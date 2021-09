Come inviare video di alta qualità su WhatsApp

Seppur con i suoi problemi connessi alla privacy, WhatsApp è l’app di messaggistica per eccellenza usata da milioni di utenti. Ogni giorno inviamo tramite WhatsApp foto, video e documenti ai nostri contatti. Quello che probabilmente ancora non sai è che WhatsApp non solo limita il caricamento dei video a 16 MB ma ne riduce automaticamente anche la qualità dopo il loro caricamento. Per fortuna, abbiamo una serie di trucchi e consigli per aiutarti a risolvere questo problema. Seguendo i passaggi elencati in questa guida, sarai in grado di condividere video di alta qualità su WhatsApp senza alcuna compressione. Scopriamo come fare!

Come inviare video come file o documento

Inviare un video come file oppure come documento è un piccolo trucco che puoi usare per inviare video di alta qualità su WhatsApp. Per farlo, inizia con l’accedere all’app di messaggistica, poi seleziona il contatto a cui desideri inviare il video. Clicca sull’icona a forma di graffetta posta accanto all’icona “Fotocamera” nella barra della chat di WhatsApp.

A questo punto, seleziona l’opzione “Documento”: si aprirà il File Manager predefinito di WhatsApp. Per cercare un file video, seleziona l’opzione “Sfoglia altri documenti” e, una volta individuato, clicca sul file video che desideri condividere, poi premi “Invia”. Ecco fatto: il video che hai selezionato verrà ora condiviso in alta qualità!

Condividere su WhatsApp video di alta qualità con un’app di archiviazione cloud

Se hai un piano dati limitato e non vuoi sprecare giga caricando video di alta qualità su WhatsApp, puoi prima archiviare il tuo file video in un’applicazione di archiviazione cloud e poi condividere su WhatsApp il link al file.

Noi abbiamo scelto di usare Google Drive. Per farlo, apri l’app Galleria e seleziona il video, poi clicca su “Condividi” e carica il file su Google Drive. Una volta che il video sarà caricato nell’app, accedi a Google Drive, individua il video di tuo interesse e clicca sul menu a tre punti posto accanto al video.

A questo punto, clicca sull’opzione “Copia collegamento” dall’elenco delle opzioni visualizzate, poi apri l’app WhatsApp e seleziona il contatto a cui desideri inviare il video il video. Ora incolla il link del video di Google Drive nella barra della chat ed il gioco è fatto: hai appena condiviso un video di alta qualità con il tuo contatto! Il destinatario del messaggio può semplicemente cliccare sul collegamento che hai condiviso e scaricare il video oppure può decidere di visualizzarlo a piena risoluzione su un browser compatibile.

Conclusioni

I passaggi che ti abbiamo spiegato in questa guida ti aiuteranno ad aggirare questa fastidiosa limitazione di WhatsApp e ti permetteranno di inviare video di alta qualità ai tuoi contatti!

Fonte Maketecheasier