se il tuo telefono è dotato di un buon chipset GNSS e di un barometro: numersi test hanno dimostrato che smartphone e altimetri hanno una precisione più o meno simile. Quello che probabilmente ti serve è una buona app GPS che possa anche essere utilizzata offline.

Fonte Maketecheasier