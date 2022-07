Capita a tutti di dover copiare e incollare un testo, magari una citazione, il paragrafo di un articolo o qualcos’altro. Qualsiasi sia il testo da copiare e incollare il problema è che spesso quando si riporta il testo questo viene incollato portando con sé la formattazione da pagine Web o dal documento di origine. Ci sono diverse soluzioni e scorciatoie che puoi usare, a seconda del sistema operativo o dell’applicazione su cui stai lavorando, per ovviare a questa cosa. In questo articolo ti spiegheremo come puoi incollare senza formattazione in quasi tutte le applicazioni, così porterai con te solo il testo senza la formattazione aggiuntiva.

Come incollare un testo senza formattazione

Nessuna formattazione significa senza proprietà di stile (grassetto, corsivo, sottolineato…), senza interruzioni di righe e senza collegamenti ipertestuale. Incollare senza formattazione significa che non dovrai perdere tempo a rimuovere gli elementi di stile dal documento, ma che otterrai solo il testo che hai copiato come se lo avessi digitato direttamente nell’applicazione in cui lo stai incollando.

Su Windows per incollare senza formattazione premi Ctrl+Maiusc+V invece di Ctrl+V, funziona in un’ampia varietà di applicazioni inclusi Evernote e i browser Web come Google Chrome. Questa scorciatoia dovrebbe funzionare anche su altri sistemi operativi come Chrome OS e Linux. Se la combinazione CTRL+MAIUSC+V non funziona per l’applicazione in cui stai preparando allora ti consigliamo l’uso dell‘app AutoHotkey.

Su un Mac, invece, premi Comando + Opzione + Maiusc + V per “incollare e associare la formattazione” al testo di destinazione. Questa scorciatoia da tastiera funziona nella maggior parte delle app per Mac.

Bisogna però ricordare che questa scorciatoia purtroppo non funziona in Microsoft Word dove, per impostazione predefinita, viene mantenuta la formattazione originale quando si incolla il contenuto in un documento usando CTRL+V. Per incollare senza formattare in Word puoi utilizzare l’opzione Incolla speciale presente sulla barra strumenti. Se apri Word noterai in alto a sinistra l’icona incolla e cliccandoci sopra appariranno tre opzioni:

Mantieni formattazione originale

Applica formattazione uguale

Mantieni solo testo

Se selezioni la terza opzione vedrai incollarsi il testo senza formattazioni. Puoi anche impostare le preferenze di incollaggio su Word in modo che “Mantieni solo testo” sia l’opzione predefinita.

Qualora questa scorciatoia da tastiera non funzionasse nella tua applicazione preferita, c’è sempre il metodo di riserva: copia il testo in questione, apri un editor di testo normale come Blocco note e poi incolla il testo al suo interno. A questo punto il testo si sarà liberato da ogni formattazione e potrai copiarlo e incollarlo in qualsiasi applicazione.

Fonte How To Geek