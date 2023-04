FitBit mostra l’orario sbagliato: come impostare l’ora esatta

Se stai riscontrando problemi con l’ora visualizzata sul tuo dispositivo Fitbit, non preoccuparti, perché ci sono alcune semplici soluzioni che puoi utilizzare per risolvere il problema. I dispositivi Fitbit sono stati progettati per essere indossati costantemente, durante le attività sportive, il sonno o le normali attività quotidiane. Tuttavia, uno dei problemi più comuni può essere l’errata visualizzazione dell’ora sul tuo dispositivo. Questo può accadere per diversi motivi, ma ci sono alcuni semplici passaggi che puoi seguire per risolvere rapidamente il problema. In questo articolo, ti forniremo tutte le informazioni necessarie su come impostare l’ora esatta sul tuo Fitbit in modo preciso e facile.

Impostare l’ora esatta su smartwatch Fitbit

Fitbit è un dispositivo fitness completo che ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi di allenamento e a monitorare i tuoi progressi. La maggior parte dei dispositivi Fitbit funge anche da smartwatch. Questa guida ti mostrerà come impostare l’ora esatta sul tuo dispositivo, che può essere particolarmente utile se hai appena acquistato un nuovo dispositivo Fitbit. Anche se hai utilizzato il tuo dispositivo per un po’, potresti riscontrare che la visualizzazione dell’ora sul tuo Fitbit è errata. Fortunatamente, il problema dell’ora sbagliata è solitamente facile da risolvere. Di seguito, ti mostreremo alcuni semplici passaggi per correggere la visualizzazione dell’ora esatta.

Impostazioni app Fitbit

Se il tuo orario su Fitbit non è corretto, una delle prime cose che devi fare è controllare l’impostazione del fuso orario sul tuo dispositivo. Per farlo, apri l’app Fitbit e vai al tuo profilo, toccando l’icona nell’angolo in alto a sinistra. Quindi, seleziona Impostazioni app e successivamente Fuso orario, dove dovrai verificare che il tuo fuso orario sia impostato correttamente. Questo è particolarmente importante se hai viaggiato recentemente in un fuso orario diverso.

Anche se il tuo dispositivo è connesso al GPS, utilizzerà comunque l’impostazione del fuso orario dall’app. Ricorda che dovrai sincronizzare il tuo dispositivo Fitbit dopo aver modificato l’impostazione del fuso orario nell’app, in modo che le modifiche siano applicate correttamente.

Sincronizzazione dispositivo

Se la visualizzazione dell’ora sul tuo dispositivo Fitbit è ancora errata o non aggiornata nonostante tu abbia verificato l’impostazione del fuso orario, la soluzione potrebbe essere la sincronizzazione del dispositivo. Di solito, i dispositivi Fitbit si sincronizzano automaticamente, ma è possibile effettuare una sincronizzazione manuale aprendo l’app Fitbit e scorrendo verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Ciò forzerà la sincronizzazione del dispositivo con l’app e l’aggiornamento dell’ora. Se il dispositivo non si sincronizza, e la visualizzazione dell’ora sul tuo dispositivo non viene aggiornata, puoi risolvere il problema verificando le impostazioni Bluetooth, reinstallando l’app Fitbit o controllando la disponibilità di aggiornamenti software dell’app.

Riavvia il dispositivo

Se la sincronizzazione del tuo dispositivo Fitbit non risolve il problema della visualizzazione errata della data o dell’ora, puoi provare a riavviare il dispositivo. Una volta riavviato il dispositivo, l’ora dovrebbe essere aggiornata e corretta.

Come impostare l’ora esatta con il ripristino

Se la visualizzazione dell’ora sul tuo dispositivo Fitbit è ancora errata anche dopo aver provato tutti i passaggi precedenti, ci sono alcuni altri passaggi che puoi provare. Devi però considerare queste opzioni come ultima risorsa, poiché tutti i dati verranno eliminati se ripristini il dispositivo e dovrai configurarlo nuovamente da zero, inclusi i passaggi precedenti su come impostare l’ora esatta su Fitbit.

Se desideri procedere con il ripristino del tuo dispositivo, puoi trovare le istruzioni specifiche per il tuo modello sulla guida di Fitbit. In generale, dovrai accedere alle Impostazioni del dispositivo, selezionare Ripristina il dispositivo e confermare l’azione. Dopo il ripristino, dovrai configurare nuovamente il tuo dispositivo Fitbit, compresa l’impostazione dell’ora.

I passaggi per il ripristino delle impostazioni di fabbrica possono variare a seconda del modello di dispositivo Fitbit. In generale, per gli smartwatch Fitbit, è possibile accedere all’opzione di ripristino delle impostazioni di fabbrica dal menu Impostazioni dell’app Fitbit, sotto Informazioni. Seleziona l’opzione Ripristino impostazioni di fabbrica e segui le istruzioni per ripristinare il dispositivo.

Una volta che il tuo Fitbit è stato reimpostato, dovrai configurarlo nuovamente da zero. Però, questa volta, è importante controllare l’impostazione del fuso orario e assicurarti che sia impostata correttamente. Puoi fare ciò seguendo i passaggi precedenti per verificare e impostare l’impostazione del fuso orario sul tuo dispositivo Fitbit.

Ricorda che il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancellerà tutti i dati dal tuo dispositivo Fitbit, quindi dovresti considerare questa opzione come ultima risorsa. Se hai seguito tutti i precedenti passaggi e il problema persiste, il ripristino delle impostazioni di fabbrica potrebbe essere la soluzione migliore per risolvere il problema su come impostare l’ora esatta sul tuo dispositivo Fitbit.